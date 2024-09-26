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Мишустин назвал главный источник прибыли "Почты России"

Мишустин назвал главный источник прибыли "Почты России" - 26.09.2024, ПРАЙМ

Мишустин назвал главный источник прибыли "Почты России"

Наибольшую часть доходов "Почте России" сейчас приносят относительно новые направления, такие как доставка интернет-покупок и продажа товаров в своих... | 26.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-26T17:25+0300

2024-09-26T17:25+0300

2024-09-26T17:25+0300

экономика

михаил мишустин

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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Наибольшую часть доходов "Почте России" сейчас приносят относительно новые направления, такие как доставка интернет-покупок и продажа товаров в своих отделениях, прибыль может быть использована для реализации социальных функций почты, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Сегодня большую часть доходов "Почте" приносят относительно новые направления: доставка сделанных в интернете покупок, включая зарубежные, финансовые услуги, и продажа товаров в своих отделениях. Эта прибыль может быть источником для реализации социальных функций, определенных законом о почтовой связи, в том числе для поддержки разветвленной инфраструктуры и широкого перечня обязательных услуг, тарифы на которые устанавливаются государством и требуют значительных затрат", - считает Мишустин. Об этом он заявил на стратегической сессии по направлению "Стратегия развития АО "Почта России" до 2030 года".

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михаил мишустин