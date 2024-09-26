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"Черкизово" нарастит поставки мяса и полуфабрикатов в рестораны - 26.09.2024, ПРАЙМ
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"Черкизово" нарастит поставки мяса и полуфабрикатов в рестораны
"Черкизово" нарастит поставки мяса и полуфабрикатов в рестораны - 26.09.2024, ПРАЙМ
"Черкизово" нарастит поставки мяса и полуфабрикатов в рестораны
Группа "Черкизово" намерена по итогам текущего года увеличить поставки своей продукции клиентам ресторанного рынка на 21%, в числе прочего планируется нарастить | 26.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-26T08:13+0300
2024-09-26T08:13+0300
черкизово
поставки
мясо
ресторан
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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Группа "Черкизово" намерена по итогам текущего года увеличить поставки своей продукции клиентам ресторанного рынка на 21%, в числе прочего планируется нарастить поставки мяса для бургеров, полуфабрикатов из курицы и индейки, сообщили журналистам в пресс-службе компании. "В канале фудсервис мы фиксируем устойчивый рост наших продаж в 2024 году. Ожидаем, что по итогам года поставки нашей продукции клиентам с ресторанного рынка увеличатся на 21%. В денежном выражении продажи, по нашим расчетам, могут увеличиться на 30%, что позволит нам достичь очередного исторического максимума. Самые высокие темпы роста, свыше 50%, показывают отгрузки дистрибьюторам и локальным ресторанным сетям. Этому во многом способствует запуск в 2023 году новой линии по производству куриных полуфабрикатов и подписание новых контрактов", - сообщили в "Черкизово". "Черкизово" сотрудничает с такими крупными ресторанными сетями, как "Вкусно - и точка", Rostic's, Burger King, Pizza Hut, "Теремок", а также с ритейлерами: "Перекресток", "Лента", Metro и другими. Компания поставляет им продукты из курицы, индейки и свинины: от охлажденного и замороженного мяса до линейки полуфабрикатов и колбасных изделий. "Что касается ассортимента канала фудсервис, то мы видим рост следующих продуктовых категорий: бургеры, твистеры и роллы, завтраки, блюда из курицы. Стимулирует этот рост тренд на перекусы, популярность быстрых форматов приема пищи, а также желание потребителя сократить расходы без потери в качестве продуктов. Также мы видим, что все большим интересом у потребителей пользуется важная для нас и активно растущая в целом категория – продукты из индейки", - указали в пресс-службе. Группа "Черкизово", куда входит Черкизовский мясоперерабатывающий завод, – один из лидеров на рынках куриного мяса, индейки, свинины, продуктов мясопереработки, также это крупнейший в РФ производитель комбикормов. Известные бренды – "Черкизово", "Петелинка", "Пава-Пава".
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черкизово, поставки, мясо, ресторан
Черкизово, поставки, мясо, ресторан
08:13 26.09.2024
 
"Черкизово" нарастит поставки мяса и полуфабрикатов в рестораны

"Черкизово" по итогам года хочет поставить в рестораны на 20% больше мяса и полуфабрикатов

© РИА Новости . Антон Денисов | Перейти в медиабанкОткрытие завода по производству сырокопченых колбас «Черкизово Кашира»
Открытие завода по производству сырокопченых колбас «Черкизово Кашира» - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости . Антон Денисов
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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Группа "Черкизово" намерена по итогам текущего года увеличить поставки своей продукции клиентам ресторанного рынка на 21%, в числе прочего планируется нарастить поставки мяса для бургеров, полуфабрикатов из курицы и индейки, сообщили журналистам в пресс-службе компании.
"В канале фудсервис мы фиксируем устойчивый рост наших продаж в 2024 году. Ожидаем, что по итогам года поставки нашей продукции клиентам с ресторанного рынка увеличатся на 21%. В денежном выражении продажи, по нашим расчетам, могут увеличиться на 30%, что позволит нам достичь очередного исторического максимума. Самые высокие темпы роста, свыше 50%, показывают отгрузки дистрибьюторам и локальным ресторанным сетям. Этому во многом способствует запуск в 2023 году новой линии по производству куриных полуфабрикатов и подписание новых контрактов", - сообщили в "Черкизово".
"Черкизово" сотрудничает с такими крупными ресторанными сетями, как "Вкусно - и точка", Rostic's, Burger King, Pizza Hut, "Теремок", а также с ритейлерами: "Перекресток", "Лента", Metro и другими. Компания поставляет им продукты из курицы, индейки и свинины: от охлажденного и замороженного мяса до линейки полуфабрикатов и колбасных изделий.
"Что касается ассортимента канала фудсервис, то мы видим рост следующих продуктовых категорий: бургеры, твистеры и роллы, завтраки, блюда из курицы. Стимулирует этот рост тренд на перекусы, популярность быстрых форматов приема пищи, а также желание потребителя сократить расходы без потери в качестве продуктов. Также мы видим, что все большим интересом у потребителей пользуется важная для нас и активно растущая в целом категория – продукты из индейки", - указали в пресс-службе.
Подсчет - ПРАЙМ, 1920, 15.08.2024
Группа "Черкизово" увеличила выручку за первое полугодие на 20,4 процента
15 августа, 16:49
Группа "Черкизово", куда входит Черкизовский мясоперерабатывающий завод, – один из лидеров на рынках куриного мяса, индейки, свинины, продуктов мясопереработки, также это крупнейший в РФ производитель комбикормов. Известные бренды – "Черкизово", "Петелинка", "Пава-Пава".
 
Черкизовопоставкимясоресторан
 
 
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