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В ЦБ назвали число подозрительных переводов, которые приостанавливают банки
В ЦБ назвали число подозрительных переводов, которые приостанавливают банки - 26.09.2024, ПРАЙМ
В ЦБ назвали число подозрительных переводов, которые приостанавливают банки
Системно значимые банки РФ в среднем приостанавливают в рамках периода охлаждения около 20 тысяч подозрительных переводов ежедневно, сообщил директор... | 26.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-26T18:30+0300
2024-09-26T18:30+0300
2024-09-26T18:30+0300
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СОЧИ, 26 сен - ПРАЙМ. Системно значимые банки РФ в среднем приостанавливают в рамках периода охлаждения около 20 тысяч подозрительных переводов ежедневно, сообщил директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров. "Если говорить, в частности, например, про период охлаждения, то по нашим данным, системно значимые кредитные организации в среднем "охлаждают" порядка 20 тысяч переводов ежедневно", - сказал Уваров на Международном банковском форуме в Сочи, организованном Ассоциацией банков России. Банки РФ с 25 июля должны проверять все денежные переводы физлиц и приостанавливать подозрительные переводы на два дня, а также возмещать клиенту в течение 30 календарных дней сумму, переведенную без его согласия на счета злоумышленников, находящиеся в базе ЦБ РФ. Также с этого дня начал действовать и приказ ЦБ, увеличивший с трех до шести число признаков мошеннических операций, которыми должны руководствоваться банки для предотвращения таких переводов.
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россия, банки, банковские переводы
Банк России, РОССИЯ, Банки, банковские переводы
В ЦБ назвали число подозрительных переводов, которые приостанавливают банки
ЦБ: крупные банки ежедневно приостанавливают 20 тысяч подозрительных переводов
СОЧИ, 26 сен - ПРАЙМ. Системно значимые банки РФ в среднем приостанавливают в рамках периода охлаждения около 20 тысяч подозрительных переводов ежедневно, сообщил директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров.
"Если говорить, в частности, например, про период охлаждения, то по нашим данным, системно значимые кредитные организации в среднем "охлаждают" порядка 20 тысяч переводов ежедневно", - сказал Уваров на Международном банковском форуме в Сочи, организованном Ассоциацией банков России.
Банки РФ с 25 июля должны проверять все денежные переводы физлиц и приостанавливать подозрительные переводы на два дня, а также возмещать клиенту в течение 30 календарных дней сумму, переведенную без его согласия на счета злоумышленников, находящиеся в базе ЦБ РФ.
Также с этого дня начал действовать и приказ ЦБ, увеличивший с трех до шести число признаков мошеннических операций, которыми должны руководствоваться банки для предотвращения таких переводов.
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