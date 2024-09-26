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Новак объяснил отсрочку снятия добровольных сокращений нефтедобычи ОПЕК+ - 26.09.2024, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20240926/opek-851815330.html
Новак объяснил отсрочку снятия добровольных сокращений нефтедобычи ОПЕК+
Новак объяснил отсрочку снятия добровольных сокращений нефтедобычи ОПЕК+ - 26.09.2024, ПРАЙМ
Новак объяснил отсрочку снятия добровольных сокращений нефтедобычи ОПЕК+
Альянс ОПЕК+ отсрочил на два месяца снятие добровольных сокращений добычи нефти на 2,2 миллиона баррелей в сутки, поскольку текущая ситуация на мировом рынке не | 26.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-26T20:03+0300
2024-09-26T20:03+0300
энергетика
россия
сделка опек+
добыча нефти
александр новак
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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Альянс ОПЕК+ отсрочил на два месяца снятие добровольных сокращений добычи нефти на 2,2 миллиона баррелей в сутки, поскольку текущая ситуация на мировом рынке не позволила это сделать, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. ОПЕК+ в сентябре продлил на два месяца, до декабря, добровольные сокращения добычи нефти на 2,2 миллиона баррелей в сутки, которые планировалось постепенно отменять с октября. "Планируется в будущем при повышении спроса и возникновении дефицита на рынке восстанавливать добычу. Пока такой срок восстановления принят нашими партнерами в рамках ОПЕК+ с 1 декабря. Напомню, это было 1 октября, на 2 месяца перенесли в результате того, что проанализировали рынок, и текущая ситуация не позволила этого сделать", - сказал Новак в интервью телеканалу "Россия 24". По словам Новака, в целом в мире идет постепенное увеличение спроса. "В этом году мы ожидаем, что спрос на мировом рынке будет примерно на 1,5 миллиона баррелей выше, чем в прошлом году. Этот спрос обеспечивается предложением как со стороны стран, входящих в ОПЕК+, так и не входящих в ОПЕК+", - добавил Новак. Ряд стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, по итогам заседаний альянса 2 июня продлил дополнительные (добровольные) сокращения добычи нефти на 1,66 миллиона баррелей в сутки от расчетного уровня.
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россия, сделка опек+, добыча нефти, александр новак
Энергетика, РОССИЯ, Сделка ОПЕК+, добыча нефти, Александр Новак
20:03 26.09.2024
 
Новак объяснил отсрочку снятия добровольных сокращений нефтедобычи ОПЕК+

Новак: ОПЕК+ отсрочил снятие добровольных сокращений добычи из-за условий рынка

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип ОПЕК.
Логотип ОПЕК. - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Альянс ОПЕК+ отсрочил на два месяца снятие добровольных сокращений добычи нефти на 2,2 миллиона баррелей в сутки, поскольку текущая ситуация на мировом рынке не позволила это сделать, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
ОПЕК+ в сентябре продлил на два месяца, до декабря, добровольные сокращения добычи нефти на 2,2 миллиона баррелей в сутки, которые планировалось постепенно отменять с октября.
"Планируется в будущем при повышении спроса и возникновении дефицита на рынке восстанавливать добычу. Пока такой срок восстановления принят нашими партнерами в рамках ОПЕК+ с 1 декабря. Напомню, это было 1 октября, на 2 месяца перенесли в результате того, что проанализировали рынок, и текущая ситуация не позволила этого сделать", - сказал Новак в интервью телеканалу "Россия 24".
По словам Новака, в целом в мире идет постепенное увеличение спроса. "В этом году мы ожидаем, что спрос на мировом рынке будет примерно на 1,5 миллиона баррелей выше, чем в прошлом году. Этот спрос обеспечивается предложением как со стороны стран, входящих в ОПЕК+, так и не входящих в ОПЕК+", - добавил Новак.
Ряд стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, по итогам заседаний альянса 2 июня продлил дополнительные (добровольные) сокращения добычи нефти на 1,66 миллиона баррелей в сутки от расчетного уровня.
Логотип ОПЕК - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2024
ОПЕК+ планирует начать увеличение добычи нефти
16:43
 
ЭнергетикаРОССИЯСделка ОПЕК+добыча нефтиАлександр Новак
 
 
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