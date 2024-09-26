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Российский рынок акций снизился в основную торговую сессию на 0,02%

Российский рынок акций снизился в основную торговую сессию на 0,02% - 26.09.2024, ПРАЙМ

Российский рынок акций снизился в основную торговую сессию на 0,02%

Российский рынок акций в основную торговую сессию снизился на 0,02%, следует из данных Московской биржи. | 26.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-26T18:56+0300

2024-09-26T18:56+0300

2024-09-26T18:56+0300

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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию снизился на 0,02%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 0,02%, до 2 829,65 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 0,49%, до 987,09 пункта, долларовый РТС – на 0,04%, до 964,64 пункта.

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