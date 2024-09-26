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Новак призвал провести расследование по "Северным потокам" с участием РФ - 26.09.2024, ПРАЙМ
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Новак призвал провести расследование по "Северным потокам" с участием РФ
Новак призвал провести расследование по "Северным потокам" с участием РФ - 26.09.2024, ПРАЙМ
Новак призвал провести расследование по "Северным потокам" с участием РФ
Требуется провести объективное расследование подрыва "Северных потоков" с участием Москвы. Россия готова продолжать поставки при интересе покупателей. Об этом... | 26.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-26T16:08+0300
2024-09-26T16:08+0300
происшествия
россия
северный поток - 2
александр новак
расследование по "северным потокам"
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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Требуется провести объективное расследование подрыва "Северных потоков" с участием Москвы. Россия готова продолжать поставки при интересе покупателей. Об этом заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак на Российской энергетической неделе. По его словам, "нужно международное расследование, которое было бы более объективным, с участием в том числе России". Отвечая на вопрос, действительно ли Москва готова восстановить поставки по уцелевшей ветке магистрали, Новак заявил, что в РФ неоднократно говорили о готовности, "если будет желание наших партнеров". Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости являются информационным партнером мероприятия.
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россия, северный поток - 2, александр новак, расследование по "северным потокам"
Происшествия, РОССИЯ, Северный поток - 2, Александр Новак, расследование по "Северным потокам"
16:08 26.09.2024
 
Новак призвал провести расследование по "Северным потокам" с участием РФ

Новак: нужно объективное расследование взрывов "Северных потоков" с участием РФ

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПМЭФ-2024. Будущее рынка нефти и газа: перспективы глобального спроса и планы производителей
ПМЭФ-2024. Будущее рынка нефти и газа: перспективы глобального спроса и планы производителей - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Требуется провести объективное расследование подрыва "Северных потоков" с участием Москвы. Россия готова продолжать поставки при интересе покупателей. Об этом заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак на Российской энергетической неделе.
По его словам, "нужно международное расследование, которое было бы более объективным, с участием в том числе России".
Отвечая на вопрос, действительно ли Москва готова восстановить поставки по уцелевшей ветке магистрали, Новак заявил, что в РФ неоднократно говорили о готовности, "если будет желание наших партнеров".
Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости являются информационным партнером мероприятия.
Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто
Сийярто возмутило отсутствие серьезного расследования по "Северным потокам"
Вчера, 19:59
 
ПроисшествияРОССИЯСеверный поток - 2Александр Новакрасследование по "Северным потокам"
 
 
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