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Торговые отношения РФ и Казахстана вышли на новый уровень, заявил посол

Торговые отношения РФ и Казахстана вышли на новый уровень, заявил посол - 26.09.2024, ПРАЙМ

Торговые отношения РФ и Казахстана вышли на новый уровень, заявил посол

Россия и Казахстан в условиях глобального шторма смогли вывести свои отношения в экономике на новый качественный уровень, заявил казахстанский посол в Москве... | 26.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-26T10:39+0300

2024-09-26T10:39+0300

2024-09-26T10:41+0300

экономика

казахстан

россия

отношения

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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Россия и Казахстан в условиях глобального шторма смогли вывести свои отношения в экономике на новый качественный уровень, заявил казахстанский посол в Москве Даурен Абаев. "Благодаря слаженному взаимодействию, наличию твердой политической воли лидеров Казахстана и России, в условиях глобального шторма мы смогли вывести свои экономические отношения на новый качественный уровень", - сказал Абаев на форуме "Казахстан - вектор возможностей", отметив, что цифры сотрудничества между Москвой и Астаной "неплохие". Дипломат напомнил, что добиться этого удалось в непростых условиях разрыва традиционных торговых цепочек, санкций, протекционизма отдельных стран. "Все это стало новой нормальностью", - заключил Абаев.

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казахстан, россия, отношения