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Путин назвал самый верный признак роста экономики России - 26.09.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Путин назвал самый верный признак роста экономики России
Путин назвал самый верный признак роста экономики России - 26.09.2024, ПРАЙМ
Путин назвал самый верный признак роста экономики России
Энергопотребление в стране продолжает расти, что свидетельствует об экономическом росте России, заметил глава государства Владимир Путин. | 26.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-26T14:37+0300
2024-09-26T14:37+0300
экономика
россия
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платежи
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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Энергопотребление в стране продолжает расти, что свидетельствует об экономическом росте России, заметил глава государства Владимир Путин."По итогам прошлого года объем энергопотребления в России опять обновил рекорд, который превышает показатели советского периода. Вы прекрасно понимаете, что если растет энергопотребление, это самый верный признак роста экономики", - подчеркнул российский лидер в рамках пленарного заседания "Российской энергетической недели".Кроме того, президент сообщил, что ожидается, что энергопотребление в России будет расти в среднем на 2% в год до конца десятилетия, что соответствует мировым трендам. Он также отметил, что в планах страны на этот период - ввод около 27 гигаватт новых генерирующих мощностей, включая тепловые, гидро- и атомные электростанции.
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россия, экспорт, платежи
Экономика, РОССИЯ, экспорт, платежи
14:37 26.09.2024
 
Путин назвал самый верный признак роста экономики России

Путин: рост энергопотребления России - верный признак роста экономики

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин принял участие в VII международном форуме "Российская энергетическая неделя"
Президент Владимир Путин принял участие в VII международном форуме Российская энергетическая неделя
© POOL
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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Энергопотребление в стране продолжает расти, что свидетельствует об экономическом росте России, заметил глава государства Владимир Путин.
"По итогам прошлого года объем энергопотребления в России опять обновил рекорд, который превышает показатели советского периода. Вы прекрасно понимаете, что если растет энергопотребление, это самый верный признак роста экономики", - подчеркнул российский лидер в рамках пленарного заседания "Российской энергетической недели".
Кроме того, президент сообщил, что ожидается, что энергопотребление в России будет расти в среднем на 2% в год до конца десятилетия, что соответствует мировым трендам. Он также отметил, что в планах страны на этот период - ввод около 27 гигаватт новых генерирующих мощностей, включая тепловые, гидро- и атомные электростанции.
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ЭкономикаРОССИЯэкспортплатежи
 
 
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