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Новак предупредил о риске дефицита энергоресурсов в мире - 26.09.2024, ПРАЙМ
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Новак предупредил о риске дефицита энергоресурсов в мире
Новак предупредил о риске дефицита энергоресурсов в мире - 26.09.2024, ПРАЙМ
Новак предупредил о риске дефицита энергоресурсов в мире
Миру важно не допустить дефицита энергоресурсов, такой риск есть, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в рамках Российской энергетической недели (РЭН). | 26.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-26T16:18+0300
2024-09-26T16:22+0300
энергетика
россия
мировая энергетика
энергоресурсы
александр новак
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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Миру важно не допустить дефицита энергоресурсов, такой риск есть, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в рамках Российской энергетической недели (РЭН). "Можно констатировать, что, несмотря на незначительное снижение доли углеводородов, они будут все равно доминировать в обеспечении энергетической повестки, в обеспечении потребления мировой энергии. И здесь важно не пропустить вот что: поскольку потребуется значительное строительство новых мощностей, как по производству электроэнергии, так и по добыче, переработке энергетических ресурсов, нам важно не упустить момент дефицита энергетических мощностей в мире", - сказал он на сессии РЭН "Мировая энергетика как основа экономического роста и благополучия: в поисках баланса". "А такие риски существуют с учетом того, что на сегодняшний день основные инвестиции идут только в возобновляемые источники энергии, а в традиционные энергетические ресурсы мы видим в мире значительно сниженные инвестиции по сравнению с теми, которые были еще пять лет назад", - добавил вице-премьер. Кроме того, он призвал продолжить развитие не только возобновляемой энергетики, но и традиционных углеводородных отраслей, а также атомной отрасли.Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, мировая энергетика, энергоресурсы, александр новак
Энергетика, РОССИЯ, мировая энергетика, энергоресурсы, Александр Новак
16:18 26.09.2024 (обновлено: 16:22 26.09.2024)
 
Новак предупредил о риске дефицита энергоресурсов в мире

Новак: миру важно не допустить дефицита энергоресурсов, такой риск есть

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкАлександр Новак
Александр Новак - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Миру важно не допустить дефицита энергоресурсов, такой риск есть, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в рамках Российской энергетической недели (РЭН).
"Можно констатировать, что, несмотря на незначительное снижение доли углеводородов, они будут все равно доминировать в обеспечении энергетической повестки, в обеспечении потребления мировой энергии. И здесь важно не пропустить вот что: поскольку потребуется значительное строительство новых мощностей, как по производству электроэнергии, так и по добыче, переработке энергетических ресурсов, нам важно не упустить момент дефицита энергетических мощностей в мире", - сказал он на сессии РЭН "Мировая энергетика как основа экономического роста и благополучия: в поисках баланса".
"А такие риски существуют с учетом того, что на сегодняшний день основные инвестиции идут только в возобновляемые источники энергии, а в традиционные энергетические ресурсы мы видим в мире значительно сниженные инвестиции по сравнению с теми, которые были еще пять лет назад", - добавил вице-премьер.
Кроме того, он призвал продолжить развитие не только возобновляемой энергетики, но и традиционных углеводородных отраслей, а также атомной отрасли.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Александр Новак, заместитель председателя правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2024
Новак ожидает роста мирового спроса на первичную энергию
16:10
 
ЭнергетикаРОССИЯмировая энергетикаэнергоресурсыАлександр Новак
 
 
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