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Путин поручил создавать в регионах хорошо оплачиваемые рабочие места
Путин поручил создавать в регионах хорошо оплачиваемые рабочие места - 26.09.2024, ПРАЙМ
Путин поручил создавать в регионах хорошо оплачиваемые рабочие места
Российский президент Владимир Путин подчеркнул, что в регионах нужно создавать хорошо оплачиваемые рабочие места. | 26.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-26T14:47+0300
2024-09-26T14:47+0300
2024-09-26T14:47+0300
энергетика
рабочие места
производство
электроснабжение
владимир путин
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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин подчеркнул, что в регионах нужно создавать хорошо оплачиваемые рабочие места. "Нужно, чтобы в разных регионах страны открывались новые производства и создавались современные, хорошо оплачиваемые рабочие места", - пояснил Путин, в ходе своего выступления на пленарном заседании "Российской энергетической недели". Он также подчеркнул, что уже со следующего года территориальные сетевые организации будут действовать в каждом регионе России. Они будут охватывать вопросы электроснабжения и эксплуатации бесхозных объектов."В текущем году мы применили здесь (в вопросе надежности электроснабжения – ред.) принципиально новый подход, а именно, ввели институт территориальных сетевых организаций", - подчеркнул глава Кремля.
https://1prime.ru/20240926/energobalans-851803403.html
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рабочие места, производство, электроснабжение, владимир путин
Энергетика, рабочие места, производство, электроснабжение, Владимир Путин
Путин поручил создавать в регионах хорошо оплачиваемые рабочие места
Путин: надо создавать в регионах производства и хорошо оплачиваемые рабочие места
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин подчеркнул, что в регионах нужно создавать хорошо оплачиваемые рабочие места.
"Нужно, чтобы в разных регионах страны открывались новые производства и создавались современные, хорошо оплачиваемые рабочие места", - пояснил Путин, в ходе своего выступления на пленарном заседании "Российской энергетической недели".
Он также подчеркнул, что уже со следующего года территориальные сетевые организации будут действовать в каждом регионе России. Они будут охватывать вопросы электроснабжения и эксплуатации бесхозных объектов.
"В текущем году мы применили здесь (в вопросе надежности электроснабжения – ред.) принципиально новый подход, а именно, ввели институт территориальных сетевых организаций", - подчеркнул глава Кремля.
Путин назвал энергобаланс России одним из самых зеленых в мире