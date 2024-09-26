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Коррекция рынка акций на тренде вверх - 26.09.2024, ПРАЙМ
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Коррекция рынка акций на тренде вверх
Коррекция рынка акций на тренде вверх - 26.09.2024, ПРАЙМ
Коррекция рынка акций на тренде вверх
Индекс Мосбиржи вчера потерял 1,5%, но в моменте были максимумы за 6 недель и 2888 п., а с сентябрьского дна бенчмарк взлетал уже на +15%. Недавно был прорван... | 26.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-26T12:14+0300
2024-09-26T12:14+0300
мнения аналитиков
мосбиржа
рынок
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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи вчера потерял 1,5%, но в моменте были максимумы за 6 недель и 2888 п., а с сентябрьского дна бенчмарк взлетал уже на +15%. Недавно был прорван среднесрочный нисходящий тренд, и теперь уже сформирована восходящая формация рынка акций. Откат рынка от локального максимума технически оправдан: была перекупленность, а жесткая геополитическая риторика и монетарный цикл сдержали покупателей бумаг. Тем не менее рост рынка акций вскоре может возобновиться — поддержка в области 2800 п. может стать опорной перед очередной волной бенчмарка вверх. Ориентир на конец осени — 3000 п., на годовом треке фундаментальный потенциал рынка от +20%, к 3400 п.Сильнее рынка — акции Мечела (+1,8%). Динамика против широкого рынка, но это неудивительно. Ранее акции быстрее всех рухнули на двухлетнее дно, а с начала года там был провал свыше 70%. Сейчас быстрый и высокий отскок. На дне сентября курс был под 100 руб., накануне уже выше 127 руб. После возобновления роста на широком рынке данные акции могут продолжить опережать бенчмарк на подъеме — параметр волатильности у них в разы выше, чем у индекса Мосбиржи.Рубль делал попытку локального укрепления после падения на годовое дно: где-то получилось, а где-то пока не очень. Относительно евро рубль все-таки переписал минимумы с октября 2023 г., курс выше 103,47. Юань от максимума месяца падал на 1,5%, но вчера закрылся в символическом плюсе у 13,15. А вот доллар сдал полпроцента и ушел ниже 92,4. В ближайшие дни на фоне завершения налогового периода ожидаются очередные попытки коррекции в инвалютах и небольшого укрепления рубля. Ориентир по юаню — чуть ниже 13, а доллар локально видится поближе к 90.
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Михаил Зельцер
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4.7
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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192
40
192
40
мнения аналитиков, мосбиржа, рынок
Мнения аналитиков, Мосбиржа, Рынок
12:14 26.09.2024
 

Коррекция рынка акций на тренде вверх

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Михаил Зельцер
Михаил Зельцер
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи вчера потерял 1,5%, но в моменте были максимумы за 6 недель и 2888 п., а с сентябрьского дна бенчмарк взлетал уже на +15%. Недавно был прорван среднесрочный нисходящий тренд, и теперь уже сформирована восходящая формация рынка акций. Откат рынка от локального максимума технически оправдан: была перекупленность, а жесткая геополитическая риторика и монетарный цикл сдержали покупателей бумаг. Тем не менее рост рынка акций вскоре может возобновиться — поддержка в области 2800 п. может стать опорной перед очередной волной бенчмарка вверх. Ориентир на конец осени — 3000 п., на годовом треке фундаментальный потенциал рынка от +20%, к 3400 п.
Сильнее рынка — акции Мечела (+1,8%). Динамика против широкого рынка, но это неудивительно. Ранее акции быстрее всех рухнули на двухлетнее дно, а с начала года там был провал свыше 70%. Сейчас быстрый и высокий отскок. На дне сентября курс был под 100 руб., накануне уже выше 127 руб. После возобновления роста на широком рынке данные акции могут продолжить опережать бенчмарк на подъеме — параметр волатильности у них в разы выше, чем у индекса Мосбиржи.
Рубль делал попытку локального укрепления после падения на годовое дно: где-то получилось, а где-то пока не очень. Относительно евро рубль все-таки переписал минимумы с октября 2023 г., курс выше 103,47. Юань от максимума месяца падал на 1,5%, но вчера закрылся в символическом плюсе у 13,15. А вот доллар сдал полпроцента и ушел ниже 92,4. В ближайшие дни на фоне завершения налогового периода ожидаются очередные попытки коррекции в инвалютах и небольшого укрепления рубля. Ориентир по юаню — чуть ниже 13, а доллар локально видится поближе к 90.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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