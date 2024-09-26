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Новак предупредил о риске дефицита энергоресурсов в мире

Новак предупредил о риске дефицита энергоресурсов в мире - 26.09.2024, ПРАЙМ

Новак предупредил о риске дефицита энергоресурсов в мире

Миру важно не допустить дефицита энергоресурсов, такой риск есть, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в рамках Российской энергетической недели (РЭН). | 26.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-26T16:18+0300

2024-09-26T16:18+0300

2024-09-26T16:22+0300

энергетика

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энергоресурсы

александр новак

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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Миру важно не допустить дефицита энергоресурсов, такой риск есть, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в рамках Российской энергетической недели (РЭН). "Можно констатировать, что, несмотря на незначительное снижение доли углеводородов, они будут все равно доминировать в обеспечении энергетической повестки, в обеспечении потребления мировой энергии. И здесь важно не пропустить вот что: поскольку потребуется значительное строительство новых мощностей, как по производству электроэнергии, так и по добыче, переработке энергетических ресурсов, нам важно не упустить момент дефицита энергетических мощностей в мире", - сказал он на сессии РЭН "Мировая энергетика как основа экономического роста и благополучия: в поисках баланса". "А такие риски существуют с учетом того, что на сегодняшний день основные инвестиции идут только в возобновляемые источники энергии, а в традиционные энергетические ресурсы мы видим в мире значительно сниженные инвестиции по сравнению с теми, которые были еще пять лет назад", - добавил вице-премьер. Кроме того, он призвал продолжить развитие не только возобновляемой энергетики, но и традиционных углеводородных отраслей, а также атомной отрасли.Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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россия, мировая энергетика, энергоресурсы, александр новак