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Новак раскрыл планы по добыче газа в России в 2024 году
Новак раскрыл планы по добыче газа в России в 2024 году - 26.09.2024, ПРАЙМ
Новак раскрыл планы по добыче газа в России в 2024 году
Россия планирует нарастить добычу газа в 2024 году на 10%, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. | 26.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-26T19:32+0300
2024-09-26T19:32+0300
2024-09-26T19:48+0300
энергетика
россия
александр новак
добыча газа
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МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Россия планирует нарастить добычу газа в 2024 году на 10%, заявил вице-премьер РФ Александр Новак."В этом году мы ожидаем рост добычи по сравнению с прошлым годом на 10%... Плюсом мы, наверное, выйдем где-то на 60 миллиардов кубометров добычи. Это обеспечено за счет поставок на внутренний рынок и экспортных направлений", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, александр новак, добыча газа
Энергетика, РОССИЯ, Александр Новак, добыча газа
Новак раскрыл планы по добыче газа в России в 2024 году
Новак: РФ планирует нарастить добычу газа в 2024 году на десять процентов
МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Россия планирует нарастить добычу газа в 2024 году на 10%, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"В этом году мы ожидаем рост добычи по сравнению с прошлым годом на 10%... Плюсом мы, наверное, выйдем где-то на 60 миллиардов кубометров добычи. Это обеспечено за счет поставок на внутренний рынок и экспортных направлений", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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