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В Госдуме назвали стоимость замены лифта в России
В Госдуме назвали стоимость замены лифта в России - 26.09.2024, ПРАЙМ
В Госдуме назвали стоимость замены лифта в России
На сегодняшний день стоимость замены лифта может достигать 6 млн рублей, заявил агентству РИА Новости зампред рабочей группы по решению вопросов лифтового... | 26.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-26T15:32+0300
2024-09-26T15:32+0300
2024-09-26T15:32+0300
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россия
госдума
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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. На сегодняшний день стоимость замены лифта может достигать 6 млн рублей, заявил агентству РИА Новости зампред рабочей группы по решению вопросов лифтового хозяйства при комитете Госдумы по ЖКХ Сергей Колунов. По его словам, сейчас цена варьируется от 3,5-4 млн рублей до 6 млн рублей в отдельных случаях. При этом, если речь идет о цене в 6 млн рублей, "то ее недавний пример – Волгоград, но это замена с рассрочкой на 5 лет". Депутат добавил, что сегодня, говоря о стоимости замены лифтов, точную цифру назвать нельзя, так как она может существенно отличаться как в зависимости от самого лифта, так и от региона к региону. Вместе с тем Колунов заявил, что абсолютно точно может сказать, что стоимости замены в 3-3,5 млн рублей, которая была в прошлом году, уже нет нигде. По его словам, в 2024 году в двух регионах – Самара и Омск – были примеры, когда за такую сумму на конкурс по замене никто не вышел. Парламентарий также сообщил, что существенно выросла стоимость монтажных работ, стоимость производства самих лифтов, и производителям за такие суммы стало экономически невыгодно выходить на тендер. Ранее зампред комитета ГД по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева сообщила РИА Новости, что Ростехнадзор обсуждает возможность переноса даты остановки порядка 140 тысяч лифтов с истекшим сроком эксплуатации в жилых домах с февраля следующего года.
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россия, госдума, лифты
Экономика, РОССИЯ, Госдума, Лифты
В Госдуме назвали стоимость замены лифта в России
Депутат Колунов: стоимость замены лифта в России выросла до 6 миллионов рублей
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. На сегодняшний день стоимость замены лифта может достигать 6 млн рублей, заявил агентству РИА Новости зампред рабочей группы по решению вопросов лифтового хозяйства при комитете Госдумы по ЖКХ Сергей Колунов.
По его словам, сейчас цена варьируется от 3,5-4 млн рублей до 6 млн рублей в отдельных случаях. При этом, если речь идет о цене в 6 млн рублей, "то ее недавний пример – Волгоград, но это замена с рассрочкой на 5 лет".
Депутат добавил, что сегодня, говоря о стоимости замены лифтов, точную цифру назвать нельзя, так как она может существенно отличаться как в зависимости от самого лифта, так и от региона к региону.
Вместе с тем Колунов заявил, что абсолютно точно может сказать, что стоимости замены в 3-3,5 млн рублей, которая была в прошлом году, уже нет нигде. По его словам, в 2024 году в двух регионах – Самара и Омск – были примеры, когда за такую сумму на конкурс по замене никто не вышел.
Парламентарий также сообщил, что существенно выросла стоимость монтажных работ, стоимость производства самих лифтов, и производителям за такие суммы стало экономически невыгодно выходить на тендер.
Ранее зампред комитета ГД по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева сообщила РИА Новости, что Ростехнадзор обсуждает возможность переноса даты остановки порядка 140 тысяч лифтов с истекшим сроком эксплуатации в жилых домах с февраля следующего года.
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