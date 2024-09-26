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Россия остается надежным поставщиком нефти и газа в Венгрию, заявил Новак - 26.09.2024, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20240926/rossiya-851811224.html
Россия остается надежным поставщиком нефти и газа в Венгрию, заявил Новак
Россия остается надежным поставщиком нефти и газа в Венгрию, заявил Новак - 26.09.2024, ПРАЙМ
Россия остается надежным поставщиком нефти и газа в Венгрию, заявил Новак
Россия остается надежным поставщиком нефти и газа в Венгрию, страны продолжат развивать отношения в энергетике, заявил вице-премьер Александр Новак во время... | 26.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-26T17:07+0300
2024-09-26T17:14+0300
энергетика
россия
венгрия
александр новак
поставки нефти
поставки газа
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МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Россия остается надежным поставщиком нефти и газа в Венгрию, страны продолжат развивать отношения в энергетике, заявил вице-премьер Александр Новак во время выступления на Российской энергетической неделе."Несмотря на все трудности и проблемы вокруг санкционных ограничений и всего остального, Россия продолжает оставаться надежным поставщиком ресурсов в Венгрию. Речь идет о нефти, по нефтепроводу "Дружба", о поставке газа через "Турецкий поток", – сказал он во время сессии "Мировая энергетика как основа экономического роста и благополучия: в поисках баланса".Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, венгрия, александр новак, поставки нефти, поставки газа
Энергетика, РОССИЯ, ВЕНГРИЯ, Александр Новак, поставки нефти, поставки газа
17:07 26.09.2024 (обновлено: 17:14 26.09.2024)
 
Россия остается надежным поставщиком нефти и газа в Венгрию, заявил Новак

Новак: Россия остается надежным поставщиком нефти и газа в Венгрию

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкАлександр Новак
Александр Новак - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
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МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Россия остается надежным поставщиком нефти и газа в Венгрию, страны продолжат развивать отношения в энергетике, заявил вице-премьер Александр Новак во время выступления на Российской энергетической неделе.
"Несмотря на все трудности и проблемы вокруг санкционных ограничений и всего остального, Россия продолжает оставаться надежным поставщиком ресурсов в Венгрию. Речь идет о нефти, по нефтепроводу "Дружба", о поставке газа через "Турецкий поток", – сказал он во время сессии "Мировая энергетика как основа экономического роста и благополучия: в поисках баланса".
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2024
Новак рассказал об импортозамещении оборудования в нефтяной отрасли
17:02
 
ЭнергетикаРОССИЯВЕНГРИЯАлександр Новакпоставки нефтипоставки газа
 
 
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