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"ZELENSKYY": Зеленский зарегистрировал торговую марку на похоронные услуги

"ZELENSKYY": Зеленский зарегистрировал торговую марку на похоронные услуги - 26.09.2024, ПРАЙМ

"ZELENSKYY": Зеленский зарегистрировал торговую марку на похоронные услуги

Глава киевского режима Владимир Зеленский в 2022 и 2024 годах зарегистрировал торговую марку ZELENSKYY, которая распространяется на определенный набор услуг,... | 26.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-26T05:16+0300

2024-09-26T05:16+0300

2024-09-26T05:20+0300

владимир зеленский

марка

похоронный бизнес

астрология

интеллектуальная собственность

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МОСКВА, 26 сен – ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский в 2022 и 2024 годах зарегистрировал торговую марку ZELENSKYY, которая распространяется на определенный набор услуг, среди которых похоронные и астрологические, выяснило РИА Новости. Так, стало известно, что в октябре 2022 года Зеленский зарегистрировал торговую марку во Всемирной организации интеллектуальной собственности. Марка зарегистрирована для использования в некоторых западных и азиатских странах.Среди услуг, которые могут продвигаться под брендом, можно встретить как сервис астролога, психолога, помощь в надевании кимоно, а также услуги в сфере азартных игр и проведения похоронной церемонии. В регистрационных документах указаны фамилия, имя и отчество, полностью совпадающие с данными главы киевского режима, а также адрес, который был указан на официальном сайте его офиса как его домашний.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир зеленский, марка, похоронный бизнес, астрология, интеллектуальная собственность