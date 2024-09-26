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Путин заявил о тесной связи политики и экономики
Путин заявил о тесной связи политики и экономики - 26.09.2024, ПРАЙМ
Путин заявил о тесной связи политики и экономики
Политика и экономика тесно взаимосвязаны. В особенности это касается такой фундаментальной сферы, как энергетика. Об этом заявил во время пленарного заседания... | 26.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-26T15:26+0300
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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Политика и экономика тесно взаимосвязаны. В особенности это касается такой фундаментальной сферы, как энергетика. Об этом заявил во время пленарного заседания Российской энергетической недели президент России Владимир Путин. "Конечно, на вашу работу, и в данный момент, и на текущую вашу работу в целом не могут не оказывать влияния те события, которые в мире происходят в сфере политики. Политика и экономика очень тесно связаны между собой, тем более в такой важнейшей фундаментальной сфере экономики, как энергетика", — сказал он, обращаясь к участникам форума. Путин подчеркнул, что связь политики и экономики прослеживается на протяжении всего существования человечества. Сейчас она стала настолько очевидной, что понятна и для людей, которые не занимаются ни экономикой, ни политикой, добавил он.Российская энергетическая неделя является одной из ключевых международных площадок для обсуждения актуальных тенденций развития современного топливно-энергетического комплекса. Мероприятие традиционно проходит на самом высоком уровне с участием глав государств и правительств, представителей крупнейших мировых энергетических компаний, лидеров отрасли и экспертов. РЭН проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости является информационным партнером данного мероприятия.
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россия, владимир путин, политика, энергетика рф
Политика, РОССИЯ, Владимир Путин, политика, энергетика РФ
Путин заявил о тесной связи политики и экономики
Путин: политика и экономика тесно связаны, особенно это касается энергетики
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Политика и экономика тесно взаимосвязаны. В особенности это касается такой фундаментальной сферы, как энергетика. Об этом заявил во время пленарного заседания Российской энергетической недели президент России Владимир Путин.
"Конечно, на вашу работу, и в данный момент, и на текущую вашу работу в целом не могут не оказывать влияния те события, которые в мире происходят в сфере политики. Политика и экономика очень тесно связаны между собой, тем более в такой важнейшей фундаментальной сфере экономики, как энергетика", — сказал он, обращаясь к участникам форума.
Путин подчеркнул, что связь политики и экономики прослеживается на протяжении всего существования человечества. Сейчас она стала настолько очевидной, что понятна и для людей, которые не занимаются ни экономикой, ни политикой, добавил он.
Российская энергетическая неделя является одной из ключевых международных площадок для обсуждения актуальных тенденций развития современного топливно-энергетического комплекса. Мероприятие традиционно проходит на самом высоком уровне с участием глав государств и правительств, представителей крупнейших мировых энергетических компаний, лидеров отрасли и экспертов. РЭН проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости является информационным партнером данного мероприятия.
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