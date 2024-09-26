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Байден объявил о новой помощи Украине
Байден объявил о новой помощи Украине - 26.09.2024, ПРАЙМ
Байден объявил о новой помощи Украине
Действующий американский президент Джо Байден объявил о новой военной помощи Киеву в размере 375 миллионов долларов, следует из распространенного пресс-службой... | 26.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-26T05:54+0300
2024-09-26T05:54+0300
2024-09-26T05:54+0300
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ВАШИНГТОН, 26 сен - ПРАЙМ. Действующий американский президент Джо Байден объявил о новой военной помощи Киеву в размере 375 миллионов долларов, следует из распространенного пресс-службой Белого дома меморандума. Согласно документу, Штаты выделят средства на поставки вооружения и обучение военных кадров.Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Он также отметил, что боевые действия прекратятся только после того, как украинские власти согласятся на это условие. Киев должен официально уведомить о своем отказе от планов вступления в НАТО. Российский лидер подчеркнул, что для мирного урегулирования конфликта на Украине необходим нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус этой страны.
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сша, военная помощь украине, финансовая помощь для украины, украина
Политика, США, военная помощь Украине, финансовая помощь для Украины, УКРАИНА
Байден объявил о новой помощи Украине
Джо Байден объявил о новой военной помощи Украине на 375 миллионов долларов
ВАШИНГТОН, 26 сен - ПРАЙМ. Действующий американский президент Джо Байден объявил о новой военной помощи Киеву в размере 375 миллионов долларов, следует из распространенного пресс-службой Белого дома меморандума.
Согласно документу, Штаты выделят средства на поставки вооружения и обучение военных кадров.
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
Он также отметил, что боевые действия прекратятся только после того, как украинские власти согласятся на это условие. Киев должен официально уведомить о своем отказе от планов вступления в НАТО. Российский лидер подчеркнул, что для мирного урегулирования конфликта на Украине необходим нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус этой страны.
Байден отказался отвечать на вопрос о готовности США к возможной войне с РФ