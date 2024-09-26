https://1prime.ru/20240926/otnosheniya-851794391.html
Торговые отношения РФ и Казахстана вышли на новый уровень, заявил посол
Торговые отношения РФ и Казахстана вышли на новый уровень, заявил посол - 26.09.2024, ПРАЙМ
Торговые отношения РФ и Казахстана вышли на новый уровень, заявил посол
Россия и Казахстан в условиях глобального шторма смогли вывести свои отношения в экономике на новый качественный уровень, заявил казахстанский посол в Москве... | 26.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-26T10:39+0300
2024-09-26T10:39+0300
2024-09-26T10:41+0300
экономика
казахстан
россия
отношения
https://cdnn.1prime.ru/img/75901/98/759019803_0:61:640:421_1920x0_80_0_0_4bda355b9df275d11736d6b306c2e671.jpg
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Россия и Казахстан в условиях глобального шторма смогли вывести свои отношения в экономике на новый качественный уровень, заявил казахстанский посол в Москве Даурен Абаев. "Благодаря слаженному взаимодействию, наличию твердой политической воли лидеров Казахстана и России, в условиях глобального шторма мы смогли вывести свои экономические отношения на новый качественный уровень", - сказал Абаев на форуме "Казахстан - вектор возможностей", отметив, что цифры сотрудничества между Москвой и Астаной "неплохие". Дипломат напомнил, что добиться этого удалось в непростых условиях разрыва традиционных торговых цепочек, санкций, протекционизма отдельных стран. "Все это стало новой нормальностью", - заключил Абаев.
https://1prime.ru/20240830/neft-851230031.html
казахстан
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/75901/98/759019803_0:0:640:480_1920x0_80_0_0_54c6fe740be62475a111c2382e5a9dac.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казахстан, россия, отношения
Экономика, КАЗАХСТАН, РОССИЯ, отношения
Торговые отношения РФ и Казахстана вышли на новый уровень, заявил посол
Абаев: РФ и Казахстан вывели экономические отношения на новый уровень
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Россия и Казахстан в условиях глобального шторма смогли вывести свои отношения в экономике на новый качественный уровень, заявил казахстанский посол в Москве Даурен Абаев.
"Благодаря слаженному взаимодействию, наличию твердой политической воли лидеров Казахстана и России, в условиях глобального шторма мы смогли вывести свои экономические отношения на новый качественный уровень", - сказал Абаев на форуме "Казахстан - вектор возможностей", отметив, что цифры сотрудничества между Москвой и Астаной "неплохие".
Дипломат напомнил, что добиться этого удалось в непростых условиях разрыва традиционных торговых цепочек, санкций, протекционизма отдельных стран.
"Все это стало новой нормальностью", - заключил Абаев.
Крупные нефтяные операторы России и Казахстана обсудили сотрудничество