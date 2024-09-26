Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Байден объявил о новой помощи Украине - 26.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240926/pomosch-851788565.html
Байден объявил о новой помощи Украине
Байден объявил о новой помощи Украине - 26.09.2024, ПРАЙМ
Байден объявил о новой помощи Украине
Действующий американский президент Джо Байден объявил о новой военной помощи Киеву в размере 375 миллионов долларов, следует из распространенного пресс-службой... | 26.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-26T05:54+0300
2024-09-26T05:54+0300
политика
сша
военная помощь украине
финансовая помощь для украины
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/84183/09/841830994_0:0:2230:1254_1920x0_80_0_0_fd6bf6a0f75d4fe5331c44d407a7402c.jpg
ВАШИНГТОН, 26 сен - ПРАЙМ. Действующий американский президент Джо Байден объявил о новой военной помощи Киеву в размере 375 миллионов долларов, следует из распространенного пресс-службой Белого дома меморандума. Согласно документу, Штаты выделят средства на поставки вооружения и обучение военных кадров.Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Он также отметил, что боевые действия прекратятся только после того, как украинские власти согласятся на это условие. Киев должен официально уведомить о своем отказе от планов вступления в НАТО. Российский лидер подчеркнул, что для мирного урегулирования конфликта на Украине необходим нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус этой страны.
https://1prime.ru/20240924/bayden-851753909.html
сша
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84183/09/841830994_85:0:2145:1545_1920x0_80_0_0_f7baee7e4d1ee16855505cb231e16790.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, военная помощь украине, финансовая помощь для украины, украина
Политика, США, военная помощь Украине, финансовая помощь для Украины, УКРАИНА
05:54 26.09.2024
 
Байден объявил о новой помощи Украине

Джо Байден объявил о новой военной помощи Украине на 375 миллионов долларов

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 26 сен - ПРАЙМ. Действующий американский президент Джо Байден объявил о новой военной помощи Киеву в размере 375 миллионов долларов, следует из распространенного пресс-службой Белого дома меморандума.
Согласно документу, Штаты выделят средства на поставки вооружения и обучение военных кадров.
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
Он также отметил, что боевые действия прекратятся только после того, как украинские власти согласятся на это условие. Киев должен официально уведомить о своем отказе от планов вступления в НАТО. Российский лидер подчеркнул, что для мирного урегулирования конфликта на Украине необходим нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус этой страны.
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2024
Байден отказался отвечать на вопрос о готовности США к возможной войне с РФ
24 сентября, 18:46
 
ПолитикаСШАвоенная помощь Украинефинансовая помощь для УкраиныУКРАИНА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала