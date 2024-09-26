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Торговые отношения РФ и Казахстана вышли на новый уровень, заявил посол - 26.09.2024, ПРАЙМ
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Торговые отношения РФ и Казахстана вышли на новый уровень, заявил посол
Торговые отношения РФ и Казахстана вышли на новый уровень, заявил посол - 26.09.2024, ПРАЙМ
Торговые отношения РФ и Казахстана вышли на новый уровень, заявил посол
Россия и Казахстан в условиях глобального шторма смогли вывести свои отношения в экономике на новый качественный уровень, заявил казахстанский посол в Москве... | 26.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-26T10:39+0300
2024-09-26T10:41+0300
экономика
казахстан
россия
отношения
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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Россия и Казахстан в условиях глобального шторма смогли вывести свои отношения в экономике на новый качественный уровень, заявил казахстанский посол в Москве Даурен Абаев. "Благодаря слаженному взаимодействию, наличию твердой политической воли лидеров Казахстана и России, в условиях глобального шторма мы смогли вывести свои экономические отношения на новый качественный уровень", - сказал Абаев на форуме "Казахстан - вектор возможностей", отметив, что цифры сотрудничества между Москвой и Астаной "неплохие". Дипломат напомнил, что добиться этого удалось в непростых условиях разрыва традиционных торговых цепочек, санкций, протекционизма отдельных стран. "Все это стало новой нормальностью", - заключил Абаев.
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казахстан, россия, отношения
Экономика, КАЗАХСТАН, РОССИЯ, отношения
10:39 26.09.2024 (обновлено: 10:41 26.09.2024)
 
Торговые отношения РФ и Казахстана вышли на новый уровень, заявил посол

Абаев: РФ и Казахстан вывели экономические отношения на новый уровень

© flickr.com / sly06%Флаг Казахстана
%Флаг Казахстана - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2024
© flickr.com / sly06
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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Россия и Казахстан в условиях глобального шторма смогли вывести свои отношения в экономике на новый качественный уровень, заявил казахстанский посол в Москве Даурен Абаев.
"Благодаря слаженному взаимодействию, наличию твердой политической воли лидеров Казахстана и России, в условиях глобального шторма мы смогли вывести свои экономические отношения на новый качественный уровень", - сказал Абаев на форуме "Казахстан - вектор возможностей", отметив, что цифры сотрудничества между Москвой и Астаной "неплохие".
Дипломат напомнил, что добиться этого удалось в непростых условиях разрыва традиционных торговых цепочек, санкций, протекционизма отдельных стран.
"Все это стало новой нормальностью", - заключил Абаев.
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ЭкономикаКАЗАХСТАНРОССИЯотношения
 
 
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