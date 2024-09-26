https://1prime.ru/20240926/obligatsii-851809389.html

ЦБ хочет изменить регулирование выпуска субординированных облигаций банков

ЦБ хочет изменить регулирование выпуска субординированных облигаций банков - 26.09.2024, ПРАЙМ

ЦБ хочет изменить регулирование выпуска субординированных облигаций банков

Банк России намерен усовершенствовать регулирование выпуска субординированных облигаций банков, установить высокие триггеры для конвертации долга в капитал,... | 26.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-26T16:26+0300

2024-09-26T16:26+0300

2024-09-26T16:26+0300

банк россии

россия

банки

https://cdnn.1prime.ru/img/84075/34/840753493_0:153:3099:1896_1920x0_80_0_0_31659309dc252eed019249774e5a0b94.jpg

СОЧИ, 26 сен - ПРАЙМ. Банк России намерен усовершенствовать регулирование выпуска субординированных облигаций банков, установить высокие триггеры для конвертации долга в капитал, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая на ХХI Международном банковском форуме. "Что показывает практика, кстати, не только в нашей стране, когда субординированный долг начинает учитываться в капитале, привлекаться для капитала? В случае стресса субординированные инструменты, к сожалению, не всегда выполняют эту функцию - функцию покрытия убытков, как это делает капитал, функцию по сути дела капитала", - сказала она. По ее словам, банки всячески избегают списывать субординированный долг. "Почему? Потому что они его продают обычно крупным своим клиентам, "випам", продают, маркетируя как долг, и не хотят потом терять отношения с этими клиентами, по сути дела долг не списывается и не используется как капитал. Кроме того, триггер для списания установлен очень низко и к тому моменту, когда уже возникает это обязательство - списать капитал, банк потерял большую часть своего капитала", - продолжила она. "С другой стороны в этом инструменте тоже есть своя несправедливость, потому что инвесторы, которые вложились в субординированный долг, при списании могут потерять все, а банк может восстанавливать свою платежеспособность, и акционеры ничего не теряют практически, и это нарушает тот принцип очередности, ответственности, который должен быть у банка. Все-таки в первую очередь отвечать должны акционеры", - сказала она. "Поэтому мы планируем и усовершенствовать правила выпуска субордов, и установить достаточно высокий триггер для конвертации субординированного долга прямо в капитал, и разделить суборды на два типа. Первый тип, которые смогут покупать крупные акционеры банков, допустим, с долей более 5%, и если такой триггер, достаточно высокий, будет пробит, то этот долг обязательно должен списываться в капитал, и это будет автоматически встроенный инструмент финансового оздоровления банка", - рассказала она. Второй тип субординированного долга может быть доступен широкому кругу инвесторов. "Но списание возможно только в той сумме, которая нужна для восстановления капитала, а когда капитал восстановится, появится прибыль, этот субординированный долг должен восстановиться, то есть инвестор должен затем получить по сути дела восстановление долга и купонов. Но пока восстановление не произойдет, банк не будет выплачивать дивиденды своим акционерам, частично бонусы. Мне кажется, это восстановит справедливость в очередности, ответственности за состояние банка", - сказала она. "Мы собираемся опубликовать эту концепцию, чтобы подробно с вами обсудить, но я хотела бы, чтобы вы уже сейчас продумали такие возможности, там много деталей", - заключила она.

https://1prime.ru/20240926/asv-851809106.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, банки