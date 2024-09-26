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Маск задался вопросом из-за скандального визита Зеленского в США
Маск задался вопросом из-за скандального визита Зеленского в США - 26.09.2024, ПРАЙМ
Маск задался вопросом из-за скандального визита Зеленского в США
Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заподозрил вмешательство главы киевского режима Владимира Зеленского в предвыборную кампанию кандидата от... | 26.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-26T07:40+0300
2024-09-26T07:40+0300
2024-09-26T07:40+0300
политика
илон маск
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выборы в сша
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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заподозрил вмешательство главы киевского режима Владимира Зеленского в предвыборную кампанию кандидата от Демократической партии на пост президента Штатов. Об этом он написал в социальной сети X.Ранее стало известно, что Зеленский в ходе своего визита в США посетил завод по производству боеприпасов в штате Пенсильвания. Спикер палаты представителей конгресса Майк Джонсон заявил, что таким образом украинский лидер вмешивается во внутренние процессы государства, а также призвал Зеленского отстранить от должности украинского посла, организовавшего подобный визит."По определению, если я ничего не упускаю, это однозначно подпадает под определение иностранного вмешательства в выборы?" — написал Маск, комментируя заявления Джонсона.
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илон маск, владимир зеленский, сша, выборы в сша
Политика, Илон Маск, Владимир Зеленский, США, выборы в США
Маск задался вопросом из-за скандального визита Зеленского в США
Маск задался вопросом, не вмешался ли Зеленский в выборы визитом на завод в США
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заподозрил вмешательство главы киевского режима Владимира Зеленского в предвыборную кампанию кандидата от Демократической партии на пост президента Штатов. Об этом он написал в социальной сети X.
Ранее стало известно, что Зеленский в ходе своего визита в США посетил завод по производству боеприпасов в штате Пенсильвания. Спикер палаты представителей конгресса Майк Джонсон заявил, что таким образом украинский лидер вмешивается во внутренние процессы государства, а также призвал Зеленского отстранить от должности украинского посла, организовавшего подобный визит.
"По определению, если я ничего не упускаю, это однозначно подпадает под определение иностранного вмешательства в выборы?" — написал Маск, комментируя заявления Джонсона.
Маск жестко "прошелся" по американским СМИ