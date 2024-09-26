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Путин назвал самый верный признак роста экономики России

Путин назвал самый верный признак роста экономики России - 26.09.2024, ПРАЙМ

Путин назвал самый верный признак роста экономики России

Энергопотребление в стране продолжает расти, что свидетельствует об экономическом росте России, заметил глава государства Владимир Путин. | 26.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-26T14:37+0300

2024-09-26T14:37+0300

2024-09-26T14:37+0300

экономика

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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Энергопотребление в стране продолжает расти, что свидетельствует об экономическом росте России, заметил глава государства Владимир Путин."По итогам прошлого года объем энергопотребления в России опять обновил рекорд, который превышает показатели советского периода. Вы прекрасно понимаете, что если растет энергопотребление, это самый верный признак роста экономики", - подчеркнул российский лидер в рамках пленарного заседания "Российской энергетической недели".Кроме того, президент сообщил, что ожидается, что энергопотребление в России будет расти в среднем на 2% в год до конца десятилетия, что соответствует мировым трендам. Он также отметил, что в планах страны на этот период - ввод около 27 гигаватт новых генерирующих мощностей, включая тепловые, гидро- и атомные электростанции.

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россия, экспорт, платежи