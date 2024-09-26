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Минфин объяснил отказ расширить применение налога на дополнительный доход
Минфин объяснил отказ расширить применение налога на дополнительный доход - 26.09.2024, ПРАЙМ
Минфин объяснил отказ расширить применение налога на дополнительный доход
Минфин РФ не рассматривает расширение применения налога на дополнительный доход (НДД), пока действуют соглашения об ограничении добычи нефти в рамках ОПЕК+,... | 26.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-26T10:10+0300
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2024-09-26T10:15+0300
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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Минфин РФ не рассматривает расширение применения налога на дополнительный доход (НДД), пока действуют соглашения об ограничении добычи нефти в рамках ОПЕК+, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Сазанов в кулуарах Российской энергетической недели (РЭН).Отвечая на вопрос, рассматривает ли Минфин "расширение периметра" НДД, Сазанов сказал: "В условиях сделки ОПЕК+ - нет"."Аргументы какие? Что у нас на действующих месторождениях мы не добываем столько, сколько могли бы, то есть добыча ниже потенциала? Если бы были дополнительные льготы, то это будет стимулировать переток добычи туда, где ниже НДПИ. Это будет означать потери для бюджета", - пояснил он.Кроме того, по словам Сазанова, на данный момент Минфин не получал обращений от бизнеса касательно налоговых льгот для трудноизвлекаемых запасов газа.Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, минфин
Экономика, РОССИЯ, Минфин
Минфин объяснил отказ расширить применение налога на дополнительный доход
Минфин не намерен расширять применение НДД, пока действует соглашение ОПЕК+
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Минфин РФ не рассматривает расширение применения налога на дополнительный доход (НДД), пока действуют соглашения об ограничении добычи нефти в рамках ОПЕК+, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Сазанов в кулуарах Российской энергетической недели (РЭН).
Отвечая на вопрос, рассматривает ли Минфин "расширение периметра" НДД, Сазанов сказал: "В условиях сделки ОПЕК+ - нет".
"Аргументы какие? Что у нас на действующих месторождениях мы не добываем столько, сколько могли бы, то есть добыча ниже потенциала? Если бы были дополнительные льготы, то это будет стимулировать переток добычи туда, где ниже НДПИ. Это будет означать потери для бюджета", - пояснил он.
Кроме того, по словам Сазанова, на данный момент Минфин не получал обращений от бизнеса касательно налоговых льгот для трудноизвлекаемых запасов газа.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.