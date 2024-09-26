https://1prime.ru/20240926/novak-851814662.html

Новак раскрыл планы по добыче газа в России в 2024 году

Новак раскрыл планы по добыче газа в России в 2024 году - 26.09.2024, ПРАЙМ

Новак раскрыл планы по добыче газа в России в 2024 году

Россия планирует нарастить добычу газа в 2024 году на 10%, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. | 26.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-26T19:32+0300

2024-09-26T19:32+0300

2024-09-26T19:48+0300

энергетика

россия

александр новак

добыча газа

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МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Россия планирует нарастить добычу газа в 2024 году на 10%, заявил вице-премьер РФ Александр Новак."В этом году мы ожидаем рост добычи по сравнению с прошлым годом на 10%... Плюсом мы, наверное, выйдем где-то на 60 миллиардов кубометров добычи. Это обеспечено за счет поставок на внутренний рынок и экспортных направлений", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://1prime.ru/20240926/sevpotok-851814362.html

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россия, александр новак, добыча газа