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Мали заинтересовалась сотрудничеством с Россией по добыче одного ресурса - 26.09.2024, ПРАЙМ
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Мали заинтересовалась сотрудничеством с Россией по добыче одного ресурса
Мали заинтересовалась сотрудничеством с Россией по добыче одного ресурса - 26.09.2024, ПРАЙМ
Мали заинтересовалась сотрудничеством с Россией по добыче одного ресурса
Мали заинтересована в сотрудничестве с Россией в добыче лития, заявил министр экономики и финансов страны Алуссени Сану. | 26.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-26T13:06+0300
2024-09-26T13:06+0300
экономика
мали
россия
добыча
сотрудничество
минэкономики
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МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Мали заинтересована в сотрудничестве с Россией в добыче лития, заявил министр экономики и финансов страны Алуссени Сану. "Компании, с которыми мы сотрудничаем по литию, а именно с Российской Федерацией, которая наш стратегический партнер… Мы хотим вести дела со странами, сотрудничество с которыми находится на стратегическом уровне, как Россия… В рамках партнерства мы хотим добывать такие ресурсы как литий", - сказал Сану на сессии Российской энергетической недели (РЭН) - 2024. Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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мали, россия, добыча, сотрудничество, минэкономики
Экономика, МАЛИ, РОССИЯ, добыча, сотрудничество, Минэкономики
13:06 26.09.2024
 
Мали заинтересовалась сотрудничеством с Россией по добыче одного ресурса

Сану: Мали заинтересована в сотрудничестве с Россией по добыче лития

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкМелитопольский литейный завод
Мелитопольский литейный завод - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Мали заинтересована в сотрудничестве с Россией в добыче лития, заявил министр экономики и финансов страны Алуссени Сану.
"Компании, с которыми мы сотрудничаем по литию, а именно с Российской Федерацией, которая наш стратегический партнер… Мы хотим вести дела со странами, сотрудничество с которыми находится на стратегическом уровне, как Россия… В рамках партнерства мы хотим добывать такие ресурсы как литий", - сказал Сану на сессии Российской энергетической недели (РЭН) - 2024.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ЭкономикаМАЛИРОССИЯдобычасотрудничествоМинэкономики
 
 
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