https://1prime.ru/20240926/nabiullina-851806707.html
Набиуллина не исключила дальнейшего повышения ключевой ставки в октябре
Набиуллина не исключила дальнейшего повышения ключевой ставки в октябре - 26.09.2024, ПРАЙМ
Набиуллина не исключила дальнейшего повышения ключевой ставки в октябре
ЦБ РФ не исключает дальнейшего повышения ключевой ставки в октябре, сказала глава Банка России Эльвира Набиуллина. | 26.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-26T15:36+0300
2024-09-26T15:36+0300
2024-09-26T15:47+0300
банк россии
эльвира набиуллина
повышение ставки цб
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СОЧИ, 26 сен - ПРАЙМ. ЦБ РФ не исключает дальнейшего повышения ключевой ставки в октябре, сказала глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Мы в сентябре повысили ставку до 19% и не исключаем ее дальнейшего повышения в октябре", - заявила она в ходе Международного банковского форума.
https://1prime.ru/20240925/stavka-851780196.html
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эльвира набиуллина, повышение ставки цб
Банк России, Эльвира Набиуллина, повышение ставки ЦБ
Набиуллина не исключила дальнейшего повышения ключевой ставки в октябре
Набиуллина: ЦБ не исключает дальнейшего повышения ключевой ставки в октябре