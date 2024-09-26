https://1prime.ru/20240926/rynok-851802987.html

Путин назвал Россию ведущим участником энергетического рынка

Путин назвал Россию ведущим участником энергетического рынка - 26.09.2024, ПРАЙМ

Путин назвал Россию ведущим участником энергетического рынка

Россия, несмотря на трудности, остается одним из ведущих участников энергетического рынка, заявил президент РФ Владимир Путин. | 26.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-26T14:22+0300

2024-09-26T14:22+0300

2024-09-26T14:22+0300

энергетика

поставки нефти

газ

владимир путин

уголь

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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Россия, несмотря на трудности, остается одним из ведущих участников энергетического рынка, заявил президент РФ Владимир Путин."Россия, несмотря на объективные трудности, они всем хорошо известны, трудности на самом деле есть у всех, у нас свои немаленькие трудности, тем не менее, Россия остается одним из ведущих участников энергетического рынка в мире", - сказал глава государства на пленарном заседании международного форума "Российская энергетическая неделя".Путин уточнил, что за последние два с половиной года отечественные компании смогли переключить поставки нефти, нефтепродуктов и угля.

https://1prime.ru/20240926/ekonomika-851802743.html

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поставки нефти, газ, владимир путин, уголь