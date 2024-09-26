https://1prime.ru/20240926/potentsial-851798867.html

Здравомыслящим людям известно о ядерном потенциале России, заявил Песков

Здравомыслящим людям известно о ядерном потенциале России, заявил Песков - 26.09.2024, ПРАЙМ

Здравомыслящим людям известно о ядерном потенциале России, заявил Песков

Весь мир, все здравомыслящие люди знают о ядерном потенциале России, а также его роли, рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. | 26.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-26T12:57+0300

2024-09-26T12:57+0300

2024-09-26T12:59+0300

политика

россия

ядерная безопасность

запад

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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Весь мир, все здравомыслящие люди знают о ядерном потенциале России, а также его роли, рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. "Не только на этот раз, и ранее здравомыслящие главы государств, здравомыслящие политики, аналитики прекрасно понимают и понимали серьезность заявлений президента Путина", - отметил пресс-секретарь.При этом он подчеркнул, что в условиях напряженности у границ государство вынуждено реагировать и корректировать стратегию ядерного сдерживания. Особенную роль в необходимости проработать ядерную доктрину сыграли западные государства, среди которых есть также и ядерные державы, и их вмешательство в украинский конфликт.Дату выхода обновленной ядерной доктрины России Песков не раскрыл.

https://1prime.ru/20240926/izmeneniya-851798554.html

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россия, ядерная безопасность, запад, украина