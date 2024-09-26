Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин заявил о тесной связи политики и экономики - 26.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240926/putin-851805875.html
Путин заявил о тесной связи политики и экономики
Путин заявил о тесной связи политики и экономики - 26.09.2024, ПРАЙМ
Путин заявил о тесной связи политики и экономики
Политика и экономика тесно взаимосвязаны. В особенности это касается такой фундаментальной сферы, как энергетика. Об этом заявил во время пленарного заседания... | 26.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-26T15:26+0300
2024-09-26T15:26+0300
политика
россия
владимир путин
политика
энергетика рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/1a/851804426_0:159:3073:1888_1920x0_80_0_0_5473bde8a0083041e10bd03094d5e745.jpg
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Политика и экономика тесно взаимосвязаны. В особенности это касается такой фундаментальной сферы, как энергетика. Об этом заявил во время пленарного заседания Российской энергетической недели президент России Владимир Путин. "Конечно, на вашу работу, и в данный момент, и на текущую вашу работу в целом не могут не оказывать влияния те события, которые в мире происходят в сфере политики. Политика и экономика очень тесно связаны между собой, тем более в такой важнейшей фундаментальной сфере экономики, как энергетика", — сказал он, обращаясь к участникам форума. Путин подчеркнул, что связь политики и экономики прослеживается на протяжении всего существования человечества. Сейчас она стала настолько очевидной, что понятна и для людей, которые не занимаются ни экономикой, ни политикой, добавил он.Российская энергетическая неделя является одной из ключевых международных площадок для обсуждения актуальных тенденций развития современного топливно-энергетического комплекса. Мероприятие традиционно проходит на самом высоком уровне с участием глав государств и правительств, представителей крупнейших мировых энергетических компаний, лидеров отрасли и экспертов. РЭН проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости является информационным партнером данного мероприятия.
https://1prime.ru/20240926/energoeksport-851805468.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/1a/851804426_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_11f5b224357b8c5b6ce32449f446384d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, владимир путин, политика, энергетика рф
Политика, РОССИЯ, Владимир Путин, политика, энергетика РФ
15:26 26.09.2024
 
Путин заявил о тесной связи политики и экономики

Путин: политика и экономика тесно связаны, особенно это касается энергетики

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин принял участие в VII международном форуме "Российская энергетическая неделя"
Президент Владимир Путин принял участие в VII международном форуме Российская энергетическая неделя - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Политика и экономика тесно взаимосвязаны. В особенности это касается такой фундаментальной сферы, как энергетика. Об этом заявил во время пленарного заседания Российской энергетической недели президент России Владимир Путин.
"Конечно, на вашу работу, и в данный момент, и на текущую вашу работу в целом не могут не оказывать влияния те события, которые в мире происходят в сфере политики. Политика и экономика очень тесно связаны между собой, тем более в такой важнейшей фундаментальной сфере экономики, как энергетика", — сказал он, обращаясь к участникам форума.
Путин подчеркнул, что связь политики и экономики прослеживается на протяжении всего существования человечества. Сейчас она стала настолько очевидной, что понятна и для людей, которые не занимаются ни экономикой, ни политикой, добавил он.
Российская энергетическая неделя является одной из ключевых международных площадок для обсуждения актуальных тенденций развития современного топливно-энергетического комплекса. Мероприятие традиционно проходит на самом высоком уровне с участием глав государств и правительств, представителей крупнейших мировых энергетических компаний, лидеров отрасли и экспертов. РЭН проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости является информационным партнером данного мероприятия.
Президент Владимир Путин в режиме телемоста принял участие в начале активной фазы стратегического командно-штабного учения Океан-2024
Путин отметил рост энергетического экспорта из России в страны АТР
15:16
 
ПолитикаРОССИЯВладимир Путинполитикаэнергетика РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала