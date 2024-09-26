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Во Франции назвали "саботажем" молчание НАТО о подрывах "Севпотоков"
Во Франции назвали "саботажем" молчание НАТО о подрывах "Севпотоков" - 26.09.2024, ПРАЙМ
Во Франции назвали "саботажем" молчание НАТО о подрывах "Севпотоков"
Молчание стран Североатлантического альянса после подрыва российских экспортных газопроводов "Северный поток" шокирует, это саботаж стратегической... | 26.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-26T05:24+0300
2024-09-26T05:24+0300
2024-09-26T05:25+0300
происшествия
северные потоки
теракт на "северных потоках"
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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Молчание стран Североатлантического альянса после подрыва российских экспортных газопроводов "Северный поток" шокирует, это саботаж стратегической инфраструктуры, считает французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Об этом он рассказал РИА Новости."То, что шокирует больше всего, это степень подчиненности стран НАТО, которые даже не заявили о том, что стали жертвами этой диверсии. Они даже просто-напросто об этом не говорят: во французском правительстве это вовсе не обсуждали", - сказал Филиппо.Он также удивился тому, что страны альянса до сих пор не признают, что сами пострадали от произошедшего."Страны НАТО – например, Германия, Франция – ничего не делают, при том что они являются жертвами этих диверсий. Официально они ни разу не признали того, что стали жертвами этой атаки, тогда как это акт войны, так как мы говорим об энергетике, производстве, экономике, то есть стратегических вопросах", - заключил политик.
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северные потоки, теракт на "северных потоках", нато, франция
Происшествия, Северные потоки, теракт на "Северных потоках", НАТО, ФРАНЦИЯ
Во Франции назвали "саботажем" молчание НАТО о подрывах "Севпотоков"
Филиппо: молчание НАТО после подрыва "Северных потоков" - саботаж стратегических объектов
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Молчание стран Североатлантического альянса после подрыва российских экспортных газопроводов "Северный поток" шокирует, это саботаж стратегической инфраструктуры, считает французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Об этом он рассказал РИА Новости.
"То, что шокирует больше всего, это степень подчиненности стран НАТО, которые даже не заявили о том, что стали жертвами этой диверсии. Они даже просто-напросто об этом не говорят: во французском правительстве это вовсе не обсуждали", - сказал Филиппо.
Он также удивился тому, что страны альянса до сих пор не признают, что сами пострадали от произошедшего.
"Страны НАТО – например, Германия, Франция – ничего не делают, при том что они являются жертвами этих диверсий. Официально они ни разу не признали того, что стали жертвами этой атаки, тогда как это акт войны, так как мы говорим об энергетике, производстве, экономике, то есть стратегических вопросах", - заключил политик.
Правительство ФРГ сообщило о выдаче ордеров на арест по делу о "Севпотоках"