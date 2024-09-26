https://1prime.ru/20240926/porazhenie-851811575.html

"Ведет к поражению". В Британии предупредили Зеленского об опасной угрозе

"Ведет к поражению". В Британии предупредили Зеленского об опасной угрозе - 26.09.2024, ПРАЙМ

"Ведет к поражению". В Британии предупредили Зеленского об опасной угрозе

Настоящий "план победы" Украины, предложенный Владимиром Зеленским, приведет страну к поражению, сказано в материале издания The Economist. | 26.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-26T17:13+0300

2024-09-26T17:13+0300

2024-09-26T17:13+0300

спецоперация на украине

владимир зеленский

план

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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Настоящий "план победы" Украины, предложенный Владимиром Зеленским, приведет страну к поражению, сказано в материале издания The Economist."Разработка нового плана победы требует от Зеленского и западных лидеров многого. Но если они откажутся, то тем самым приведут к поражению Украины", — сказано в публикации.Отмечается, что глава киевского режима, продолжая игнорировать реальность, рискует разобщить украинское общество и потерять поддержку сторонников в Киеве.Ранее в ответ на позицию Зеленского о "принуждении России к миру", пресс-секретарь президента России, Дмитрий Песков, указал, что такое заблуждение неизбежно будет иметь для него последствия.

https://1prime.ru/20240926/zelenskaya-851810870.html

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владимир зеленский, план