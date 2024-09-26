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Ozon зафиксировал рост оборота региональных витрин - 26.09.2024, ПРАЙМ
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Ozon зафиксировал рост оборота региональных витрин
Ozon зафиксировал рост оборота региональных витрин - 26.09.2024, ПРАЙМ
Ozon зафиксировал рост оборота региональных витрин
Россияне все чаще выбирают отечественное: оборот региональных витрин на Ozon в первом полугодии 2024 года увеличился в 2,3 раза по сравнению с тем же периодом... | 26.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-26T12:20+0300
2024-09-26T12:20+0300
экономика
россия
ozon
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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Россияне все чаще выбирают отечественное: оборот региональных витрин на Ozon в первом полугодии 2024 года увеличился в 2,3 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года, всего было приобретено 17 миллионов товаров локальных российских брендов, рассказали РИА Новости в пресс-службе маркетплейса. "По итогам первой половины 2024 года на региональных витринах было представлено более 2,1 миллиона товарных позиций от более чем 2,5 тысячи локальных брендов. Растет и интерес покупателей к товарам российского производства: в 2024 году они приобрели более 17 миллионов товаров, представленных на региональных витринах. Оборот увеличился в 2,3 раза к аналогичному периоду прошлого года", - сообщили аналитики Ozon. Наиболее прибыльными месяцами для российских брендов стали март и июнь. Самыми востребованными оказались товары, произведенные в Москве, Ивановской и Ростовской областях. При этом местные торговые марки также присутствуют в Вологде, Туле, Югре, Липецке, Подмосковье, Саратове, Новосибирской, Ростовской и Курской областях, говорится в сообщении. Из ассортимента локальных производителей россияне чаще всего покупали косметику, аксессуары для дома и продовольственные товары. Также среди категорий, производимых российскими брендами, на маркетплейсе представлены одежда, аксессуары, канцелярские товары, товары для хобби, книги, корма для животных, мебель и товары для автомобилей и мотоциклов, отметили аналитики.
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россия, ozon
Экономика, РОССИЯ, OZON
12:20 26.09.2024
 
Ozon зафиксировал рост оборота региональных витрин

Оборот региональных витрин на Ozon в I полугодии вырос в 2,3 раза

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСклад Ozon
Склад Ozon - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Россияне все чаще выбирают отечественное: оборот региональных витрин на Ozon в первом полугодии 2024 года увеличился в 2,3 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года, всего было приобретено 17 миллионов товаров локальных российских брендов, рассказали РИА Новости в пресс-службе маркетплейса.
"По итогам первой половины 2024 года на региональных витринах было представлено более 2,1 миллиона товарных позиций от более чем 2,5 тысячи локальных брендов. Растет и интерес покупателей к товарам российского производства: в 2024 году они приобрели более 17 миллионов товаров, представленных на региональных витринах. Оборот увеличился в 2,3 раза к аналогичному периоду прошлого года", - сообщили аналитики Ozon.
Наиболее прибыльными месяцами для российских брендов стали март и июнь. Самыми востребованными оказались товары, произведенные в Москве, Ивановской и Ростовской областях. При этом местные торговые марки также присутствуют в Вологде, Туле, Югре, Липецке, Подмосковье, Саратове, Новосибирской, Ростовской и Курской областях, говорится в сообщении.
Из ассортимента локальных производителей россияне чаще всего покупали косметику, аксессуары для дома и продовольственные товары. Также среди категорий, производимых российскими брендами, на маркетплейсе представлены одежда, аксессуары, канцелярские товары, товары для хобби, книги, корма для животных, мебель и товары для автомобилей и мотоциклов, отметили аналитики.
 
ЭкономикаРОССИЯOZON
 
 
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