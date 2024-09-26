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Путин рассказал о перспективах поставок энергоресурсов на мировой рынок - 26.09.2024, ПРАЙМ
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Путин рассказал о перспективах поставок энергоресурсов на мировой рынок
Путин рассказал о перспективах поставок энергоресурсов на мировой рынок - 26.09.2024, ПРАЙМ
Путин рассказал о перспективах поставок энергоресурсов на мировой рынок
Россия продолжит развивать собственные сервисы и технологии в сфере сжиженного природного газа, а также создавать центры по перевалке, хранению и торговле... | 26.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-26T14:41+0300
2024-09-26T14:56+0300
энергетика
россия
спг
владимир путин
севморпуть
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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Россия продолжит развивать собственные сервисы и технологии в сфере сжиженного природного газа, а также создавать центры по перевалке, хранению и торговле сжиженным природным газом, подчеркнул российский лидер Владимир Путин. "Продолжает расти экспорт сжиженного природного газа. Так, СПГ из российской Арктики стал одним якорных основных грузов Северного морского пути", - рассказал президент в ходе пленарного заседания международного форума "Российская энергетическая неделя". Он также подчеркнул, что Россия выполняет свои обязательства по поставкам энергоресурсов на мировой рынок, играя стабилизирующую роль.
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россия, спг, владимир путин, севморпуть
Энергетика, РОССИЯ, СПГ, Владимир Путин, Севморпуть
14:41 26.09.2024 (обновлено: 14:56 26.09.2024)
 
Путин рассказал о перспективах поставок энергоресурсов на мировой рынок

Путин: РФ продолжит развивать СПГ-технологии, центры по перевалке, хранению и торговле

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин принял участие в VII международном форуме "Российская энергетическая неделя"
Президент Владимир Путин принял участие в VII международном форуме Российская энергетическая неделя - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Россия продолжит развивать собственные сервисы и технологии в сфере сжиженного природного газа, а также создавать центры по перевалке, хранению и торговле сжиженным природным газом, подчеркнул российский лидер Владимир Путин.
"Продолжает расти экспорт сжиженного природного газа. Так, СПГ из российской Арктики стал одним якорных основных грузов Северного морского пути", - рассказал президент в ходе пленарного заседания международного форума "Российская энергетическая неделя".
Он также подчеркнул, что Россия выполняет свои обязательства по поставкам энергоресурсов на мировой рынок, играя стабилизирующую роль.
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