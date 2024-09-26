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"Не впечатлен". В США обеспокоились "планом победы" Зеленского
"Не впечатлен". В США обеспокоились "планом победы" Зеленского - 26.09.2024, ПРАЙМ
"Не впечатлен". В США обеспокоились "планом победы" Зеленского
Администрация действующего американского президента Джо Байдена насторожена отсутствием в так называемом "плане победы" главы киевского режима Владимира... | 26.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-26T06:11+0300
2024-09-26T06:11+0300
2024-09-26T06:11+0300
политика
план
владимир зеленский
сша
военная помощь украине
финансовая помощь для украины
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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Администрация действующего американского президента Джо Байдена насторожена отсутствием в так называемом "плане победы" главы киевского режима Владимира Зеленского четкой стратегии, пишет издание Wall Street Journal, ссылаясь на американских чиновников. Так, чиновники назвали план Зеленского "не более, чем переупакованной просьбой о предоставлении большего количества оружия и снятии ограничений на ракеты дальнего радиуса действия". При этом европейский истэблишмент так же не видит четкой стратегии по достижению мира в украинском конфликте. Особенно плачевна ситуация в рамках постоянного продвижения ВС России на фронте."Я не впечатлен, в нем нет ничего нового", - привела газета слова одного из чиновников.
https://1prime.ru/20240925/plan-851764999.html
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план, владимир зеленский, сша, военная помощь украине, финансовая помощь для украины
Политика, план, Владимир Зеленский, США, военная помощь Украине, финансовая помощь для Украины
"Не впечатлен". В США обеспокоились "планом победы" Зеленского
WSJ: в США выявили в новом плане Зеленского "переупаковку" старых просьб об оружии