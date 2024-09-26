Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуме назвали стоимость замены лифта в России - 26.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240926/lift-851806561.html
В Госдуме назвали стоимость замены лифта в России
В Госдуме назвали стоимость замены лифта в России - 26.09.2024, ПРАЙМ
В Госдуме назвали стоимость замены лифта в России
На сегодняшний день стоимость замены лифта может достигать 6 млн рублей, заявил агентству РИА Новости зампред рабочей группы по решению вопросов лифтового... | 26.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-26T15:32+0300
2024-09-26T15:32+0300
экономика
россия
госдума
лифты
https://cdnn.1prime.ru/img/83225/92/832259206_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_6f3592eb2699119029a4b33033798f3b.jpg
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. На сегодняшний день стоимость замены лифта может достигать 6 млн рублей, заявил агентству РИА Новости зампред рабочей группы по решению вопросов лифтового хозяйства при комитете Госдумы по ЖКХ Сергей Колунов. По его словам, сейчас цена варьируется от 3,5-4 млн рублей до 6 млн рублей в отдельных случаях. При этом, если речь идет о цене в 6 млн рублей, "то ее недавний пример – Волгоград, но это замена с рассрочкой на 5 лет". Депутат добавил, что сегодня, говоря о стоимости замены лифтов, точную цифру назвать нельзя, так как она может существенно отличаться как в зависимости от самого лифта, так и от региона к региону. Вместе с тем Колунов заявил, что абсолютно точно может сказать, что стоимости замены в 3-3,5 млн рублей, которая была в прошлом году, уже нет нигде. По его словам, в 2024 году в двух регионах – Самара и Омск – были примеры, когда за такую сумму на конкурс по замене никто не вышел. Парламентарий также сообщил, что существенно выросла стоимость монтажных работ, стоимость производства самих лифтов, и производителям за такие суммы стало экономически невыгодно выходить на тендер. Ранее зампред комитета ГД по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева сообщила РИА Новости, что Ростехнадзор обсуждает возможность переноса даты остановки порядка 140 тысяч лифтов с истекшим сроком эксплуатации в жилых домах с февраля следующего года.
https://1prime.ru/20240924/kartel-851742029.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83225/92/832259206_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d368d00aae24e52212391511ec39d2ee.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, госдума, лифты
Экономика, РОССИЯ, Госдума, Лифты
15:32 26.09.2024
 
В Госдуме назвали стоимость замены лифта в России

Депутат Колунов: стоимость замены лифта в России выросла до 6 миллионов рублей

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанк" Лифт
 Лифт - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости . Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. На сегодняшний день стоимость замены лифта может достигать 6 млн рублей, заявил агентству РИА Новости зампред рабочей группы по решению вопросов лифтового хозяйства при комитете Госдумы по ЖКХ Сергей Колунов.
По его словам, сейчас цена варьируется от 3,5-4 млн рублей до 6 млн рублей в отдельных случаях. При этом, если речь идет о цене в 6 млн рублей, "то ее недавний пример – Волгоград, но это замена с рассрочкой на 5 лет".
Депутат добавил, что сегодня, говоря о стоимости замены лифтов, точную цифру назвать нельзя, так как она может существенно отличаться как в зависимости от самого лифта, так и от региона к региону.
Вместе с тем Колунов заявил, что абсолютно точно может сказать, что стоимости замены в 3-3,5 млн рублей, которая была в прошлом году, уже нет нигде. По его словам, в 2024 году в двух регионах – Самара и Омск – были примеры, когда за такую сумму на конкурс по замене никто не вышел.
Парламентарий также сообщил, что существенно выросла стоимость монтажных работ, стоимость производства самих лифтов, и производителям за такие суммы стало экономически невыгодно выходить на тендер.
Ранее зампред комитета ГД по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева сообщила РИА Новости, что Ростехнадзор обсуждает возможность переноса даты остановки порядка 140 тысяч лифтов с истекшим сроком эксплуатации в жилых домах с февраля следующего года.
Здание ФАС России - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2024
ФАС выявила картель в сфере ЖКХ на сотни миллионов рублей
24 сентября, 13:09
 
ЭкономикаРОССИЯГосдумаЛифты
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала