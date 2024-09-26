Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский рынок акций показал незначительное снижение - 26.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240926/rynok-851814865.html
Российский рынок акций показал незначительное снижение
Российский рынок акций показал незначительное снижение - 26.09.2024, ПРАЙМ
Российский рынок акций показал незначительное снижение
Российский рынок акций не показал значительных изменений по итогам основной торговой сессии четверга, следует из данных Московской биржи. | 26.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-26T19:39+0300
2024-09-26T19:39+0300
экономика
россия
биржевые торги
индекс мосбиржи
индекс ртс
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/79/841357988_0:1:2400:1351_1920x0_80_0_0_6680a3d7fc7224d3daa41b0799d54e26.jpg
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций не показал значительных изменений по итогам основной торговой сессии четверга, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на символические 0,02% - до 2 829,65 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 0,49%, до 987,09 пункта, долларовый РТС – на 0,04%, до 964,64 пункта. Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent на 19.10 мск дешевел на 1,88% - до 71,53 доллара за баррель. СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ "Индекс Мосбиржи сегодня преимущественно снижался на фоне негативной динамики нефтяных цен и технического фактора – рынок снимает локальную перегретость после активного импульса роста. Поддержку акциям продолжила оказывать слабость рубля", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир Инвестиций". Он отмечает, что на внешних рынках настроение было приподнятым. Хороший плюс показали индексы Китая, отыгрывая объявленные на днях масштабные меры экономического стимулирования, европейские и американские индексы также в зеленой зоне. Окончательная оценка роста ВВП США за второй квартал (+ 3% в пересчете на год) совпала с прогнозами. "Рынок акций закрывает торговую сессию в минусе с оглядкой на ускоряющуюся коррекцию в котировках нефти… Широкий рынок, пытающийся развернуться на данных по недельной инфляции, на текущий момент не может продолжить локальный рост, который с начала месяца составляет более 13%", - отмечает Максим Федосов из УК "Первая". ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ В лидерах роста стоимости – акции "Ренессанса" (+3,76%), Московского кредитного банка (+3,77%), "Фосагро" (+2,97%), "Русала" (+2,15%), Ашинского металлургического завода (+2,13%), ТГК-1 (+1,85%). В аутсайдерах по итогам основных торгов – расписки ЦИАНа (-4,1%), Ozon (-2,89%), акции "М.Видео" (-2,47%), префы "Мечела" (-2,12%), обыкновенные акции "Новабев" (-1,92%), ЛСР (-1,9%), ВК (-1,79%). ПРОГНОЗЫ "В конце недели покупательскую активность могут сдерживать опасения реализации негатива в выходные дни, рынок может консолидироваться вблизи текущих уровней", - полагает Шепелев. Его прогноз по индексу Мосбиржи на 27 сентября – 2775-2875 пунктов. Периодические словесные интервенции представителей Банка России говорят о том, что 25 октября ключевая ставка может быть еще раз повышена, отмечает в свою очередь Федосов.
https://1prime.ru/20240926/yuan-851814220.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/79/841357988_300:0:2101:1351_1920x0_80_0_0_2242e409f2cf8b2e7fae15e4aef00fec.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, биржевые торги, индекс мосбиржи, индекс ртс
Экономика, РОССИЯ, биржевые торги, индекс Мосбиржи, индекс РТС
19:39 26.09.2024
 
Российский рынок акций показал незначительное снижение

Российский рынок акций незначительно снизился на фоне динамики нефтяных цен

© Unsplash/Wance PaleriКотировки, сток
Котировки, сток
© Unsplash/Wance Paleri
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций не показал значительных изменений по итогам основной торговой сессии четверга, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на символические 0,02% - до 2 829,65 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 0,49%, до 987,09 пункта, долларовый РТС – на 0,04%, до 964,64 пункта.
Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent на 19.10 мск дешевел на 1,88% - до 71,53 доллара за баррель.

СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ

"Индекс Мосбиржи сегодня преимущественно снижался на фоне негативной динамики нефтяных цен и технического фактора – рынок снимает локальную перегретость после активного импульса роста. Поддержку акциям продолжила оказывать слабость рубля", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир Инвестиций".
Он отмечает, что на внешних рынках настроение было приподнятым. Хороший плюс показали индексы Китая, отыгрывая объявленные на днях масштабные меры экономического стимулирования, европейские и американские индексы также в зеленой зоне. Окончательная оценка роста ВВП США за второй квартал (+ 3% в пересчете на год) совпала с прогнозами.
"Рынок акций закрывает торговую сессию в минусе с оглядкой на ускоряющуюся коррекцию в котировках нефти… Широкий рынок, пытающийся развернуться на данных по недельной инфляции, на текущий момент не может продолжить локальный рост, который с начала месяца составляет более 13%", - отмечает Максим Федосов из УК "Первая".

ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ

В лидерах роста стоимости – акции "Ренессанса" (+3,76%), Московского кредитного банка (+3,77%), "Фосагро" (+2,97%), "Русала" (+2,15%), Ашинского металлургического завода (+2,13%), ТГК-1 (+1,85%).
В аутсайдерах по итогам основных торгов – расписки ЦИАНа (-4,1%), Ozon (-2,89%), акции "М.Видео" (-2,47%), префы "Мечела" (-2,12%), обыкновенные акции "Новабев" (-1,92%), ЛСР (-1,9%), ВК (-1,79%).

ПРОГНОЗЫ

"В конце недели покупательскую активность могут сдерживать опасения реализации негатива в выходные дни, рынок может консолидироваться вблизи текущих уровней", - полагает Шепелев.
Его прогноз по индексу Мосбиржи на 27 сентября – 2775-2875 пунктов.
Периодические словесные интервенции представителей Банка России говорят о том, что 25 октября ключевая ставка может быть еще раз повышена, отмечает в свою очередь Федосов.
Юань - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2024
Юань на Мосбирже завершил торги четверга ростом
19:06
 
ЭкономикаРОССИЯбиржевые торгииндекс Мосбиржииндекс РТС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала