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Ozon зафиксировал рост оборота региональных витрин

Ozon зафиксировал рост оборота региональных витрин - 26.09.2024, ПРАЙМ

Ozon зафиксировал рост оборота региональных витрин

Россияне все чаще выбирают отечественное: оборот региональных витрин на Ozon в первом полугодии 2024 года увеличился в 2,3 раза по сравнению с тем же периодом... | 26.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-26T12:20+0300

2024-09-26T12:20+0300

2024-09-26T12:20+0300

экономика

россия

ozon

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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Россияне все чаще выбирают отечественное: оборот региональных витрин на Ozon в первом полугодии 2024 года увеличился в 2,3 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года, всего было приобретено 17 миллионов товаров локальных российских брендов, рассказали РИА Новости в пресс-службе маркетплейса. "По итогам первой половины 2024 года на региональных витринах было представлено более 2,1 миллиона товарных позиций от более чем 2,5 тысячи локальных брендов. Растет и интерес покупателей к товарам российского производства: в 2024 году они приобрели более 17 миллионов товаров, представленных на региональных витринах. Оборот увеличился в 2,3 раза к аналогичному периоду прошлого года", - сообщили аналитики Ozon. Наиболее прибыльными месяцами для российских брендов стали март и июнь. Самыми востребованными оказались товары, произведенные в Москве, Ивановской и Ростовской областях. При этом местные торговые марки также присутствуют в Вологде, Туле, Югре, Липецке, Подмосковье, Саратове, Новосибирской, Ростовской и Курской областях, говорится в сообщении. Из ассортимента локальных производителей россияне чаще всего покупали косметику, аксессуары для дома и продовольственные товары. Также среди категорий, производимых российскими брендами, на маркетплейсе представлены одежда, аксессуары, канцелярские товары, товары для хобби, книги, корма для животных, мебель и товары для автомобилей и мотоциклов, отметили аналитики.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, ozon