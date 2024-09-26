Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ начнет публиковать рейтинг банков по уровню жалоб клиентов - 26.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Банк России
https://1prime.ru/20240926/reyting-851810027.html
ЦБ начнет публиковать рейтинг банков по уровню жалоб клиентов
ЦБ начнет публиковать рейтинг банков по уровню жалоб клиентов - 26.09.2024, ПРАЙМ
ЦБ начнет публиковать рейтинг банков по уровню жалоб клиентов
ЦБ РФ к концу года будет публиковать рейтинг банков по уровню обоснованных жалоб от клиентов, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. | 26.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-26T16:41+0300
2024-09-26T16:41+0300
банк россии
банки
рейтинг
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/67/841406750_0:0:2973:1672_1920x0_80_0_0_0fa7746dde775725b894eccf4864158c.jpg
СОЧИ, 26 сен - ПРАЙМ. ЦБ РФ к концу года будет публиковать рейтинг банков по уровню обоснованных жалоб от клиентов, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. "Мы готовимся к концу года начать публиковать рэнкинг банков по уровню жалоб обоснованных, как мы делаем по страховщикам, чтобы наши потребители видели, на какие банки больше всего обоснованно жалуются по нарушению прав потребителя", - сообщила она на международном банковском форуме в Сочи, организованном Ассоциацией банков России. Набиуллина отметила, что ЦБ также планирует выпустить рекомендации для банков, которые будут касаться работы дистанционных каналов продаж. "Но ничто не мешает банкам работать над ошибками уже сейчас, ведь цифровизация не должна приводить к манипулированию человеком", - добавила она. По ее словам, цифровизация работает только тогда, когда банку нужно продать что-то клиенту, "а когда человек защищает свои права, то эта цифровизация у банков почему-то пропадает".
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/67/841406750_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_9dd99d2ea0939e6a48988d6f61f0ae05.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
банки, рейтинг
Банк России, Банки, рейтинг
16:41 26.09.2024
 
ЦБ начнет публиковать рейтинг банков по уровню жалоб клиентов

ЦБ к концу года начнет публиковать рейтинг банков по уровню жалоб клиентов

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкЦБ РФ
ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
СОЧИ, 26 сен - ПРАЙМ. ЦБ РФ к концу года будет публиковать рейтинг банков по уровню обоснованных жалоб от клиентов, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"Мы готовимся к концу года начать публиковать рэнкинг банков по уровню жалоб обоснованных, как мы делаем по страховщикам, чтобы наши потребители видели, на какие банки больше всего обоснованно жалуются по нарушению прав потребителя", - сообщила она на международном банковском форуме в Сочи, организованном Ассоциацией банков России.
Набиуллина отметила, что ЦБ также планирует выпустить рекомендации для банков, которые будут касаться работы дистанционных каналов продаж. "Но ничто не мешает банкам работать над ошибками уже сейчас, ведь цифровизация не должна приводить к манипулированию человеком", - добавила она.
По ее словам, цифровизация работает только тогда, когда банку нужно продать что-то клиенту, "а когда человек защищает свои права, то эта цифровизация у банков почему-то пропадает".
 
Банк РоссииБанкирейтинг
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала