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Риелторы могут стать партнерами банка "Дом.РФ" через "Госуслуги"
Риелторы могут стать партнерами банка "Дом.РФ" через "Госуслуги" - 26.09.2024, ПРАЙМ
Риелторы могут стать партнерами банка "Дом.РФ" через "Госуслуги"
Самозанятые специалисты из сферы недвижимости смогут стать партнерами банка "Дом.РФ" с помощью своих цифровых профилей на "Госуслугах", следует из сообщения... | 26.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-26T13:15+0300
2024-09-26T13:15+0300
2024-09-26T13:15+0300
риелторы
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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Самозанятые специалисты из сферы недвижимости смогут стать партнерами банка "Дом.РФ" с помощью своих цифровых профилей на "Госуслугах", следует из сообщения банка. "Банк "Дом.РФ" реализовал новую функциональность в личном кабинете партнера. Теперь специалисты по недвижимости и риелторы могут стать партнерами банка буквально в пару кликов, с помощью цифрового профиля на "Госуслугах", - говорится в пресс-релизе банка "Дом.РФ". Согласно сообщению, личный кабинет партнера банка "Дом.РФ" - цифровая платформа для участников рынка недвижимости, позволяющая организовать оформление ипотеки для граждан в электронном виде. С ее помощью партнеры банка могут направить за клиента заявку на ипотеку, загрузив все необходимые документы об объекте недвижимости, затем отследить статус заявки и изменения, в также получить окончательное решение банка в режиме онлайн. "Сегодня в личном кабинете успешно работают более 5 тысяч партнеров, включая агентства, девелоперов и ипотечных брокеров", - подчеркнул зампредседателя правления банка "Дом.РФ" Николай Козак. Уточняется, что для регистрации партнера-самозанятого нужно лишь иметь подтвержденную учетную запись на "Госуслугах", а также соответствующий статус налогового режима. Банк в онлайн-формате без каких-либо подтверждающих документов и дополнительных действий проверит информацию и зарегистрирует партнера. И по факту регистрации партнер получит на электронную почту логин и пароль и сможет сразу использовать все функции личного кабинета.
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риелторы
Риелторы могут стать партнерами банка "Дом.РФ" через "Госуслуги"
Банк "Дом.РФ" предлагает риелторам сотрудничество через цифровой профиль на "Госуслугах"
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Самозанятые специалисты из сферы недвижимости смогут стать партнерами банка "Дом.РФ" с помощью своих цифровых профилей на "Госуслугах", следует из сообщения банка.
"Банк "Дом.РФ" реализовал новую функциональность в личном кабинете партнера. Теперь специалисты по недвижимости и риелторы могут стать партнерами банка буквально в пару кликов, с помощью цифрового профиля на "Госуслугах", - говорится в пресс-релизе банка "Дом.РФ".
Согласно сообщению, личный кабинет партнера банка "Дом.РФ" - цифровая платформа для участников рынка недвижимости, позволяющая организовать оформление ипотеки для граждан в электронном виде. С ее помощью партнеры банка могут направить за клиента заявку на ипотеку, загрузив все необходимые документы об объекте недвижимости, затем отследить статус заявки и изменения, в также получить окончательное решение банка в режиме онлайн.
"Сегодня в личном кабинете успешно работают более 5 тысяч партнеров, включая агентства, девелоперов и ипотечных брокеров", - подчеркнул зампредседателя правления банка "Дом.РФ" Николай Козак.
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Уточняется, что для регистрации партнера-самозанятого нужно лишь иметь подтвержденную учетную запись на "Госуслугах", а также соответствующий статус налогового режима. Банк в онлайн-формате без каких-либо подтверждающих документов и дополнительных действий проверит информацию и зарегистрирует партнера. И по факту регистрации партнер получит на электронную почту логин и пароль и сможет сразу использовать все функции личного кабинета.