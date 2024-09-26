https://1prime.ru/20240926/podryv-851789167.html

Во Франции пообещали, что дело о подрыве "Севпотоков" скоро будет раскрыто

Во Франции пообещали, что дело о подрыве "Севпотоков" скоро будет раскрыто - 26.09.2024, ПРАЙМ

Во Франции пообещали, что дело о подрыве "Севпотоков" скоро будет раскрыто

Правда о причастности Североатлантического альянса и Украины ко взрывам на российских экспортных газопроводах "Северный поток", несмотря на отсутствие... | 26.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-26T06:25+0300

2024-09-26T06:25+0300

2024-09-26T06:26+0300

происшествия

северные потоки

теракт на "северных потоках"

нато

украина

запад

https://cdnn.1prime.ru/img/84031/81/840318133_0:108:2049:1260_1920x0_80_0_0_083a9c90f99830848d06f28eb2b94bf8.jpg

ПАРИЖ, 26 сен – ПРАЙМ. Правда о причастности Североатлантического альянса и Украины ко взрывам на российских экспортных газопроводах "Северный поток", несмотря на отсутствие полноценного расследования этих диверсий, скоро выйдет наружу, подчеркнул французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в беседе с РИА Новости. Два года назад в медиа муссировалась идея о том, что за подрывами стоит сама Россия, что, по словам политика, "лишено всякого смысла". Расследование же американского журналиста Сеймура Херша, который заявил, что в этом виноваты США с другими странами, включая Норвегию, Польшу и Великобританию, попытались замолчать. "Это произвело шум, но расследование постарались скрыть и дискредитировать. Но слово уже было сказано: у нас был первый надежный источник, информация от известного человека. Затем появился ряд официальных версий. Нам сначала сказали, что это Украина, что (Владимир) Зеленский был в курсе, но в последний момент не одобрил это. Затем Германия заявила, что это Польша. Но, несмотря ни на что, постепенно мы приближаемся к правде - то есть причастности НАТО и, возможно, частично правительства Украины, Зеленского, Польши, Великобритании, Норвегии и, в особенности, США, к этим диверсиям", - заявил Филиппо.

https://1prime.ru/20240926/podryv-851787928.html

украина

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

северные потоки, теракт на "северных потоках", нато, украина, запад