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Новак призвал провести расследование по "Северным потокам" с участием РФ
Новак призвал провести расследование по "Северным потокам" с участием РФ - 26.09.2024, ПРАЙМ
Новак призвал провести расследование по "Северным потокам" с участием РФ
Требуется провести объективное расследование подрыва "Северных потоков" с участием Москвы. Россия готова продолжать поставки при интересе покупателей. Об этом... | 26.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-26T16:08+0300
2024-09-26T16:08+0300
2024-09-26T16:08+0300
происшествия
россия
северный поток - 2
александр новак
расследование по "северным потокам"
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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Требуется провести объективное расследование подрыва "Северных потоков" с участием Москвы. Россия готова продолжать поставки при интересе покупателей. Об этом заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак на Российской энергетической неделе. По его словам, "нужно международное расследование, которое было бы более объективным, с участием в том числе России". Отвечая на вопрос, действительно ли Москва готова восстановить поставки по уцелевшей ветке магистрали, Новак заявил, что в РФ неоднократно говорили о готовности, "если будет желание наших партнеров". Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости являются информационным партнером мероприятия.
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россия, северный поток - 2, александр новак, расследование по "северным потокам"
Происшествия, РОССИЯ, Северный поток - 2, Александр Новак, расследование по "Северным потокам"
Новак призвал провести расследование по "Северным потокам" с участием РФ
Новак: нужно объективное расследование взрывов "Северных потоков" с участием РФ
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Требуется провести объективное расследование подрыва "Северных потоков" с участием Москвы. Россия готова продолжать поставки при интересе покупателей. Об этом заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак на Российской энергетической неделе.
По его словам, "нужно международное расследование, которое было бы более объективным, с участием в том числе России".
Отвечая на вопрос, действительно ли Москва готова восстановить поставки по уцелевшей ветке магистрали, Новак заявил, что в РФ неоднократно говорили о готовности, "если будет желание наших партнеров".
Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости являются информационным партнером мероприятия.
Сийярто возмутило отсутствие серьезного расследования по "Северным потокам"