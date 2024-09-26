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Песков назвал ТЭК системообразующей отраслью российский экономики
Песков назвал ТЭК системообразующей отраслью российский экономики - 26.09.2024, ПРАЙМ
Песков назвал ТЭК системообразующей отраслью российский экономики
Российский ТЭК был, есть и будет системообразующей отраслью экономики страны, он стал устойчивым двигателем прогресса, заявил пресс-секретарь президента России... | 26.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-26T13:18+0300
2024-09-26T13:18+0300
2024-09-26T13:19+0300
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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Российский ТЭК был, есть и будет системообразующей отраслью экономики страны, он стал устойчивым двигателем прогресса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Российский ТЭК был, есть и будет системообразующей отраслью нашей экономики. Это не значит, что мы остаемся бензоколонкой, наоборот, ТЭК превратился в устойчивый двигатель прогресса", - сказал Песков на церемонии награждения победителей конкурса "Энергия пера" на площадке форума "Российская энергетическая неделя". Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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тэк, энергетика рф, дмитрий песков
Экономика, ТЭК, энергетика РФ, Дмитрий Песков
Песков назвал ТЭК системообразующей отраслью российский экономики
Песков: российский ТЭК был, есть и будет системообразующей отраслью экономики
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Российский ТЭК был, есть и будет системообразующей отраслью экономики страны, он стал устойчивым двигателем прогресса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Российский ТЭК был, есть и будет системообразующей отраслью нашей экономики. Это не значит, что мы остаемся бензоколонкой, наоборот, ТЭК превратился в устойчивый двигатель прогресса", - сказал Песков на церемонии награждения победителей конкурса "Энергия пера" на площадке форума "Российская энергетическая неделя".
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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