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Россия продолжит работу с ООН по вопросу продовольствия, заявили в МИД

Россия продолжит работу с ООН по вопросу продовольствия, заявили в МИД - 26.09.2024, ПРАЙМ

Россия продолжит работу с ООН по вопросу продовольствия, заявили в МИД

Россия продолжит работу с ООН по вопросу обеспечения доступа российского продовольствия на мировые рынки, потенциал страны "может и должен быть использован" в... | 26.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-26T06:15+0300

2024-09-26T06:15+0300

2024-09-26T06:15+0300

экономика

продовольствие

оон

сергей вершинин

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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Россия продолжит работу с ООН по вопросу обеспечения доступа российского продовольствия на мировые рынки, потенциал страны "может и должен быть использован" в интересах продовольственной безопасности для всех, заявил РИА Новости замглавы российского МИД Сергей Вершинин."Естественно, мы продолжим работу, потому что для нас продовольственная безопасность, продовольственная безопасность развивающих стран, стран Азии, Африки, Латинской Америки, не пустой звук. И исходим из того, что потенциал России в том, что касается экспорта продовольствия и удобрений на мировой рынок чрезвычайно велик", - сказал Вершинин на полях проходящей в Нью-Йорке недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.По словам Вершинина, Москва поддерживает диалог с ООН по данной проблематике, поскольку считает себя основным гарантом продовольственной безопасности в мире, но также подчеркивает необходимость того, чтобы это взаимодействие приносило результаты."Сегодня, к сожалению, приходится говорить, что за два года совместной работы значимых результатов не достигнуто", - констатировал замглавы российского дипведомства.Неделя высокого уровня 79-й Генеральной Ассамблеи ООН стартовала во вторник в Нью-Йорке с участием нескольких сотен глав государств и министров иностранных дел. В течение пяти дней делегации со всего мира будут обсуждать вопросы глобального значения, в том числе проблемы международной безопасности, предотвращения и урегулирования конфликтов, борьбу с изменениями климата, проблемы социально-экономического характера и ряд других.

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продовольствие, оон, сергей вершинин