Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мишустин назвал главный источник прибыли "Почты России" - 26.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240926/pochta-851812456.html
Мишустин назвал главный источник прибыли "Почты России"
Мишустин назвал главный источник прибыли "Почты России" - 26.09.2024, ПРАЙМ
Мишустин назвал главный источник прибыли "Почты России"
Наибольшую часть доходов "Почте России" сейчас приносят относительно новые направления, такие как доставка интернет-покупок и продажа товаров в своих... | 26.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-26T17:25+0300
2024-09-26T17:25+0300
экономика
михаил мишустин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/03/849685869_0:0:3161:1779_1920x0_80_0_0_b29609ae4c10ec3a8b355488df93dd21.jpg
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Наибольшую часть доходов "Почте России" сейчас приносят относительно новые направления, такие как доставка интернет-покупок и продажа товаров в своих отделениях, прибыль может быть использована для реализации социальных функций почты, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Сегодня большую часть доходов "Почте" приносят относительно новые направления: доставка сделанных в интернете покупок, включая зарубежные, финансовые услуги, и продажа товаров в своих отделениях. Эта прибыль может быть источником для реализации социальных функций, определенных законом о почтовой связи, в том числе для поддержки разветвленной инфраструктуры и широкого перечня обязательных услуг, тарифы на которые устанавливаются государством и требуют значительных затрат", - считает Мишустин. Об этом он заявил на стратегической сессии по направлению "Стратегия развития АО "Почта России" до 2030 года".
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/03/849685869_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_71746ee54a5cc8daab5de29e1aab0ba3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
михаил мишустин
Экономика, Михаил Мишустин
17:25 26.09.2024
 
Мишустин назвал главный источник прибыли "Почты России"

Мишустин: доставка интернет-покупок приносит "Почте России" наибольшую прибыль

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПремьер-министр Михаил Мишустин провел встречу с главой Росприроднадзора С. Радионовой
Премьер-министр Михаил Мишустин провел встречу с главой Росприроднадзора С. Радионовой - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Наибольшую часть доходов "Почте России" сейчас приносят относительно новые направления, такие как доставка интернет-покупок и продажа товаров в своих отделениях, прибыль может быть использована для реализации социальных функций почты, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Сегодня большую часть доходов "Почте" приносят относительно новые направления: доставка сделанных в интернете покупок, включая зарубежные, финансовые услуги, и продажа товаров в своих отделениях. Эта прибыль может быть источником для реализации социальных функций, определенных законом о почтовой связи, в том числе для поддержки разветвленной инфраструктуры и широкого перечня обязательных услуг, тарифы на которые устанавливаются государством и требуют значительных затрат", - считает Мишустин.
Об этом он заявил на стратегической сессии по направлению "Стратегия развития АО "Почта России" до 2030 года".
 
ЭкономикаМихаил Мишустин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала