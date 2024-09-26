https://1prime.ru/20240926/otrasl-851800360.html

Песков назвал ТЭК системообразующей отраслью российский экономики

Песков назвал ТЭК системообразующей отраслью российский экономики - 26.09.2024, ПРАЙМ

Песков назвал ТЭК системообразующей отраслью российский экономики

Российский ТЭК был, есть и будет системообразующей отраслью экономики страны, он стал устойчивым двигателем прогресса, заявил пресс-секретарь президента России... | 26.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-26T13:18+0300

2024-09-26T13:18+0300

2024-09-26T13:19+0300

экономика

тэк

энергетика рф

дмитрий песков

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1c/849576025_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_93cd9076ee701a4e6900b36d9dffb4d9.jpg

МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Российский ТЭК был, есть и будет системообразующей отраслью экономики страны, он стал устойчивым двигателем прогресса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Российский ТЭК был, есть и будет системообразующей отраслью нашей экономики. Это не значит, что мы остаемся бензоколонкой, наоборот, ТЭК превратился в устойчивый двигатель прогресса", - сказал Песков на церемонии награждения победителей конкурса "Энергия пера" на площадке форума "Российская энергетическая неделя". Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://1prime.ru/20240926/potentsial-851798867.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

тэк, энергетика рф, дмитрий песков