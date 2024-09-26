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Мали заинтересовалась сотрудничеством с Россией по добыче одного ресурса

Мали заинтересовалась сотрудничеством с Россией по добыче одного ресурса - 26.09.2024, ПРАЙМ

Мали заинтересовалась сотрудничеством с Россией по добыче одного ресурса

Мали заинтересована в сотрудничестве с Россией в добыче лития, заявил министр экономики и финансов страны Алуссени Сану. | 26.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-26T13:06+0300

2024-09-26T13:06+0300

2024-09-26T13:06+0300

экономика

мали

россия

добыча

сотрудничество

минэкономики

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МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Мали заинтересована в сотрудничестве с Россией в добыче лития, заявил министр экономики и финансов страны Алуссени Сану. "Компании, с которыми мы сотрудничаем по литию, а именно с Российской Федерацией, которая наш стратегический партнер… Мы хотим вести дела со странами, сотрудничество с которыми находится на стратегическом уровне, как Россия… В рамках партнерства мы хотим добывать такие ресурсы как литий", - сказал Сану на сессии Российской энергетической недели (РЭН) - 2024. Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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мали, россия, добыча, сотрудничество, минэкономики