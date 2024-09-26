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Новак рассказал об импортозамещении оборудования в нефтяной отрасли
Новак рассказал об импортозамещении оборудования в нефтяной отрасли - 26.09.2024, ПРАЙМ
Новак рассказал об импортозамещении оборудования в нефтяной отрасли
РОССИИ ОСТАЛОСЬ ИМПОРТОЗАМЕСТИТЬ В НЕФТЯНОЙ ОТРАСЛИ 10% ОБОРУДОВАНИЯ, ИЛИ ОКОЛО 200 ВИДОВ - НОВАК | 26.09.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. РОССИИ ОСТАЛОСЬ ИМПОРТОЗАМЕСТИТЬ В НЕФТЯНОЙ ОТРАСЛИ 10% ОБОРУДОВАНИЯ, ИЛИ ОКОЛО 200 ВИДОВ - НОВАКНовость дополняется
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Новак рассказал об импортозамещении оборудования в нефтяной отрасли
Новак: в нефтяной отрасли осталось импортозаместить 10% оборудования