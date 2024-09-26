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Новых предложений по сделке ОПЕК+ нет, заявил Новак - 26.09.2024, ПРАЙМ
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Новых предложений по сделке ОПЕК+ нет, заявил Новак
Новых предложений по сделке ОПЕК+ нет, заявил Новак - 26.09.2024, ПРАЙМ
Новых предложений по сделке ОПЕК+ нет, заявил Новак
Никаких новых предложений и обсуждений по параметрам сделки ОПЕК+ сейчас нет, все страны выполняют свои обязательства, сообщил журналистам вице-премьер РФ... | 26.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-26T11:52+0300
2024-09-26T11:52+0300
энергетика
опек
александр новак
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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Никаких новых предложений и обсуждений по параметрам сделки ОПЕК+ сейчас нет, все страны выполняют свои обязательства, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах Российской энергетической недели. "На прошлой сессии, которая состоялась, на нашей встрече все решения, которые были озвучены, вы знаете. Никаких новых предложений и обсуждений сейчас нет. Тогда были приняты решения о переносе срока начала восстановления. Ну а в целом все страны выполняют свои обязательства по соглашению. Мы смотрим, мониторим ситуацию на рынке с точки зрения баланса спроса и предложения", - сказал он, комментируя соглашение ОПЕК+. Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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опек, александр новак
Энергетика, ОПЕК, Александр Новак
11:52 26.09.2024
 
Новых предложений по сделке ОПЕК+ нет, заявил Новак

Новак: новых предложений по сделке ОПЕК+ нет, обязательства выполняются

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМеждународный форум "РЭН-2023" в Москве
Международный форум РЭН-2023 в Москве - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Никаких новых предложений и обсуждений по параметрам сделки ОПЕК+ сейчас нет, все страны выполняют свои обязательства, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах Российской энергетической недели.
"На прошлой сессии, которая состоялась, на нашей встрече все решения, которые были озвучены, вы знаете. Никаких новых предложений и обсуждений сейчас нет. Тогда были приняты решения о переносе срока начала восстановления. Ну а в целом все страны выполняют свои обязательства по соглашению. Мы смотрим, мониторим ситуацию на рынке с точки зрения баланса спроса и предложения", - сказал он, комментируя соглашение ОПЕК+.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
 
ЭнергетикаОПЕКАлександр Новак
 
 
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