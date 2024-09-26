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В России с начала года собрали четыре миллиона тонн овощей
В России с начала года собрали четыре миллиона тонн овощей - 26.09.2024, ПРАЙМ
В России с начала года собрали четыре миллиона тонн овощей
Российские аграрии с начала года собрали четыре миллиона тонн овощей, сообщает Минсельхоз РФ. | 26.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-26T19:51+0300
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2024-09-26T19:51+0300
экономика
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овощи
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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Российские аграрии с начала года собрали четыре миллиона тонн овощей, сообщает Минсельхоз РФ. "С начала года собрано уже 4 млн тонн овощей. Из них 3 млн тонн – свежий урожай открытого грунта. И еще миллион тонн огурцов, зелени и других овощей собрали в теплицах", - говорится в сообщении. Ранее в сентябре Минсельхоз сообщал, что лидерами по производству грунтовых овощей являются Астраханская, Волгоградская и Московская области, Краснодарский край, а также Кабардино-Балкарская Республика и Дагестан. Лидерами по темпам уборки овощей закрытого грунта в текущем году являются Липецкая, Московская, Калужская и Волгоградская области, а также Краснодарский и Ставропольский края и Чеченская Республика. По состоянию на 19 сентября сбор овощей российскими аграриями составлял 3,6 миллиона тонн.
https://1prime.ru/20240925/ovoschi-851782771.html
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россия, минсельхоз, овощи
Экономика, РОССИЯ, Минсельхоз, овощи
В России с начала года собрали четыре миллиона тонн овощей
Минсельхоз: российские аграрии с начала года собрали 4 миллиона тонн овощей
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Российские аграрии с начала года собрали четыре миллиона тонн овощей, сообщает Минсельхоз РФ.
"С начала года собрано уже 4 млн тонн овощей. Из них 3 млн тонн – свежий урожай открытого грунта. И еще миллион тонн огурцов, зелени и других овощей собрали в теплицах", - говорится в сообщении.
Ранее в сентябре Минсельхоз сообщал, что лидерами по производству грунтовых овощей являются Астраханская, Волгоградская и Московская области, Краснодарский край, а также Кабардино-Балкарская Республика и Дагестан. Лидерами по темпам уборки овощей закрытого грунта в текущем году являются Липецкая, Московская, Калужская и Волгоградская области, а также Краснодарский и Ставропольский края и Чеченская Республика.
По состоянию на 19 сентября сбор овощей российскими аграриями составлял 3,6 миллиона тонн.
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