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Минэнерго обсудит индексацию предельных затрат по новой генерации на Юге

Минэнерго обсудит индексацию предельных затрат по новой генерации на Юге - 26.09.2024, ПРАЙМ

Минэнерго обсудит индексацию предельных затрат по новой генерации на Юге

Минэнерго РФ обсуждает с генерирующими компаниями и "Советом рынка" параметры индексации предельных затрат (capex) по проектам строительства новой генерации на... | 26.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-26T10:07+0300

2024-09-26T10:07+0300

2024-09-26T10:07+0300

энергетика

россия

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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Минэнерго РФ обсуждает с генерирующими компаниями и "Советом рынка" параметры индексации предельных затрат (capex) по проектам строительства новой генерации на юге России, сообщил журналистам замминистра энергетики Евгений Грабчак в кулуарах РЭН. "Мы все будем делать соразмерно текущей ситуации и аккуратно, не разгоняя рынок. Повышать можно до бесконечности, но везде должна быть разумность какая-то. Пока идёт диалог с генераторами, "Советом рынка". То, что индексировать надо, это понятно, вопрос - насколько. Надо найти середину", - ответил он на вопрос, планируется ли индексировать предельные затраты для отбора проектов по строительству новой генерации на юге РФ. Запланированный в августе конкурсный отбор на строительство новой генерации электроэнергии на юге РФ не состоялся, единственная поданная заявка не соответствовала параметрам конкурса, сообщил ранее "Системный оператор ЕЭС" (СО, энергодиспетчер РФ). В ходе конкурса планировалось отобрать не менее 855 МВт дополнительных мощностей, планируемая дата начала поставки мощности - 1 июля 2029 года. Предельные удельные капитальные затраты были установлены на уровне 299 миллионов рублей за 1 МВт. Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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