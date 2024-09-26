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Мишустин назвал главный источник прибыли "Почты России"
Мишустин назвал главный источник прибыли "Почты России" - 26.09.2024, ПРАЙМ
Мишустин назвал главный источник прибыли "Почты России"
Наибольшую часть доходов "Почте России" сейчас приносят относительно новые направления, такие как доставка интернет-покупок и продажа товаров в своих... | 26.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-26T17:25+0300
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экономика
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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Наибольшую часть доходов "Почте России" сейчас приносят относительно новые направления, такие как доставка интернет-покупок и продажа товаров в своих отделениях, прибыль может быть использована для реализации социальных функций почты, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Сегодня большую часть доходов "Почте" приносят относительно новые направления: доставка сделанных в интернете покупок, включая зарубежные, финансовые услуги, и продажа товаров в своих отделениях. Эта прибыль может быть источником для реализации социальных функций, определенных законом о почтовой связи, в том числе для поддержки разветвленной инфраструктуры и широкого перечня обязательных услуг, тарифы на которые устанавливаются государством и требуют значительных затрат", - считает Мишустин. Об этом он заявил на стратегической сессии по направлению "Стратегия развития АО "Почта России" до 2030 года".
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михаил мишустин
Экономика, Михаил Мишустин
Мишустин назвал главный источник прибыли "Почты России"
Мишустин: доставка интернет-покупок приносит "Почте России" наибольшую прибыль
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Наибольшую часть доходов "Почте России" сейчас приносят относительно новые направления, такие как доставка интернет-покупок и продажа товаров в своих отделениях, прибыль может быть использована для реализации социальных функций почты, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Сегодня большую часть доходов "Почте" приносят относительно новые направления: доставка сделанных в интернете покупок, включая зарубежные, финансовые услуги, и продажа товаров в своих отделениях. Эта прибыль может быть источником для реализации социальных функций, определенных законом о почтовой связи, в том числе для поддержки разветвленной инфраструктуры и широкого перечня обязательных услуг, тарифы на которые устанавливаются государством и требуют значительных затрат", - считает Мишустин.
Об этом он заявил на стратегической сессии по направлению "Стратегия развития АО "Почта России" до 2030 года".