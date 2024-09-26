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Новак назвал условие возобновления экспорта бензина из России - 26.09.2024, ПРАЙМ
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Новак назвал условие возобновления экспорта бензина из России
Новак назвал условие возобновления экспорта бензина из России - 26.09.2024, ПРАЙМ
Новак назвал условие возобновления экспорта бензина из России
Экспорт разрешается в том случае, когда на внутреннем рынке избыток того или иного вида топлива, прокомментировал журналистам вице-премьер РФ Александр Новак... | 26.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-26T12:03+0300
2024-09-26T12:27+0300
энергетика
россия
бензин
экспорт
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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Экспорт разрешается в том случае, когда на внутреннем рынке избыток того или иного вида топлива, прокомментировал журналистам вице-премьер РФ Александр Новак возможность возобновления поставок бензина за рубеж, добавив, что ситуация на рынке нефтепродуктов внутри страны не вызывает опасений. "Всегда экспорт разрешается, если есть избыток нефтепродуктов на внутреннем рынке. У нас, например, на дизельное топливо нет запретов на экспорт, потому что его избыток. И он продается и на внутренний рынок, и на экспорт. Что касается бензина, в первую очередь почему сейчас закрыт экспорт, - главная задача обеспечивать внутренний рынок", - сказал Новак в кулуарах РЭН. Российская энергетическая неделя (РЭН) проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, бензин, экспорт
Энергетика, РОССИЯ, Бензин, экспорт
12:03 26.09.2024 (обновлено: 12:27 26.09.2024)
 
Новак назвал условие возобновления экспорта бензина из России

Новак: возобновление экспорта бензина возможно при избытке на внутреннем рынке

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкАлександр Новак
Александр Новак - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Экспорт разрешается в том случае, когда на внутреннем рынке избыток того или иного вида топлива, прокомментировал журналистам вице-премьер РФ Александр Новак возможность возобновления поставок бензина за рубеж, добавив, что ситуация на рынке нефтепродуктов внутри страны не вызывает опасений.
"Всегда экспорт разрешается, если есть избыток нефтепродуктов на внутреннем рынке. У нас, например, на дизельное топливо нет запретов на экспорт, потому что его избыток. И он продается и на внутренний рынок, и на экспорт. Что касается бензина, в первую очередь почему сейчас закрыт экспорт, - главная задача обеспечивать внутренний рынок", - сказал Новак в кулуарах РЭН.
Российская энергетическая неделя (РЭН) проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
 
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