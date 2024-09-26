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"Колоссальная ошибка": в США пригрозили Зеленскому прекращением поддержки - 26.09.2024, ПРАЙМ
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"Колоссальная ошибка": в США пригрозили Зеленскому прекращением поддержки
"Колоссальная ошибка": в США пригрозили Зеленскому прекращением поддержки - 26.09.2024, ПРАЙМ
"Колоссальная ошибка": в США пригрозили Зеленскому прекращением поддержки
Главе киевского режима Владимиру Зеленскому стоит "держаться подальше" от внутренних дел США, подчеркнул сенатор от республиканцев Джон Корнин. Об этом он... | 26.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-26T07:52+0300
2024-09-26T07:52+0300
политика
владимир зеленский
сша
выборы в сша
республиканская партия
поддержка украины
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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Главе киевского режима Владимиру Зеленскому стоит "держаться подальше" от внутренних дел США, подчеркнул сенатор от республиканцев Джон Корнин. Об этом он сообщил в интервью CNN.Такими словами политик прокомментировал заявления Зеленского о кандидате в вице-президенты США от Республиканской партии Джей-Ди Вэнсе. Украинский лидер рассказал, что потенциальный приход республиканца к власти может стать "опасным сигналом" из-за его взглядов на поддержку Киева. Сам Вэнс ранее упоминал, что требование украинской стороны вернуть территории к границам 1991 года является абсурдным."Это колоссальная ошибка Зеленского. Если он хочет поддержки для Украины, то ему стоит держаться подальше от американской политики", — подчеркнул Корнин.
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владимир зеленский, сша, выборы в сша, республиканская партия, поддержка украины
Политика, Владимир Зеленский, США, выборы в США, Республиканская партия, поддержка Украины
07:52 26.09.2024
 
"Колоссальная ошибка": в США пригрозили Зеленскому прекращением поддержки

Сенатор Корнин посоветовал Зеленскому держаться подальше от политики в США

© Фото : Public Domain/President Of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Главе киевского режима Владимиру Зеленскому стоит "держаться подальше" от внутренних дел США, подчеркнул сенатор от республиканцев Джон Корнин. Об этом он сообщил в интервью CNN.
Такими словами политик прокомментировал заявления Зеленского о кандидате в вице-президенты США от Республиканской партии Джей-Ди Вэнсе. Украинский лидер рассказал, что потенциальный приход республиканца к власти может стать "опасным сигналом" из-за его взглядов на поддержку Киева. Сам Вэнс ранее упоминал, что требование украинской стороны вернуть территории к границам 1991 года является абсурдным.
"Это колоссальная ошибка Зеленского. Если он хочет поддержки для Украины, то ему стоит держаться подальше от американской политики", — подчеркнул Корнин.
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