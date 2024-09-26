https://1prime.ru/20240926/putin-851803895.html
Путин назвал самый верный признак роста экономики России
Путин назвал самый верный признак роста экономики России - 26.09.2024, ПРАЙМ
Путин назвал самый верный признак роста экономики России
Энергопотребление в стране продолжает расти, что свидетельствует об экономическом росте России, заметил глава государства Владимир Путин. | 26.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-26T14:37+0300
2024-09-26T14:37+0300
2024-09-26T14:37+0300
экономика
россия
экспорт
платежи
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/1a/851803249_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8ff4add52aa04499e9732869bc96a709.jpg
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Энергопотребление в стране продолжает расти, что свидетельствует об экономическом росте России, заметил глава государства Владимир Путин."По итогам прошлого года объем энергопотребления в России опять обновил рекорд, который превышает показатели советского периода. Вы прекрасно понимаете, что если растет энергопотребление, это самый верный признак роста экономики", - подчеркнул российский лидер в рамках пленарного заседания "Российской энергетической недели".Кроме того, президент сообщил, что ожидается, что энергопотребление в России будет расти в среднем на 2% в год до конца десятилетия, что соответствует мировым трендам. Он также отметил, что в планах страны на этот период - ввод около 27 гигаватт новых генерирующих мощностей, включая тепловые, гидро- и атомные электростанции.
https://1prime.ru/20240926/sanktsii-851803100.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/1a/851803249_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a77ff7314ef1ab2b6d83538234d0b3ee.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экспорт, платежи
Экономика, РОССИЯ, экспорт, платежи
Путин назвал самый верный признак роста экономики России
Путин: рост энергопотребления России - верный признак роста экономики
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Энергопотребление в стране продолжает расти, что свидетельствует об экономическом росте России, заметил глава государства Владимир Путин.
"По итогам прошлого года объем энергопотребления в России опять обновил рекорд, который превышает показатели советского периода. Вы прекрасно понимаете, что если растет энергопотребление, это самый верный признак роста экономики", - подчеркнул российский лидер в рамках пленарного заседания "Российской энергетической недели".
Кроме того, президент сообщил, что ожидается, что энергопотребление в России будет расти в среднем на 2% в год до конца десятилетия, что соответствует мировым трендам. Он также отметил, что в планах страны на этот период - ввод около 27 гигаватт новых генерирующих мощностей, включая тепловые, гидро- и атомные электростанции.
Путин высказался о незаконных санкциях в энергетической сфере