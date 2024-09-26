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Российский рынок акций показал незначительное снижение
Российский рынок акций показал незначительное снижение - 26.09.2024, ПРАЙМ
Российский рынок акций показал незначительное снижение
Российский рынок акций не показал значительных изменений по итогам основной торговой сессии четверга, следует из данных Московской биржи. | 26.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-26T19:39+0300
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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций не показал значительных изменений по итогам основной торговой сессии четверга, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на символические 0,02% - до 2 829,65 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 0,49%, до 987,09 пункта, долларовый РТС – на 0,04%, до 964,64 пункта. Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent на 19.10 мск дешевел на 1,88% - до 71,53 доллара за баррель. СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ "Индекс Мосбиржи сегодня преимущественно снижался на фоне негативной динамики нефтяных цен и технического фактора – рынок снимает локальную перегретость после активного импульса роста. Поддержку акциям продолжила оказывать слабость рубля", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир Инвестиций". Он отмечает, что на внешних рынках настроение было приподнятым. Хороший плюс показали индексы Китая, отыгрывая объявленные на днях масштабные меры экономического стимулирования, европейские и американские индексы также в зеленой зоне. Окончательная оценка роста ВВП США за второй квартал (+ 3% в пересчете на год) совпала с прогнозами. "Рынок акций закрывает торговую сессию в минусе с оглядкой на ускоряющуюся коррекцию в котировках нефти… Широкий рынок, пытающийся развернуться на данных по недельной инфляции, на текущий момент не может продолжить локальный рост, который с начала месяца составляет более 13%", - отмечает Максим Федосов из УК "Первая". ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ В лидерах роста стоимости – акции "Ренессанса" (+3,76%), Московского кредитного банка (+3,77%), "Фосагро" (+2,97%), "Русала" (+2,15%), Ашинского металлургического завода (+2,13%), ТГК-1 (+1,85%). В аутсайдерах по итогам основных торгов – расписки ЦИАНа (-4,1%), Ozon (-2,89%), акции "М.Видео" (-2,47%), префы "Мечела" (-2,12%), обыкновенные акции "Новабев" (-1,92%), ЛСР (-1,9%), ВК (-1,79%). ПРОГНОЗЫ "В конце недели покупательскую активность могут сдерживать опасения реализации негатива в выходные дни, рынок может консолидироваться вблизи текущих уровней", - полагает Шепелев. Его прогноз по индексу Мосбиржи на 27 сентября – 2775-2875 пунктов. Периодические словесные интервенции представителей Банка России говорят о том, что 25 октября ключевая ставка может быть еще раз повышена, отмечает в свою очередь Федосов.
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россия, биржевые торги, индекс мосбиржи, индекс ртс
Экономика, РОССИЯ, биржевые торги, индекс Мосбиржи, индекс РТС
Российский рынок акций показал незначительное снижение
Российский рынок акций незначительно снизился на фоне динамики нефтяных цен
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций не показал значительных изменений по итогам основной торговой сессии четверга, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на символические 0,02% - до 2 829,65 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 0,49%, до 987,09 пункта, долларовый РТС – на 0,04%, до 964,64 пункта.
Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent на 19.10 мск дешевел на 1,88% - до 71,53 доллара за баррель.
"Индекс Мосбиржи сегодня преимущественно снижался на фоне негативной динамики нефтяных цен и технического фактора – рынок снимает локальную перегретость после активного импульса роста. Поддержку акциям продолжила оказывать слабость рубля", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир Инвестиций".
Он отмечает, что на внешних рынках настроение было приподнятым. Хороший плюс показали индексы Китая, отыгрывая объявленные на днях масштабные меры экономического стимулирования, европейские и американские индексы также в зеленой зоне. Окончательная оценка роста ВВП США за второй квартал (+ 3% в пересчете на год) совпала с прогнозами.
"Рынок акций закрывает торговую сессию в минусе с оглядкой на ускоряющуюся коррекцию в котировках нефти… Широкий рынок, пытающийся развернуться на данных по недельной инфляции, на текущий момент не может продолжить локальный рост, который с начала месяца составляет более 13%", - отмечает Максим Федосов из УК "Первая".
В лидерах роста стоимости – акции "Ренессанса" (+3,76%), Московского кредитного банка (+3,77%), "Фосагро" (+2,97%), "Русала" (+2,15%), Ашинского металлургического завода (+2,13%), ТГК-1 (+1,85%).
В аутсайдерах по итогам основных торгов – расписки ЦИАНа (-4,1%), Ozon (-2,89%), акции "М.Видео" (-2,47%), префы "Мечела" (-2,12%), обыкновенные акции "Новабев" (-1,92%), ЛСР (-1,9%), ВК (-1,79%).
"В конце недели покупательскую активность могут сдерживать опасения реализации негатива в выходные дни, рынок может консолидироваться вблизи текущих уровней", - полагает Шепелев.
Его прогноз по индексу Мосбиржи на 27 сентября – 2775-2875 пунктов.
Периодические словесные интервенции представителей Банка России говорят о том, что 25 октября ключевая ставка может быть еще раз повышена, отмечает в свою очередь Федосов.
Юань на Мосбирже завершил торги четверга ростом