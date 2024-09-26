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Российский рынок акций снижается на фоне дешевеющей нефти
Российский рынок акций снижается на фоне дешевеющей нефти - 26.09.2024, ПРАЙМ
Российский рынок акций снижается на фоне дешевеющей нефти
Российский рынок акций снижается днем в четверг на фоне падения цен на нефть, следует из данных Мосбиржи и комментариев экспертов. | 26.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-26T17:17+0300
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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций снижается днем в четверг на фоне падения цен на нефть, следует из данных Мосбиржи и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 16.48 мск снижался на 0,61% - до 2 811,9 пункта. Декабрьский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевел на 3,21% - до 70,56 доллара за баррель. СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ "В первой половине дня продавцы продавили бенчмарк к 2807 пунктов... Из очевидного негатива отметим снижение нефтяных цен. Рубль при этом несет небольшие потери как к юаню на Мосбирже, так и к доллару на внебиржевом рынке", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". При этом после передышки снова пошли в рост тяжеловесные акции "Газпрома", отмечает он. Бумаги компании прибавляют 1,06%. "Набирает обороты сезон промежуточных дивидендов. Сегодня — последний день торгов перед закрытием реестров на получение дивидендов у ПАО "Ростелеком" и ПАО "Группа Черкизово". Особого интереса инвесторов к получению обещанных выплат данных эмитентов мы у участников рынка не наблюдаем", - говорит Михаил Армяков из "РСХБ Управление Активами". "Широкий рынок акций остается под прессингом высокой ключевой ставки. 13 сентября ЦБ повысил ставку до 19%, а в пресс-релизе отметил способность инфляции превысить обозначенный ранее годовой прогноз в 6,5-7%, высокую потребительскую активность и общий рост кредитования, где отдельно выделил рост корпоративного сегмента", - комментирует Андрей Алексеев из УК "Первая". ЛИДЕРЫ СНИЖЕНИЯ И РОСТА КОТИРОВОК В лидерах роста стоимости – акции Московского кредитного банка (+3,74%), "Ренессанса" (+2,91%), Ашинского металлургического завода (+2,58%), ТГК-1 (+1,85%), "Норникеля" (+1,74%), "Фосагро" (+1,35%). Сильнее всего снижаются акции "М.Видео" (-4,05%), расписки ЦИАНа (-3,96%), Ozon (-2,62%), префы "Мечела" (-2,43%), акции НЛМК (-2,43%), ЛСР (-2,19%), ВК (-1,9%). ПРОГНОЗЫ "С учетом ощутимого спада нефтяных цен можно предположить, что рынок завершит день с результатом, близким к нейтральному", - говорит Шепелев. Рынок сделал паузу, индекс Мосбиржи изменяется незначительно, отмечает Армяков. Владимир Чернов из Freedom Finance Global прогнозирует закрытие индекса Мосбиржи в четверг в диапазоне 2800–2900 пунктов.
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россия, биржевые торги, российский рынок акций, котировки, индекс мосбиржи, индекс ртс
Экономика, РОССИЯ, биржевые торги, российский рынок акций, котировки, индекс Мосбиржи, индекс РТС
Российский рынок акций снижается на фоне дешевеющей нефти
Российский рынок акций снижается днем в четверг на фоне дешевеющей нефти
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций снижается днем в четверг на фоне падения цен на нефть, следует из данных Мосбиржи и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи к 16.48 мск снижался на 0,61% - до 2 811,9 пункта.
Декабрьский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевел на 3,21% - до 70,56 доллара за баррель.
"В первой половине дня продавцы продавили бенчмарк к 2807 пунктов... Из очевидного негатива отметим снижение нефтяных цен. Рубль при этом несет небольшие потери как к юаню на Мосбирже, так и к доллару на внебиржевом рынке", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
При этом после передышки снова пошли в рост тяжеловесные акции "Газпрома", отмечает он. Бумаги компании прибавляют 1,06%.
"Набирает обороты сезон промежуточных дивидендов. Сегодня — последний день торгов перед закрытием реестров на получение дивидендов у ПАО "Ростелеком" и ПАО "Группа Черкизово". Особого интереса инвесторов к получению обещанных выплат данных эмитентов мы у участников рынка не наблюдаем", - говорит Михаил Армяков из "РСХБ Управление Активами".
"Широкий рынок акций остается под прессингом высокой ключевой ставки. 13 сентября ЦБ повысил ставку до 19%, а в пресс-релизе отметил способность инфляции превысить обозначенный ранее годовой прогноз в 6,5-7%, высокую потребительскую активность и общий рост кредитования, где отдельно выделил рост корпоративного сегмента", - комментирует Андрей Алексеев из УК "Первая".
ЛИДЕРЫ СНИЖЕНИЯ И РОСТА КОТИРОВОК
В лидерах роста стоимости – акции Московского кредитного банка (+3,74%), "Ренессанса" (+2,91%), Ашинского металлургического завода (+2,58%), ТГК-1 (+1,85%), "Норникеля" (+1,74%), "Фосагро" (+1,35%).
Сильнее всего снижаются акции "М.Видео" (-4,05%), расписки ЦИАНа (-3,96%), Ozon (-2,62%), префы "Мечела" (-2,43%), акции НЛМК (-2,43%), ЛСР (-2,19%), ВК (-1,9%).
"С учетом ощутимого спада нефтяных цен можно предположить, что рынок завершит день с результатом, близким к нейтральному", - говорит Шепелев.
Рынок сделал паузу, индекс Мосбиржи изменяется незначительно, отмечает Армяков.
Владимир Чернов из Freedom Finance Global прогнозирует закрытие индекса Мосбиржи в четверг в диапазоне 2800–2900 пунктов.
Мосбиржа запустит торги вечными фьючерсами на акции Сбербанка и "Газпрома"