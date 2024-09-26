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Во Франции пообещали, что дело о подрыве "Севпотоков" скоро будет раскрыто
Во Франции пообещали, что дело о подрыве "Севпотоков" скоро будет раскрыто - 26.09.2024, ПРАЙМ
Во Франции пообещали, что дело о подрыве "Севпотоков" скоро будет раскрыто
Правда о причастности Североатлантического альянса и Украины ко взрывам на российских экспортных газопроводах "Северный поток", несмотря на отсутствие... | 26.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-26T06:25+0300
2024-09-26T06:25+0300
2024-09-26T06:26+0300
происшествия
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ПАРИЖ, 26 сен – ПРАЙМ. Правда о причастности Североатлантического альянса и Украины ко взрывам на российских экспортных газопроводах "Северный поток", несмотря на отсутствие полноценного расследования этих диверсий, скоро выйдет наружу, подчеркнул французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в беседе с РИА Новости. Два года назад в медиа муссировалась идея о том, что за подрывами стоит сама Россия, что, по словам политика, "лишено всякого смысла". Расследование же американского журналиста Сеймура Херша, который заявил, что в этом виноваты США с другими странами, включая Норвегию, Польшу и Великобританию, попытались замолчать. "Это произвело шум, но расследование постарались скрыть и дискредитировать. Но слово уже было сказано: у нас был первый надежный источник, информация от известного человека. Затем появился ряд официальных версий. Нам сначала сказали, что это Украина, что (Владимир) Зеленский был в курсе, но в последний момент не одобрил это. Затем Германия заявила, что это Польша. Но, несмотря ни на что, постепенно мы приближаемся к правде - то есть причастности НАТО и, возможно, частично правительства Украины, Зеленского, Польши, Великобритании, Норвегии и, в особенности, США, к этим диверсиям", - заявил Филиппо.
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северные потоки, теракт на "северных потоках", нато, украина, запад
Происшествия, Северные потоки, теракт на "Северных потоках", НАТО, УКРАИНА, ЗАПАД
Во Франции пообещали, что дело о подрыве "Севпотоков" скоро будет раскрыто
Филиппо: правда о причастности НАТО и Украины к подрыву "Севпотоков" скоро выйдет наружу
ПАРИЖ, 26 сен – ПРАЙМ. Правда о причастности Североатлантического альянса и Украины ко взрывам на российских экспортных газопроводах "Северный поток", несмотря на отсутствие полноценного расследования этих диверсий, скоро выйдет наружу, подчеркнул французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в беседе с РИА Новости.
Два года назад в медиа муссировалась идея о том, что за подрывами стоит сама Россия, что, по словам политика, "лишено всякого смысла". Расследование же американского журналиста Сеймура Херша, который заявил, что в этом виноваты США с другими странами, включая Норвегию, Польшу и Великобританию, попытались замолчать.
"Это произвело шум, но расследование постарались скрыть и дискредитировать. Но слово уже было сказано: у нас был первый надежный источник, информация от известного человека. Затем появился ряд официальных версий. Нам сначала сказали, что это Украина, что (Владимир) Зеленский был в курсе, но в последний момент не одобрил это. Затем Германия заявила, что это Польша. Но, несмотря ни на что, постепенно мы приближаемся к правде - то есть причастности НАТО и, возможно, частично правительства Украины, Зеленского, Польши, Великобритании, Норвегии и, в особенности, США, к этим диверсиям", - заявил Филиппо.
Во Франции назвали "саботажем" молчание НАТО о подрывах "Севпотоков"