https://1prime.ru/20240926/mintsifry-851795884.html

Google ограничил создание новых аккаунтов для россиян, заявили в Минцифры

Google ограничил создание новых аккаунтов для россиян, заявили в Минцифры - 26.09.2024, ПРАЙМ

Google ограничил создание новых аккаунтов для россиян, заявили в Минцифры

Google ограничил создание новых аккаунтов для россиян, однако СМС-подтверждение авторизации для ранее созданных аккаунтов пока работает, сообщили журналистам в... | 26.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-26T11:22+0300

2024-09-26T11:22+0300

2024-09-26T11:23+0300

минцифры

google

https://cdnn.1prime.ru/img/83159/42/831594283_0:318:3077:2048_1920x0_80_0_0_c02955188b34cc887df809c5469109d0.jpg

МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Google ограничил создание новых аккаунтов для россиян, однако СМС-подтверждение авторизации для ранее созданных аккаунтов пока работает, сообщили журналистам в Минцифры РФ. "Минцифры подтверждает, что Google ограничил создание новых аккаунтов. Операторы связи также зафиксировали значительное сокращение количества СМС, отправляемых компанией российским пользователям. СМС-подтверждение как второй фактор авторизации для ранее созданных аккаунтов Google пока работает, но нет уверенности, что эта возможность сохранится", - сказали в Минцифры. Министерство рекомендует пользователям сервисов Google создать резервные копии своих данных, а также перейти на использование альтернативных способов двухфакторной аутентификации в системах или использовать отечественные платформы. Ранее в сентябре некоторые пользователи Google жаловались на то, что они не могут зарегистрировать аккаунт через российский сотовый номер, при этом у части пользователей все работало в штатном режиме. Так, при попытке подтвердить номер, сервис выдавал предупреждение: "Что-то пошло не так. Попробуйте позже". Код верификации также не приходил.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

минцифры, google