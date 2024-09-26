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Минфин сравнил анализ документов по месторождениям со школьным дневником

Минфин сравнил анализ документов по месторождениям со школьным дневником - 26.09.2024, ПРАЙМ

Минфин сравнил анализ документов по месторождениям со школьным дневником

Минфин РФ выступает за повышение прозрачности качества данных, вносимых в проектные документы по месторождениям для реальной оценки ситуации, сообщил... | 26.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-26T11:04+0300

2024-09-26T11:04+0300

2024-09-26T11:04+0300

энергетика

россия

минфин

месторождения

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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Минфин РФ выступает за повышение прозрачности качества данных, вносимых в проектные документы по месторождениям для реальной оценки ситуации, сообщил замминистра финансов РФ Алексей Сазанов. Процесс анализа этих документов он сравнил со школьным дневником, когда учащиеся исправляют оценки перед тем, как показывать дневник родителям. "Проектные документы, конечно, смотрим. Напоминает такой дневник школьника: когда сам школьник смотрит дневник, то видит реальные оценки, как у него все есть, а если показывают родителям, то вдруг тройка превращается в пятерку, двойка - в тройку и так далее", - сказал Сазанов на сессии Российской энергетической недели. "Когда Минфин смотрит проектные документы, которые нам приносят, и сравнивает с фактической добычей, мы себя чувствуем родителями, которым вроде что-то показывают, а как это есть на деле, никто не знает, пока в школу не сходишь. Так же и здесь. Поэтому нам бы хотелось больше открытости и честности в проектных документах с тем, чтобы можно было реально оценивать ситуацию на месторождениях. А пока этого нет, то, соответственно, у нас отношение к этому всегда предвзятое", - отметил замминистра. Как он пояснил, его коллеги, которые регулярно смотрят проектные документы, говорят, что "очень сложно на них опираться, потому что зачастую факт с тем, что в документе, расходится существенно". "Даже лет 4-5 назад у Павла (первый замглавы Минэнерго Павел Сорокин - ред.) был замечательный слайд, где он по проектным документам делал профиль добычи и сравнивал его с фактическим профилем добычи. У него там получилась разница в 50-60 миллионов тонн дополнительной добычи сверх того, что есть по факту. Это, соответственно, говорит о качестве проектных документов и об информации, которая там отражается. Поэтому мы все-таки за прозрачность и за то, чтобы повышать качество планирования и качество той информации, которая вносится в проектные документы", - сказал Сазанов. Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, минфин, месторождения