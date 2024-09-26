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"ZELENSKYY": Зеленский зарегистрировал торговую марку на похоронные услуги
"ZELENSKYY": Зеленский зарегистрировал торговую марку на похоронные услуги - 26.09.2024, ПРАЙМ
"ZELENSKYY": Зеленский зарегистрировал торговую марку на похоронные услуги
Глава киевского режима Владимир Зеленский в 2022 и 2024 годах зарегистрировал торговую марку ZELENSKYY, которая распространяется на определенный набор услуг,... | 26.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-26T05:16+0300
2024-09-26T05:16+0300
2024-09-26T05:20+0300
владимир зеленский
марка
похоронный бизнес
астрология
интеллектуальная собственность
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МОСКВА, 26 сен – ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский в 2022 и 2024 годах зарегистрировал торговую марку ZELENSKYY, которая распространяется на определенный набор услуг, среди которых похоронные и астрологические, выяснило РИА Новости. Так, стало известно, что в октябре 2022 года Зеленский зарегистрировал торговую марку во Всемирной организации интеллектуальной собственности. Марка зарегистрирована для использования в некоторых западных и азиатских странах.Среди услуг, которые могут продвигаться под брендом, можно встретить как сервис астролога, психолога, помощь в надевании кимоно, а также услуги в сфере азартных игр и проведения похоронной церемонии. В регистрационных документах указаны фамилия, имя и отчество, полностью совпадающие с данными главы киевского режима, а также адрес, который был указан на официальном сайте его офиса как его домашний.
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владимир зеленский, марка, похоронный бизнес, астрология, интеллектуальная собственность
Владимир Зеленский, марка, похоронный бизнес, астрология, интеллектуальная собственность
"ZELENSKYY": Зеленский зарегистрировал торговую марку на похоронные услуги
Зеленский в 2022 и 2024 годах зарегистрировал торговую марку ZELENSKYY
МОСКВА, 26 сен – ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский в 2022 и 2024 годах зарегистрировал торговую марку ZELENSKYY, которая распространяется на определенный набор услуг, среди которых похоронные и астрологические, выяснило РИА Новости.
Так, стало известно, что в октябре 2022 года Зеленский зарегистрировал торговую марку во Всемирной организации интеллектуальной собственности. Марка зарегистрирована для использования в некоторых западных и азиатских странах.
Среди услуг, которые могут продвигаться под брендом, можно встретить как сервис астролога, психолога, помощь в надевании кимоно, а также услуги в сфере азартных игр и проведения похоронной церемонии.
В регистрационных документах указаны фамилия, имя и отчество, полностью совпадающие с данными главы киевского режима, а также адрес, который был указан на официальном сайте его офиса как его домашний.
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