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"Росгеология" допустила техдефолт по погашению выпуска облигаций

"Росгеология" допустила техдефолт по погашению выпуска облигаций - 26.09.2024, ПРАЙМ

"Росгеология" допустила техдефолт по погашению выпуска облигаций

"Росгеология" допустила технический дефолт по погашению выпуска облигаций объемом 6 миллиардов рублей, говорится в сообщении государственной компании. | 26.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-26T17:16+0300

2024-09-26T17:16+0300

2024-09-26T17:16+0300

экономика

россия

росгеология

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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. "Росгеология" допустила технический дефолт по погашению выпуска облигаций объемом 6 миллиардов рублей, говорится в сообщении государственной компании. "У эмитента отсутствуют денежные средства и иные источники для исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости облигаций в общей сумме 6 миллиардов рублей", - говорится в сообщении. Вместе с тем компания выплатила последний, шестой купон по выпуску на 269,3 миллиона рублей. "Обязанность по выплате доходов осуществлена в полном объеме в установленный срок", - сообщила компания. В середине сентября компания сообщала, что не имеет средств для погашения выпуска облигаций и принимает меры по поиску источников погашения, в том числе за счет средств государственной поддержки. Выпуск объемом 6 миллиардов рублей, предназначенный для квалифицированных инвесторов, компания разместила в сентябре 2021 года. "Росгеология" - многопрофильный геологический холдинг, осуществляющий полный спектр услуг, связанных с геологоразведкой: от региональных исследований до параметрического бурения и мониторинга состояния недр. 100% капитала компании находится в собственности государства.

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россия, росгеология