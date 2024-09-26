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Байден объявил о новой помощи Украине

Байден объявил о новой помощи Украине - 26.09.2024, ПРАЙМ

Байден объявил о новой помощи Украине

Действующий американский президент Джо Байден объявил о новой военной помощи Киеву в размере 375 миллионов долларов, следует из распространенного пресс-службой... | 26.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-26T05:54+0300

2024-09-26T05:54+0300

2024-09-26T05:54+0300

политика

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военная помощь украине

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украина

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ВАШИНГТОН, 26 сен - ПРАЙМ. Действующий американский президент Джо Байден объявил о новой военной помощи Киеву в размере 375 миллионов долларов, следует из распространенного пресс-службой Белого дома меморандума. Согласно документу, Штаты выделят средства на поставки вооружения и обучение военных кадров.Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Он также отметил, что боевые действия прекратятся только после того, как украинские власти согласятся на это условие. Киев должен официально уведомить о своем отказе от планов вступления в НАТО. Российский лидер подчеркнул, что для мирного урегулирования конфликта на Украине необходим нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус этой страны.

https://1prime.ru/20240924/bayden-851753909.html

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сша, военная помощь украине, финансовая помощь для украины, украина