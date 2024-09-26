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В ЦБ назвали число подозрительных переводов, которые приостанавливают банки - 26.09.2024, ПРАЙМ
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В ЦБ назвали число подозрительных переводов, которые приостанавливают банки
В ЦБ назвали число подозрительных переводов, которые приостанавливают банки - 26.09.2024, ПРАЙМ
В ЦБ назвали число подозрительных переводов, которые приостанавливают банки
Системно значимые банки РФ в среднем приостанавливают в рамках периода охлаждения около 20 тысяч подозрительных переводов ежедневно, сообщил директор... | 26.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-26T18:30+0300
2024-09-26T18:30+0300
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СОЧИ, 26 сен - ПРАЙМ. Системно значимые банки РФ в среднем приостанавливают в рамках периода охлаждения около 20 тысяч подозрительных переводов ежедневно, сообщил директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров. "Если говорить, в частности, например, про период охлаждения, то по нашим данным, системно значимые кредитные организации в среднем "охлаждают" порядка 20 тысяч переводов ежедневно", - сказал Уваров на Международном банковском форуме в Сочи, организованном Ассоциацией банков России. Банки РФ с 25 июля должны проверять все денежные переводы физлиц и приостанавливать подозрительные переводы на два дня, а также возмещать клиенту в течение 30 календарных дней сумму, переведенную без его согласия на счета злоумышленников, находящиеся в базе ЦБ РФ. Также с этого дня начал действовать и приказ ЦБ, увеличивший с трех до шести число признаков мошеннических операций, которыми должны руководствоваться банки для предотвращения таких переводов.
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россия, банки, банковские переводы
Банк России, РОССИЯ, Банки, банковские переводы
18:30 26.09.2024
 
В ЦБ назвали число подозрительных переводов, которые приостанавливают банки

ЦБ: крупные банки ежедневно приостанавливают 20 тысяч подозрительных переводов

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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СОЧИ, 26 сен - ПРАЙМ. Системно значимые банки РФ в среднем приостанавливают в рамках периода охлаждения около 20 тысяч подозрительных переводов ежедневно, сообщил директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров.
"Если говорить, в частности, например, про период охлаждения, то по нашим данным, системно значимые кредитные организации в среднем "охлаждают" порядка 20 тысяч переводов ежедневно", - сказал Уваров на Международном банковском форуме в Сочи, организованном Ассоциацией банков России.
Банки РФ с 25 июля должны проверять все денежные переводы физлиц и приостанавливать подозрительные переводы на два дня, а также возмещать клиенту в течение 30 календарных дней сумму, переведенную без его согласия на счета злоумышленников, находящиеся в базе ЦБ РФ.
Также с этого дня начал действовать и приказ ЦБ, увеличивший с трех до шести число признаков мошеннических операций, которыми должны руководствоваться банки для предотвращения таких переводов.
П/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2024
Набиуллина призвала ввести период охлаждения на выдачу ссуд
16:58
 
Банк РоссииРОССИЯБанкибанковские переводы
 
 
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