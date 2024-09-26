https://1prime.ru/20240926/rossiya-851811224.html

Россия остается надежным поставщиком нефти и газа в Венгрию, заявил Новак

Россия остается надежным поставщиком нефти и газа в Венгрию, заявил Новак - 26.09.2024, ПРАЙМ

Россия остается надежным поставщиком нефти и газа в Венгрию, заявил Новак

Россия остается надежным поставщиком нефти и газа в Венгрию, страны продолжат развивать отношения в энергетике, заявил вице-премьер Александр Новак во время... | 26.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-26T17:07+0300

2024-09-26T17:07+0300

2024-09-26T17:14+0300

энергетика

россия

венгрия

александр новак

поставки нефти

поставки газа

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МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Россия остается надежным поставщиком нефти и газа в Венгрию, страны продолжат развивать отношения в энергетике, заявил вице-премьер Александр Новак во время выступления на Российской энергетической неделе."Несмотря на все трудности и проблемы вокруг санкционных ограничений и всего остального, Россия продолжает оставаться надежным поставщиком ресурсов в Венгрию. Речь идет о нефти, по нефтепроводу "Дружба", о поставке газа через "Турецкий поток", – сказал он во время сессии "Мировая энергетика как основа экономического роста и благополучия: в поисках баланса".Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://1prime.ru/20240926/novak-851810987.html

венгрия

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россия, венгрия, александр новак, поставки нефти, поставки газа