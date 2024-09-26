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Мишустин назвал залог успешной работы налоговых служб БРИКС - 26.09.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Мишустин назвал залог успешной работы налоговых служб БРИКС
Мишустин назвал залог успешной работы налоговых служб БРИКС - 26.09.2024, ПРАЙМ
Мишустин назвал залог успешной работы налоговых служб БРИКС
Успешная работа налоговых служб БРИКС невозможна без эффективного взаимодействия между собой, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в приветственном... | 26.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-26T09:54+0300
2024-09-26T09:54+0300
экономика
россия
правительство
михаил мишустин
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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Успешная работа налоговых служб БРИКС невозможна без эффективного взаимодействия между собой, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в приветственном видеообращении участникам встречи глав налоговых администраций БРИКС в Москве. "Успешная деятельность наших налоговых ведомств невозможна без эффективного взаимодействия. Их администрация играет одну из самых важных ролей в этом процессе. Очень многое делается для формирования единых подходов к налоговому администрированию, разработки правил налогообложения, которые понятны для людей, для бизнеса, переводов цифровых форматов сервисов. Результат этой работы ощущается в масштабах всех наших государств", - сказал Мишустин. Он отметил, что это первая встреча глав налоговых ведомств после расширения БРИКС, и отдельно поприветствовал новых участников объединения. "Эта встреча особенная. Вы впервые собираетесь в расширенном составе с участием представителей Объединенных Арабских Эмиратов, Египта, Эфиопии, Ирана, Саудовской Аравии. Хочу поздравить наших партнеров с вступлением в авторитетную международную организацию и с удовольствием приглашаю их к сотрудничеству", - сказал глава правительства РФ. Мишустин подчеркнул, что налоги - это основа финансовой стабильности для каждого государства. "И от того, как осуществляется регулирование в этой сфере, напрямую зависит рост экономик, улучшение делового и инвестиционного климата", - сказал он. "Сегодня в центре вашего обсуждения самые актуальные темы. Среди них модернизация системы налогообложения добавленной стоимости, обмен знаниями в области работы с данными, применение наиболее прогрессивных стратегий и практик. Решение этих задач позволит обеспечить прозрачный и максимально необременительный процесс налогового администрирования, повысить его эффективность и повысить, конечно, эффективность качества услуг для граждан и для бизнеса", - заявил Мишустин. Такие встречи, по его словам, дают возможность поделиться передовым опытом, обсудить инициативы по развитию налоговых систем стран БРИКС, по повышению их устойчивости. "Уверен, что предложения, выработанные вами, найдут свое применение на практике и без сомнения будут способствовать углублению сотрудничества между нашими государствами", - подчеркнул он.
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россия, правительство, михаил мишустин
Экономика, РОССИЯ, правительство, Михаил Мишустин
09:54 26.09.2024
 
Мишустин назвал залог успешной работы налоговых служб БРИКС

Мишустин: успешная работа налоговых служб БРИКС невозможна без взаимодействия

© РИА Новости . Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Михаил Мишустин провел заседание правительства РФ
Премьер-министр Михаил Мишустин провел заседание правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости . Александр Астафьев
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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Успешная работа налоговых служб БРИКС невозможна без эффективного взаимодействия между собой, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в приветственном видеообращении участникам встречи глав налоговых администраций БРИКС в Москве.
"Успешная деятельность наших налоговых ведомств невозможна без эффективного взаимодействия. Их администрация играет одну из самых важных ролей в этом процессе. Очень многое делается для формирования единых подходов к налоговому администрированию, разработки правил налогообложения, которые понятны для людей, для бизнеса, переводов цифровых форматов сервисов. Результат этой работы ощущается в масштабах всех наших государств", - сказал Мишустин.
Он отметил, что это первая встреча глав налоговых ведомств после расширения БРИКС, и отдельно поприветствовал новых участников объединения. "Эта встреча особенная. Вы впервые собираетесь в расширенном составе с участием представителей Объединенных Арабских Эмиратов, Египта, Эфиопии, Ирана, Саудовской Аравии. Хочу поздравить наших партнеров с вступлением в авторитетную международную организацию и с удовольствием приглашаю их к сотрудничеству", - сказал глава правительства РФ.
Мишустин подчеркнул, что налоги - это основа финансовой стабильности для каждого государства. "И от того, как осуществляется регулирование в этой сфере, напрямую зависит рост экономик, улучшение делового и инвестиционного климата", - сказал он.
"Сегодня в центре вашего обсуждения самые актуальные темы. Среди них модернизация системы налогообложения добавленной стоимости, обмен знаниями в области работы с данными, применение наиболее прогрессивных стратегий и практик. Решение этих задач позволит обеспечить прозрачный и максимально необременительный процесс налогового администрирования, повысить его эффективность и повысить, конечно, эффективность качества услуг для граждан и для бизнеса", - заявил Мишустин.
Такие встречи, по его словам, дают возможность поделиться передовым опытом, обсудить инициативы по развитию налоговых систем стран БРИКС, по повышению их устойчивости. "Уверен, что предложения, выработанные вами, найдут свое применение на практике и без сомнения будут способствовать углублению сотрудничества между нашими государствами", - подчеркнул он.
 
ЭкономикаРОССИЯправительствоМихаил Мишустин
 
 
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