https://1prime.ru/20240926/novak-851808208.html

Новак призвал провести расследование по "Северным потокам" с участием РФ

Новак призвал провести расследование по "Северным потокам" с участием РФ - 26.09.2024, ПРАЙМ

Новак призвал провести расследование по "Северным потокам" с участием РФ

Требуется провести объективное расследование подрыва "Северных потоков" с участием Москвы. Россия готова продолжать поставки при интересе покупателей. Об этом... | 26.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-26T16:08+0300

2024-09-26T16:08+0300

2024-09-26T16:08+0300

происшествия

россия

северный поток - 2

александр новак

расследование по "северным потокам"

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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Требуется провести объективное расследование подрыва "Северных потоков" с участием Москвы. Россия готова продолжать поставки при интересе покупателей. Об этом заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак на Российской энергетической неделе. По его словам, "нужно международное расследование, которое было бы более объективным, с участием в том числе России". Отвечая на вопрос, действительно ли Москва готова восстановить поставки по уцелевшей ветке магистрали, Новак заявил, что в РФ неоднократно говорили о готовности, "если будет желание наших партнеров". Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости являются информационным партнером мероприятия.

https://1prime.ru/20240925/siyyarto-851784978.html

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россия, северный поток - 2, александр новак, расследование по "северным потокам"