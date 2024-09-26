https://1prime.ru/20240926/rieltor-851800233.html

Риелторы могут стать партнерами банка "Дом.РФ" через "Госуслуги"

Риелторы могут стать партнерами банка "Дом.РФ" через "Госуслуги" - 26.09.2024, ПРАЙМ

Риелторы могут стать партнерами банка "Дом.РФ" через "Госуслуги"

Самозанятые специалисты из сферы недвижимости смогут стать партнерами банка "Дом.РФ" с помощью своих цифровых профилей на "Госуслугах", следует из сообщения... | 26.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-26T13:15+0300

2024-09-26T13:15+0300

2024-09-26T13:15+0300

риелторы

https://cdnn.1prime.ru/img/83943/25/839432593_0:0:2955:1663_1920x0_80_0_0_e727c5a96546f157daa621aeb3e24b04.jpg

МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Самозанятые специалисты из сферы недвижимости смогут стать партнерами банка "Дом.РФ" с помощью своих цифровых профилей на "Госуслугах", следует из сообщения банка. "Банк "Дом.РФ" реализовал новую функциональность в личном кабинете партнера. Теперь специалисты по недвижимости и риелторы могут стать партнерами банка буквально в пару кликов, с помощью цифрового профиля на "Госуслугах", - говорится в пресс-релизе банка "Дом.РФ". Согласно сообщению, личный кабинет партнера банка "Дом.РФ" - цифровая платформа для участников рынка недвижимости, позволяющая организовать оформление ипотеки для граждан в электронном виде. С ее помощью партнеры банка могут направить за клиента заявку на ипотеку, загрузив все необходимые документы об объекте недвижимости, затем отследить статус заявки и изменения, в также получить окончательное решение банка в режиме онлайн. "Сегодня в личном кабинете успешно работают более 5 тысяч партнеров, включая агентства, девелоперов и ипотечных брокеров", - подчеркнул зампредседателя правления банка "Дом.РФ" Николай Козак. Уточняется, что для регистрации партнера-самозанятого нужно лишь иметь подтвержденную учетную запись на "Госуслугах", а также соответствующий статус налогового режима. Банк в онлайн-формате без каких-либо подтверждающих документов и дополнительных действий проверит информацию и зарегистрирует партнера. И по факту регистрации партнер получит на электронную почту логин и пароль и сможет сразу использовать все функции личного кабинета.

https://1prime.ru/20240916/matkapital-851605533.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

риелторы