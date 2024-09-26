https://1prime.ru/20240926/otrasl-851800471.html
Атомная отрасль России - вне конкуренции в мире, заявил Песков
Атомная отрасль России - вне конкуренции в мире, заявил Песков - 26.09.2024, ПРАЙМ
Атомная отрасль России - вне конкуренции в мире, заявил Песков
Атомная отрасль России вне конкуренции в мире, отечественные специалисты во многом превосходят мировых коллег, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий | 26.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-26T13:18+0300
2024-09-26T13:18+0300
2024-09-26T13:18+0300
энергетика
атомная отрасль
дмитрий песков
https://cdnn.1prime.ru/img/84083/62/840836297_0:48:3071:1775_1920x0_80_0_0_4588ada2b9321e0dd6ae4df8bc56d358.jpg
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Атомная отрасль России вне конкуренции в мире, отечественные специалисты во многом превосходят мировых коллег, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Наша атомная отрасль уже почти вне конкуренции в мире. Они превосходят мировых конкурентов во многом, если не во всем", - сказал Песков на церемонии награждения победителей конкурса "Энергия пера" на площадке форума "Российская энергетическая неделя".
https://1prime.ru/20240926/otrasl-851800360.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84083/62/840836297_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_93ac019cceb7185afec456fe95c3eeca.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
атомная отрасль, дмитрий песков
Энергетика, атомная отрасль, Дмитрий Песков
Атомная отрасль России - вне конкуренции в мире, заявил Песков
Песков: атомная отрасль России - вне конкуренции в мире
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Атомная отрасль России вне конкуренции в мире, отечественные специалисты во многом превосходят мировых коллег, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Наша атомная отрасль уже почти вне конкуренции в мире. Они превосходят мировых конкурентов во многом, если не во всем", - сказал Песков на церемонии награждения победителей конкурса "Энергия пера" на площадке форума "Российская энергетическая неделя".
Песков назвал ТЭК системообразующей отраслью российский экономики