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Атомная отрасль России - вне конкуренции в мире, заявил Песков - 26.09.2024, ПРАЙМ
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Атомная отрасль России - вне конкуренции в мире, заявил Песков
Атомная отрасль России - вне конкуренции в мире, заявил Песков - 26.09.2024, ПРАЙМ
Атомная отрасль России - вне конкуренции в мире, заявил Песков
Атомная отрасль России вне конкуренции в мире, отечественные специалисты во многом превосходят мировых коллег, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий | 26.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-26T13:18+0300
2024-09-26T13:18+0300
энергетика
атомная отрасль
дмитрий песков
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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Атомная отрасль России вне конкуренции в мире, отечественные специалисты во многом превосходят мировых коллег, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Наша атомная отрасль уже почти вне конкуренции в мире. Они превосходят мировых конкурентов во многом, если не во всем", - сказал Песков на церемонии награждения победителей конкурса "Энергия пера" на площадке форума "Российская энергетическая неделя".
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атомная отрасль, дмитрий песков
Энергетика, атомная отрасль, Дмитрий Песков
13:18 26.09.2024
 
Атомная отрасль России - вне конкуренции в мире, заявил Песков

Песков: атомная отрасль России - вне конкуренции в мире

© РИА Новости . Лев Носов | Перейти в медиабанкСимвол атома
Символ атома - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости . Лев Носов
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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Атомная отрасль России вне конкуренции в мире, отечественные специалисты во многом превосходят мировых коллег, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Наша атомная отрасль уже почти вне конкуренции в мире. Они превосходят мировых конкурентов во многом, если не во всем", - сказал Песков на церемонии награждения победителей конкурса "Энергия пера" на площадке форума "Российская энергетическая неделя".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков назвал ТЭК системообразующей отраслью российский экономики
13:18
 
Энергетикаатомная отрасльДмитрий Песков
 
 
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