https://1prime.ru/20240926/opek-851815330.html

Новак объяснил отсрочку снятия добровольных сокращений нефтедобычи ОПЕК+

Новак объяснил отсрочку снятия добровольных сокращений нефтедобычи ОПЕК+ - 26.09.2024, ПРАЙМ

Новак объяснил отсрочку снятия добровольных сокращений нефтедобычи ОПЕК+

Альянс ОПЕК+ отсрочил на два месяца снятие добровольных сокращений добычи нефти на 2,2 миллиона баррелей в сутки, поскольку текущая ситуация на мировом рынке не | 26.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-26T20:03+0300

2024-09-26T20:03+0300

2024-09-26T20:03+0300

энергетика

россия

сделка опек+

добыча нефти

александр новак

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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Альянс ОПЕК+ отсрочил на два месяца снятие добровольных сокращений добычи нефти на 2,2 миллиона баррелей в сутки, поскольку текущая ситуация на мировом рынке не позволила это сделать, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. ОПЕК+ в сентябре продлил на два месяца, до декабря, добровольные сокращения добычи нефти на 2,2 миллиона баррелей в сутки, которые планировалось постепенно отменять с октября. "Планируется в будущем при повышении спроса и возникновении дефицита на рынке восстанавливать добычу. Пока такой срок восстановления принят нашими партнерами в рамках ОПЕК+ с 1 декабря. Напомню, это было 1 октября, на 2 месяца перенесли в результате того, что проанализировали рынок, и текущая ситуация не позволила этого сделать", - сказал Новак в интервью телеканалу "Россия 24". По словам Новака, в целом в мире идет постепенное увеличение спроса. "В этом году мы ожидаем, что спрос на мировом рынке будет примерно на 1,5 миллиона баррелей выше, чем в прошлом году. Этот спрос обеспечивается предложением как со стороны стран, входящих в ОПЕК+, так и не входящих в ОПЕК+", - добавил Новак. Ряд стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, по итогам заседаний альянса 2 июня продлил дополнительные (добровольные) сокращения добычи нефти на 1,66 миллиона баррелей в сутки от расчетного уровня.

https://1prime.ru/20240926/opek-851810162.html

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россия, сделка опек+, добыча нефти, александр новак