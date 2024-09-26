https://1prime.ru/20240926/porazhenie-851811575.html
"Ведет к поражению". В Британии предупредили Зеленского об опасной угрозе
"Ведет к поражению". В Британии предупредили Зеленского об опасной угрозе - 26.09.2024, ПРАЙМ
"Ведет к поражению". В Британии предупредили Зеленского об опасной угрозе
Настоящий "план победы" Украины, предложенный Владимиром Зеленским, приведет страну к поражению, сказано в материале издания The Economist. | 26.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-26T17:13+0300
2024-09-26T17:13+0300
2024-09-26T17:13+0300
спецоперация на украине
владимир зеленский
план
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/08/841240829_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_912ea37816774f8c4eaa7d9f9ac58f61.jpg
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Настоящий "план победы" Украины, предложенный Владимиром Зеленским, приведет страну к поражению, сказано в материале издания The Economist."Разработка нового плана победы требует от Зеленского и западных лидеров многого. Но если они откажутся, то тем самым приведут к поражению Украины", — сказано в публикации.Отмечается, что глава киевского режима, продолжая игнорировать реальность, рискует разобщить украинское общество и потерять поддержку сторонников в Киеве.Ранее в ответ на позицию Зеленского о "принуждении России к миру", пресс-секретарь президента России, Дмитрий Песков, указал, что такое заблуждение неизбежно будет иметь для него последствия.
https://1prime.ru/20240926/zelenskaya-851810870.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/08/841240829_332:0:3000:2001_1920x0_80_0_0_052afe51bc91ce934604b559379b32f5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир зеленский, план
Спецоперация на Украине, Владимир Зеленский, план
"Ведет к поражению". В Британии предупредили Зеленского об опасной угрозе
The Economist: нынешний план Зеленского по Украине ведет ее к поражению
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ.
Настоящий "план победы" Украины, предложенный Владимиром Зеленским, приведет страну к поражению, сказано
в материале издания The Economist.
"Разработка нового плана победы требует от Зеленского и западных лидеров многого. Но если они откажутся, то тем самым приведут к поражению Украины", — сказано в публикации.
Отмечается, что глава киевского режима, продолжая игнорировать реальность, рискует разобщить украинское общество и потерять поддержку сторонников в Киеве.
Ранее в ответ на позицию Зеленского о "принуждении России к миру", пресс-секретарь президента России, Дмитрий Песков, указал, что такое заблуждение неизбежно будет иметь для него последствия.
"Клоунесса". На Зеленскую обрушились после слов о завершении конфликта