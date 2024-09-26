https://1prime.ru/20240926/nabiullina-851806707.html

Набиуллина не исключила дальнейшего повышения ключевой ставки в октябре

Набиуллина не исключила дальнейшего повышения ключевой ставки в октябре - 26.09.2024, ПРАЙМ

Набиуллина не исключила дальнейшего повышения ключевой ставки в октябре

ЦБ РФ не исключает дальнейшего повышения ключевой ставки в октябре, сказала глава Банка России Эльвира Набиуллина. | 26.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-26T15:36+0300

2024-09-26T15:36+0300

2024-09-26T15:47+0300

банк россии

эльвира набиуллина

повышение ставки цб

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СОЧИ, 26 сен - ПРАЙМ. ЦБ РФ не исключает дальнейшего повышения ключевой ставки в октябре, сказала глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Мы в сентябре повысили ставку до 19% и не исключаем ее дальнейшего повышения в октябре", - заявила она в ходе Международного банковского форума.

https://1prime.ru/20240925/stavka-851780196.html

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эльвира набиуллина, повышение ставки цб