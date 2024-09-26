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Google ограничил создание новых аккаунтов для россиян, заявили в Минцифры
Google ограничил создание новых аккаунтов для россиян, заявили в Минцифры - 26.09.2024, ПРАЙМ
Google ограничил создание новых аккаунтов для россиян, заявили в Минцифры
Google ограничил создание новых аккаунтов для россиян, однако СМС-подтверждение авторизации для ранее созданных аккаунтов пока работает, сообщили журналистам в... | 26.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-26T11:22+0300
2024-09-26T11:22+0300
2024-09-26T11:23+0300
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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Google ограничил создание новых аккаунтов для россиян, однако СМС-подтверждение авторизации для ранее созданных аккаунтов пока работает, сообщили журналистам в Минцифры РФ. "Минцифры подтверждает, что Google ограничил создание новых аккаунтов. Операторы связи также зафиксировали значительное сокращение количества СМС, отправляемых компанией российским пользователям. СМС-подтверждение как второй фактор авторизации для ранее созданных аккаунтов Google пока работает, но нет уверенности, что эта возможность сохранится", - сказали в Минцифры. Министерство рекомендует пользователям сервисов Google создать резервные копии своих данных, а также перейти на использование альтернативных способов двухфакторной аутентификации в системах или использовать отечественные платформы. Ранее в сентябре некоторые пользователи Google жаловались на то, что они не могут зарегистрировать аккаунт через российский сотовый номер, при этом у части пользователей все работало в штатном режиме. Так, при попытке подтвердить номер, сервис выдавал предупреждение: "Что-то пошло не так. Попробуйте позже". Код верификации также не приходил.
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минцифры, google
Google ограничил создание новых аккаунтов для россиян, заявили в Минцифры
Минцифры подтвердило, что Google ограничил создание новых аккаунтов для россиян
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Google ограничил создание новых аккаунтов для россиян, однако СМС-подтверждение авторизации для ранее созданных аккаунтов пока работает, сообщили журналистам в Минцифры РФ.
"Минцифры подтверждает, что Google ограничил создание новых аккаунтов. Операторы связи также зафиксировали значительное сокращение количества СМС, отправляемых компанией российским пользователям. СМС-подтверждение как второй фактор авторизации для ранее созданных аккаунтов Google пока работает, но нет уверенности, что эта возможность сохранится", - сказали в Минцифры.
Министерство рекомендует пользователям сервисов Google создать резервные копии своих данных, а также перейти на использование альтернативных способов двухфакторной аутентификации в системах или использовать отечественные платформы.
Ранее в сентябре некоторые пользователи Google жаловались на то, что они не могут зарегистрировать аккаунт через российский сотовый номер, при этом у части пользователей все работало в штатном режиме. Так, при попытке подтвердить номер, сервис выдавал предупреждение: "Что-то пошло не так. Попробуйте позже". Код верификации также не приходил.