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Путин поручил создавать в регионах хорошо оплачиваемые рабочие места

Путин поручил создавать в регионах хорошо оплачиваемые рабочие места - 26.09.2024, ПРАЙМ

Путин поручил создавать в регионах хорошо оплачиваемые рабочие места

Российский президент Владимир Путин подчеркнул, что в регионах нужно создавать хорошо оплачиваемые рабочие места. | 26.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-26T14:47+0300

2024-09-26T14:47+0300

2024-09-26T14:47+0300

энергетика

рабочие места

производство

электроснабжение

владимир путин

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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин подчеркнул, что в регионах нужно создавать хорошо оплачиваемые рабочие места. "Нужно, чтобы в разных регионах страны открывались новые производства и создавались современные, хорошо оплачиваемые рабочие места", - пояснил Путин, в ходе своего выступления на пленарном заседании "Российской энергетической недели". Он также подчеркнул, что уже со следующего года территориальные сетевые организации будут действовать в каждом регионе России. Они будут охватывать вопросы электроснабжения и эксплуатации бесхозных объектов."В текущем году мы применили здесь (в вопросе надежности электроснабжения – ред.) принципиально новый подход, а именно, ввели институт территориальных сетевых организаций", - подчеркнул глава Кремля.

https://1prime.ru/20240926/energobalans-851803403.html

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рабочие места, производство, электроснабжение, владимир путин