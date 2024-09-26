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ЦБ начнет публиковать рейтинг банков по уровню жалоб клиентов

ЦБ начнет публиковать рейтинг банков по уровню жалоб клиентов - 26.09.2024, ПРАЙМ

ЦБ начнет публиковать рейтинг банков по уровню жалоб клиентов

ЦБ РФ к концу года будет публиковать рейтинг банков по уровню обоснованных жалоб от клиентов, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. | 26.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-26T16:41+0300

2024-09-26T16:41+0300

2024-09-26T16:41+0300

банк россии

банки

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СОЧИ, 26 сен - ПРАЙМ. ЦБ РФ к концу года будет публиковать рейтинг банков по уровню обоснованных жалоб от клиентов, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. "Мы готовимся к концу года начать публиковать рэнкинг банков по уровню жалоб обоснованных, как мы делаем по страховщикам, чтобы наши потребители видели, на какие банки больше всего обоснованно жалуются по нарушению прав потребителя", - сообщила она на международном банковском форуме в Сочи, организованном Ассоциацией банков России. Набиуллина отметила, что ЦБ также планирует выпустить рекомендации для банков, которые будут касаться работы дистанционных каналов продаж. "Но ничто не мешает банкам работать над ошибками уже сейчас, ведь цифровизация не должна приводить к манипулированию человеком", - добавила она. По ее словам, цифровизация работает только тогда, когда банку нужно продать что-то клиенту, "а когда человек защищает свои права, то эта цифровизация у банков почему-то пропадает".

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