https://1prime.ru/20240926/otrasl-851800471.html

Атомная отрасль России - вне конкуренции в мире, заявил Песков

Атомная отрасль России - вне конкуренции в мире, заявил Песков - 26.09.2024, ПРАЙМ

Атомная отрасль России - вне конкуренции в мире, заявил Песков

Атомная отрасль России вне конкуренции в мире, отечественные специалисты во многом превосходят мировых коллег, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий | 26.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-26T13:18+0300

2024-09-26T13:18+0300

2024-09-26T13:18+0300

энергетика

атомная отрасль

дмитрий песков

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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Атомная отрасль России вне конкуренции в мире, отечественные специалисты во многом превосходят мировых коллег, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Наша атомная отрасль уже почти вне конкуренции в мире. Они превосходят мировых конкурентов во многом, если не во всем", - сказал Песков на церемонии награждения победителей конкурса "Энергия пера" на площадке форума "Российская энергетическая неделя".

https://1prime.ru/20240926/otrasl-851800360.html

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атомная отрасль, дмитрий песков