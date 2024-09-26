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"Росгеология" допустила техдефолт по погашению выпуска облигаций - 26.09.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240926/rosgeologiya-851811970.html
"Росгеология" допустила техдефолт по погашению выпуска облигаций
"Росгеология" допустила техдефолт по погашению выпуска облигаций - 26.09.2024, ПРАЙМ
"Росгеология" допустила техдефолт по погашению выпуска облигаций
"Росгеология" допустила технический дефолт по погашению выпуска облигаций объемом 6 миллиардов рублей, говорится в сообщении государственной компании. | 26.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-26T17:16+0300
2024-09-26T17:16+0300
экономика
россия
росгеология
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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. "Росгеология" допустила технический дефолт по погашению выпуска облигаций объемом 6 миллиардов рублей, говорится в сообщении государственной компании. "У эмитента отсутствуют денежные средства и иные источники для исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости облигаций в общей сумме 6 миллиардов рублей", - говорится в сообщении. Вместе с тем компания выплатила последний, шестой купон по выпуску на 269,3 миллиона рублей. "Обязанность по выплате доходов осуществлена в полном объеме в установленный срок", - сообщила компания. В середине сентября компания сообщала, что не имеет средств для погашения выпуска облигаций и принимает меры по поиску источников погашения, в том числе за счет средств государственной поддержки. Выпуск объемом 6 миллиардов рублей, предназначенный для квалифицированных инвесторов, компания разместила в сентябре 2021 года. "Росгеология" - многопрофильный геологический холдинг, осуществляющий полный спектр услуг, связанных с геологоразведкой: от региональных исследований до параметрического бурения и мониторинга состояния недр. 100% капитала компании находится в собственности государства.
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россия, росгеология
Экономика, РОССИЯ, Росгеология
17:16 26.09.2024
 
"Росгеология" допустила техдефолт по погашению выпуска облигаций

"Росгеология" допустила техдефолт по погашению выпуска облигаций на 6 млрд руб

© РИА Новости . Константин Чалабов | Перейти в медиабанкСтенд компании "Росгеология" на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме
Стенд компании Росгеология на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости . Константин Чалабов
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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. "Росгеология" допустила технический дефолт по погашению выпуска облигаций объемом 6 миллиардов рублей, говорится в сообщении государственной компании.
"У эмитента отсутствуют денежные средства и иные источники для исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости облигаций в общей сумме 6 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.
Вместе с тем компания выплатила последний, шестой купон по выпуску на 269,3 миллиона рублей. "Обязанность по выплате доходов осуществлена в полном объеме в установленный срок", - сообщила компания.
В середине сентября компания сообщала, что не имеет средств для погашения выпуска облигаций и принимает меры по поиску источников погашения, в том числе за счет средств государственной поддержки.
Выпуск объемом 6 миллиардов рублей, предназначенный для квалифицированных инвесторов, компания разместила в сентябре 2021 года.
"Росгеология" - многопрофильный геологический холдинг, осуществляющий полный спектр услуг, связанных с геологоразведкой: от региональных исследований до параметрического бурения и мониторинга состояния недр. 100% капитала компании находится в собственности государства.
 
ЭкономикаРОССИЯРосгеология
 
 
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