https://1prime.ru/20240926/resurs-851799594.html
Мали заинтересовалась сотрудничеством с Россией по добыче одного ресурса
Мали заинтересовалась сотрудничеством с Россией по добыче одного ресурса - 26.09.2024, ПРАЙМ
Мали заинтересовалась сотрудничеством с Россией по добыче одного ресурса
Мали заинтересована в сотрудничестве с Россией в добыче лития, заявил министр экономики и финансов страны Алуссени Сану. | 26.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-26T13:06+0300
2024-09-26T13:06+0300
2024-09-26T13:06+0300
экономика
мали
россия
добыча
сотрудничество
минэкономики
https://cdnn.1prime.ru/img/83981/31/839813141_0:149:2857:1756_1920x0_80_0_0_103c41afbc26aec9d8827215af6b54e4.jpg
МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Мали заинтересована в сотрудничестве с Россией в добыче лития, заявил министр экономики и финансов страны Алуссени Сану. "Компании, с которыми мы сотрудничаем по литию, а именно с Российской Федерацией, которая наш стратегический партнер… Мы хотим вести дела со странами, сотрудничество с которыми находится на стратегическом уровне, как Россия… В рамках партнерства мы хотим добывать такие ресурсы как литий", - сказал Сану на сессии Российской энергетической недели (РЭН) - 2024. Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://1prime.ru/20240924/bank-851739777.html
мали
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83981/31/839813141_158:0:2697:1904_1920x0_80_0_0_49e23fabcdc432ba6d0b330ae0d52b9d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мали, россия, добыча, сотрудничество, минэкономики
Экономика, МАЛИ, РОССИЯ, добыча, сотрудничество, Минэкономики
Мали заинтересовалась сотрудничеством с Россией по добыче одного ресурса
Сану: Мали заинтересована в сотрудничестве с Россией по добыче лития
МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Мали заинтересована в сотрудничестве с Россией в добыче лития, заявил министр экономики и финансов страны Алуссени Сану.
"Компании, с которыми мы сотрудничаем по литию, а именно с Российской Федерацией, которая наш стратегический партнер… Мы хотим вести дела со странами, сотрудничество с которыми находится на стратегическом уровне, как Россия… В рамках партнерства мы хотим добывать такие ресурсы как литий", - сказал Сану на сессии Российской энергетической недели (РЭН) - 2024.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Банки Турции рассказали об угрозах со стороны США из-за сотрудничества с РФ