https://1prime.ru/20240926/resurs-851804042.html

Путин рассказал о перспективах поставок энергоресурсов на мировой рынок

Путин рассказал о перспективах поставок энергоресурсов на мировой рынок - 26.09.2024, ПРАЙМ

Путин рассказал о перспективах поставок энергоресурсов на мировой рынок

Россия продолжит развивать собственные сервисы и технологии в сфере сжиженного природного газа, а также создавать центры по перевалке, хранению и торговле... | 26.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-26T14:41+0300

2024-09-26T14:41+0300

2024-09-26T14:56+0300

энергетика

россия

спг

владимир путин

севморпуть

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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Россия продолжит развивать собственные сервисы и технологии в сфере сжиженного природного газа, а также создавать центры по перевалке, хранению и торговле сжиженным природным газом, подчеркнул российский лидер Владимир Путин. "Продолжает расти экспорт сжиженного природного газа. Так, СПГ из российской Арктики стал одним якорных основных грузов Северного морского пути", - рассказал президент в ходе пленарного заседания международного форума "Российская энергетическая неделя". Он также подчеркнул, что Россия выполняет свои обязательства по поставкам энергоресурсов на мировой рынок, играя стабилизирующую роль.

https://1prime.ru/20240926/putin-851803895.html

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россия, спг, владимир путин, севморпуть