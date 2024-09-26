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Российский рынок акций снижается на фоне дешевеющей нефти - 26.09.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240926/rynok-851812098.html
Российский рынок акций снижается на фоне дешевеющей нефти
Российский рынок акций снижается на фоне дешевеющей нефти - 26.09.2024, ПРАЙМ
Российский рынок акций снижается на фоне дешевеющей нефти
Российский рынок акций снижается днем в четверг на фоне падения цен на нефть, следует из данных Мосбиржи и комментариев экспертов. | 26.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-26T17:17+0300
2024-09-26T17:17+0300
экономика
россия
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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций снижается днем в четверг на фоне падения цен на нефть, следует из данных Мосбиржи и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 16.48 мск снижался на 0,61% - до 2 811,9 пункта. Декабрьский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевел на 3,21% - до 70,56 доллара за баррель. СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ "В первой половине дня продавцы продавили бенчмарк к 2807 пунктов... Из очевидного негатива отметим снижение нефтяных цен. Рубль при этом несет небольшие потери как к юаню на Мосбирже, так и к доллару на внебиржевом рынке", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". При этом после передышки снова пошли в рост тяжеловесные акции "Газпрома", отмечает он. Бумаги компании прибавляют 1,06%. "Набирает обороты сезон промежуточных дивидендов. Сегодня — последний день торгов перед закрытием реестров на получение дивидендов у ПАО "Ростелеком" и ПАО "Группа Черкизово". Особого интереса инвесторов к получению обещанных выплат данных эмитентов мы у участников рынка не наблюдаем", - говорит Михаил Армяков из "РСХБ Управление Активами". "Широкий рынок акций остается под прессингом высокой ключевой ставки. 13 сентября ЦБ повысил ставку до 19%, а в пресс-релизе отметил способность инфляции превысить обозначенный ранее годовой прогноз в 6,5-7%, высокую потребительскую активность и общий рост кредитования, где отдельно выделил рост корпоративного сегмента", - комментирует Андрей Алексеев из УК "Первая". ЛИДЕРЫ СНИЖЕНИЯ И РОСТА КОТИРОВОК В лидерах роста стоимости – акции Московского кредитного банка (+3,74%), "Ренессанса" (+2,91%), Ашинского металлургического завода (+2,58%), ТГК-1 (+1,85%), "Норникеля" (+1,74%), "Фосагро" (+1,35%). Сильнее всего снижаются акции "М.Видео" (-4,05%), расписки ЦИАНа (-3,96%), Ozon (-2,62%), префы "Мечела" (-2,43%), акции НЛМК (-2,43%), ЛСР (-2,19%), ВК (-1,9%). ПРОГНОЗЫ "С учетом ощутимого спада нефтяных цен можно предположить, что рынок завершит день с результатом, близким к нейтральному", - говорит Шепелев. Рынок сделал паузу, индекс Мосбиржи изменяется незначительно, отмечает Армяков. Владимир Чернов из Freedom Finance Global прогнозирует закрытие индекса Мосбиржи в четверг в диапазоне 2800–2900 пунктов.
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россия, биржевые торги, российский рынок акций, котировки, индекс мосбиржи, индекс ртс
Экономика, РОССИЯ, биржевые торги, российский рынок акций, котировки, индекс Мосбиржи, индекс РТС
17:17 26.09.2024
 
Российский рынок акций снижается на фоне дешевеющей нефти

Российский рынок акций снижается днем в четверг на фоне дешевеющей нефти

© Unsplash/KanchanaraКотировки, сток
Котировки, сток
© Unsplash/Kanchanara
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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций снижается днем в четверг на фоне падения цен на нефть, следует из данных Мосбиржи и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи к 16.48 мск снижался на 0,61% - до 2 811,9 пункта.
Декабрьский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевел на 3,21% - до 70,56 доллара за баррель.

СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ

"В первой половине дня продавцы продавили бенчмарк к 2807 пунктов... Из очевидного негатива отметим снижение нефтяных цен. Рубль при этом несет небольшие потери как к юаню на Мосбирже, так и к доллару на внебиржевом рынке", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
При этом после передышки снова пошли в рост тяжеловесные акции "Газпрома", отмечает он. Бумаги компании прибавляют 1,06%.
"Набирает обороты сезон промежуточных дивидендов. Сегодня — последний день торгов перед закрытием реестров на получение дивидендов у ПАО "Ростелеком" и ПАО "Группа Черкизово". Особого интереса инвесторов к получению обещанных выплат данных эмитентов мы у участников рынка не наблюдаем", - говорит Михаил Армяков из "РСХБ Управление Активами".
"Широкий рынок акций остается под прессингом высокой ключевой ставки. 13 сентября ЦБ повысил ставку до 19%, а в пресс-релизе отметил способность инфляции превысить обозначенный ранее годовой прогноз в 6,5-7%, высокую потребительскую активность и общий рост кредитования, где отдельно выделил рост корпоративного сегмента", - комментирует Андрей Алексеев из УК "Первая".

ЛИДЕРЫ СНИЖЕНИЯ И РОСТА КОТИРОВОК

В лидерах роста стоимости – акции Московского кредитного банка (+3,74%), "Ренессанса" (+2,91%), Ашинского металлургического завода (+2,58%), ТГК-1 (+1,85%), "Норникеля" (+1,74%), "Фосагро" (+1,35%).
Сильнее всего снижаются акции "М.Видео" (-4,05%), расписки ЦИАНа (-3,96%), Ozon (-2,62%), префы "Мечела" (-2,43%), акции НЛМК (-2,43%), ЛСР (-2,19%), ВК (-1,9%).
ПРОГНОЗЫ
"С учетом ощутимого спада нефтяных цен можно предположить, что рынок завершит день с результатом, близким к нейтральному", - говорит Шепелев.
Рынок сделал паузу, индекс Мосбиржи изменяется незначительно, отмечает Армяков.
Владимир Чернов из Freedom Finance Global прогнозирует закрытие индекса Мосбиржи в четверг в диапазоне 2800–2900 пунктов.
Мосбиржа.
Мосбиржа запустит торги вечными фьючерсами на акции Сбербанка и "Газпрома"
Вчера, 12:55
 
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