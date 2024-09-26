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Во Владимирской области вспыхнул пожар на рынке стройматериалов
Во Владимирской области вспыхнул пожар на рынке стройматериалов - 26.09.2024, ПРАЙМ
Во Владимирской области вспыхнул пожар на рынке стройматериалов
В городе Ковров Владимирской области вспыхнул пожар на рынке стройматериалов. Охваченная огнем площадь составляет 2750 квадратных, пострадавших нет. Об этом... | 26.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-26T22:43+0300
2024-09-26T22:43+0300
2024-09-26T22:43+0300
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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. В городе Ковров Владимирской области вспыхнул пожар на рынке стройматериалов. Охваченная огнем площадь составляет 2750 квадратных, пострадавших нет. Об этом сообщило в своем Telegram-канале МЧС России. Ранее ведомство сообщало, что пожар на рынке со стройматериалами произошел в городе Ковров, площадь возгорания составляет 2000 квадратных метров.По данным МЧС, что на месте работают 15 специалистов и пять единиц техники.
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Происшествия, РОССИЯ, Владимирская область, МЧС России, пожар
Во Владимирской области вспыхнул пожар на рынке стройматериалов
МЧС: в Коврове горит рынок стройматериалов на площади 2750 квадратных метров
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. В городе Ковров Владимирской области вспыхнул пожар на рынке стройматериалов. Охваченная огнем площадь составляет 2750 квадратных, пострадавших нет. Об этом сообщило в своем Telegram-канале МЧС России.
Ранее ведомство сообщало, что пожар на рынке со стройматериалами произошел в городе Ковров, площадь возгорания составляет 2000 квадратных метров.
По данным МЧС, что на месте работают 15 специалистов и пять единиц техники.
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