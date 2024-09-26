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Минпромторг перенес дату начала маркировки игрушек - 26.09.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240926/minpromtorg-851805602.html
Минпромторг перенес дату начала маркировки игрушек
Минпромторг перенес дату начала маркировки игрушек - 26.09.2024, ПРАЙМ
Минпромторг перенес дату начала маркировки игрушек
Минпромторг РФ перенес дату начала обязательной маркировки детских игрушек на 1 сентября 2025 года, сообщается в пресс-релизе министерства. | 26.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-26T15:18+0300
2024-09-26T15:18+0300
экономика
россия
минпромторг
игрушки
маркировка товаров
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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Минпромторг РФ перенес дату начала обязательной маркировки детских игрушек на 1 сентября 2025 года, сообщается в пресс-релизе министерства. "Установлены следующие сроки обязательной маркировки игр и игрушек: с 1 марта 2025 года - начнется обязательная регистрация участников оборота, с 1 сентября 2025 года - маркировка продукции производителями и импортерами, с 1 сентября 2026 года - окончание периода маркировки товарных остатков, то есть еще год будет дан для маркировки товаров, хранящихся на складах", - говорится в сообщении. Ранее Минпромторг планировал начать обязательную маркировку детских игр и игрушек с 1 июня 2025 года. Отмечается, что далее начнется вывод из оборота немаркированной продукции. Последний этап проекта - фиксация в государственной информационной системе мониторинга оборота товаров каждого этапа жизненного цикла продукции - начнется с 1 февраля 2027 года. С 20 декабря 2023 года по 1 декабря 2024 года в России проходит добровольный эксперимент по маркировке детских игрушек. В его рамках производители, импортеры и организации оптовой и розничной торговли могут протестировать технологии нанесения на товары средств идентификации и отработать порядок взаимодействия участников оборота с системой маркировки. Правительство РФ ранее сообщало, что эксперимент охватывает товары для детей в возрасте до 14 лет. В числе таких товаров - самокаты, игрушечные автомобили, коляски для кукол и сами куклы, головоломки, наборы электрических гоночных машин, карточные и настольные игры, столы для игры в бильярд и пинбол.
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россия, минпромторг, игрушки, маркировка товаров
Экономика, РОССИЯ, Минпромторг, игрушки, маркировка товаров
15:18 26.09.2024
 
Минпромторг перенес дату начала маркировки игрушек

Минпромторг перенес дату начала маркировки игрушек на 1 сентября 2025 года

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВывеска Министерства промышленности и торговли РФ
Вывеска Министерства промышленности и торговли РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости . Виталий Аньков
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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Минпромторг РФ перенес дату начала обязательной маркировки детских игрушек на 1 сентября 2025 года, сообщается в пресс-релизе министерства.
"Установлены следующие сроки обязательной маркировки игр и игрушек: с 1 марта 2025 года - начнется обязательная регистрация участников оборота, с 1 сентября 2025 года - маркировка продукции производителями и импортерами, с 1 сентября 2026 года - окончание периода маркировки товарных остатков, то есть еще год будет дан для маркировки товаров, хранящихся на складах", - говорится в сообщении.
Ранее Минпромторг планировал начать обязательную маркировку детских игр и игрушек с 1 июня 2025 года.
Отмечается, что далее начнется вывод из оборота немаркированной продукции. Последний этап проекта - фиксация в государственной информационной системе мониторинга оборота товаров каждого этапа жизненного цикла продукции - начнется с 1 февраля 2027 года.
С 20 декабря 2023 года по 1 декабря 2024 года в России проходит добровольный эксперимент по маркировке детских игрушек. В его рамках производители, импортеры и организации оптовой и розничной торговли могут протестировать технологии нанесения на товары средств идентификации и отработать порядок взаимодействия участников оборота с системой маркировки.
Правительство РФ ранее сообщало, что эксперимент охватывает товары для детей в возрасте до 14 лет. В числе таких товаров - самокаты, игрушечные автомобили, коляски для кукол и сами куклы, головоломки, наборы электрических гоночных машин, карточные и настольные игры, столы для игры в бильярд и пинбол.
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