https://1prime.ru/20240926/rynok-851802987.html
Путин назвал Россию ведущим участником энергетического рынка
Путин назвал Россию ведущим участником энергетического рынка - 26.09.2024, ПРАЙМ
Путин назвал Россию ведущим участником энергетического рынка
Россия, несмотря на трудности, остается одним из ведущих участников энергетического рынка, заявил президент РФ Владимир Путин. | 26.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-26T14:22+0300
2024-09-26T14:22+0300
2024-09-26T14:22+0300
энергетика
поставки нефти
газ
владимир путин
уголь
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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Россия, несмотря на трудности, остается одним из ведущих участников энергетического рынка, заявил президент РФ Владимир Путин."Россия, несмотря на объективные трудности, они всем хорошо известны, трудности на самом деле есть у всех, у нас свои немаленькие трудности, тем не менее, Россия остается одним из ведущих участников энергетического рынка в мире", - сказал глава государства на пленарном заседании международного форума "Российская энергетическая неделя".Путин уточнил, что за последние два с половиной года отечественные компании смогли переключить поставки нефти, нефтепродуктов и угля.
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поставки нефти, газ, владимир путин, уголь
Энергетика, поставки нефти, Газ, Владимир Путин, уголь
Путин назвал Россию ведущим участником энергетического рынка
Путин: Россия - один из ведущих участников на рынке, несмотря на трудности
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Россия, несмотря на трудности, остается одним из ведущих участников энергетического рынка, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Россия, несмотря на объективные трудности, они всем хорошо известны, трудности на самом деле есть у всех, у нас свои немаленькие трудности, тем не менее, Россия остается одним из ведущих участников энергетического рынка в мире", - сказал глава государства на пленарном заседании международного форума "Российская энергетическая неделя".
Путин уточнил, что за последние два с половиной года отечественные компании смогли переключить поставки нефти, нефтепродуктов и угля.
Путин раскрыл, где будет сосредоточен глобальный рост экономики 21 века