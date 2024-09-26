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В ЦБ назвали число подозрительных переводов, которые приостанавливают банки

В ЦБ назвали число подозрительных переводов, которые приостанавливают банки - 26.09.2024, ПРАЙМ

В ЦБ назвали число подозрительных переводов, которые приостанавливают банки

Системно значимые банки РФ в среднем приостанавливают в рамках периода охлаждения около 20 тысяч подозрительных переводов ежедневно, сообщил директор... | 26.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-26T18:30+0300

2024-09-26T18:30+0300

2024-09-26T18:30+0300

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СОЧИ, 26 сен - ПРАЙМ. Системно значимые банки РФ в среднем приостанавливают в рамках периода охлаждения около 20 тысяч подозрительных переводов ежедневно, сообщил директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров. "Если говорить, в частности, например, про период охлаждения, то по нашим данным, системно значимые кредитные организации в среднем "охлаждают" порядка 20 тысяч переводов ежедневно", - сказал Уваров на Международном банковском форуме в Сочи, организованном Ассоциацией банков России. Банки РФ с 25 июля должны проверять все денежные переводы физлиц и приостанавливать подозрительные переводы на два дня, а также возмещать клиенту в течение 30 календарных дней сумму, переведенную без его согласия на счета злоумышленников, находящиеся в базе ЦБ РФ. Также с этого дня начал действовать и приказ ЦБ, увеличивший с трех до шести число признаков мошеннических операций, которыми должны руководствоваться банки для предотвращения таких переводов.

https://1prime.ru/20240926/nabiullina-851810764.html

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россия, банки, банковские переводы