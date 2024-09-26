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Российский рынок акций показал незначительное снижение

Российский рынок акций показал незначительное снижение - 26.09.2024, ПРАЙМ

Российский рынок акций показал незначительное снижение

Российский рынок акций не показал значительных изменений по итогам основной торговой сессии четверга, следует из данных Московской биржи. | 26.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-26T19:39+0300

2024-09-26T19:39+0300

2024-09-26T19:39+0300

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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций не показал значительных изменений по итогам основной торговой сессии четверга, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на символические 0,02% - до 2 829,65 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 0,49%, до 987,09 пункта, долларовый РТС – на 0,04%, до 964,64 пункта. Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent на 19.10 мск дешевел на 1,88% - до 71,53 доллара за баррель. СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ "Индекс Мосбиржи сегодня преимущественно снижался на фоне негативной динамики нефтяных цен и технического фактора – рынок снимает локальную перегретость после активного импульса роста. Поддержку акциям продолжила оказывать слабость рубля", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир Инвестиций". Он отмечает, что на внешних рынках настроение было приподнятым. Хороший плюс показали индексы Китая, отыгрывая объявленные на днях масштабные меры экономического стимулирования, европейские и американские индексы также в зеленой зоне. Окончательная оценка роста ВВП США за второй квартал (+ 3% в пересчете на год) совпала с прогнозами. "Рынок акций закрывает торговую сессию в минусе с оглядкой на ускоряющуюся коррекцию в котировках нефти… Широкий рынок, пытающийся развернуться на данных по недельной инфляции, на текущий момент не может продолжить локальный рост, который с начала месяца составляет более 13%", - отмечает Максим Федосов из УК "Первая". ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ В лидерах роста стоимости – акции "Ренессанса" (+3,76%), Московского кредитного банка (+3,77%), "Фосагро" (+2,97%), "Русала" (+2,15%), Ашинского металлургического завода (+2,13%), ТГК-1 (+1,85%). В аутсайдерах по итогам основных торгов – расписки ЦИАНа (-4,1%), Ozon (-2,89%), акции "М.Видео" (-2,47%), префы "Мечела" (-2,12%), обыкновенные акции "Новабев" (-1,92%), ЛСР (-1,9%), ВК (-1,79%). ПРОГНОЗЫ "В конце недели покупательскую активность могут сдерживать опасения реализации негатива в выходные дни, рынок может консолидироваться вблизи текущих уровней", - полагает Шепелев. Его прогноз по индексу Мосбиржи на 27 сентября – 2775-2875 пунктов. Периодические словесные интервенции представителей Банка России говорят о том, что 25 октября ключевая ставка может быть еще раз повышена, отмечает в свою очередь Федосов.

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россия, биржевые торги, индекс мосбиржи, индекс ртс