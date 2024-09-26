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"Ведет к поражению". В Британии предупредили Зеленского об опасной угрозе - 26.09.2024, ПРАЙМ
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"Ведет к поражению". В Британии предупредили Зеленского об опасной угрозе
"Ведет к поражению". В Британии предупредили Зеленского об опасной угрозе - 26.09.2024, ПРАЙМ
"Ведет к поражению". В Британии предупредили Зеленского об опасной угрозе
Настоящий "план победы" Украины, предложенный Владимиром Зеленским, приведет страну к поражению, сказано в материале издания The Economist. | 26.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-26T17:13+0300
2024-09-26T17:13+0300
спецоперация на украине
владимир зеленский
план
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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Настоящий "план победы" Украины, предложенный Владимиром Зеленским, приведет страну к поражению, сказано в материале издания The Economist."Разработка нового плана победы требует от Зеленского и западных лидеров многого. Но если они откажутся, то тем самым приведут к поражению Украины", — сказано в публикации.Отмечается, что глава киевского режима, продолжая игнорировать реальность, рискует разобщить украинское общество и потерять поддержку сторонников в Киеве.Ранее в ответ на позицию Зеленского о "принуждении России к миру", пресс-секретарь президента России, Дмитрий Песков, указал, что такое заблуждение неизбежно будет иметь для него последствия.
https://1prime.ru/20240926/zelenskaya-851810870.html
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владимир зеленский, план
Спецоперация на Украине, Владимир Зеленский, план
17:13 26.09.2024
 
"Ведет к поражению". В Британии предупредили Зеленского об опасной угрозе

The Economist: нынешний план Зеленского по Украине ведет ее к поражению

© Фото : Public Domain/President Of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Настоящий "план победы" Украины, предложенный Владимиром Зеленским, приведет страну к поражению, сказано в материале издания The Economist.
"Разработка нового плана победы требует от Зеленского и западных лидеров многого. Но если они откажутся, то тем самым приведут к поражению Украины", — сказано в публикации.
Отмечается, что глава киевского режима, продолжая игнорировать реальность, рискует разобщить украинское общество и потерять поддержку сторонников в Киеве.
Ранее в ответ на позицию Зеленского о "принуждении России к миру", пресс-секретарь президента России, Дмитрий Песков, указал, что такое заблуждение неизбежно будет иметь для него последствия.
Прибытие Зеленского в Белый дом - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2024
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Спецоперация на УкраинеВладимир Зеленскийплан
 
 
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