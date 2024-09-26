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Armenian Airlines запустит рейсы из Еревана в Волгоград

Armenian Airlines запустит рейсы из Еревана в Волгоград - 26.09.2024, ПРАЙМ

Armenian Airlines запустит рейсы из Еревана в Волгоград

Армянская авиакомпания Armenian Airlines запустит с декабря рейсы из Еревана в Волгоград, сообщает пресс-службе ереванского аэропорта "Звартноц". | 26.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-26T09:28+0300

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2024-09-26T09:28+0300

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ЕРЕВАН, 26 сен - ПРАЙМ. Армянская авиакомпания Armenian Airlines запустит с декабря рейсы из Еревана в Волгоград, сообщает пресс-службе ереванского аэропорта "Звартноц". "С 1 декабря авиакомпания Armenia Airlines начнет выполнение полетов по направлению Ереван - Волгоград - Ереван", - говорится в сообщении. Отмечается, что рейсы будут выполняться раз в неделю - по воскресеньям.

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россия, армения, волгоград